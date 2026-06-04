Svaki mjesec ima svoj cvijet koji otkriva sve o vašoj osobnosti

Danas se taj koncept razvio u svojevrsni "kalendar cvijeća" prema kojem svaki mjesec nosi određeni cvijet - ali i simboliku koja, prema starim učenjima, može otkriti nešto o karakteru i životnom putu osobe.

POGLEDAJ VIDEO: Ovo je oaza mira i vilenjačka bajka iz Osijeka: 'To je antistres terapija, moj bijeg iz stvarnosti'

Pokretanje videa... 00:59 Ovo je oaza mira i vilenjačka bajka iz Osijeka: 'To je antistres terapija, moj bijeg iz stvarnosti' | Video: 24sata/pixsell

Svaki mjesec, druga priča

Prema toj simbolici, osobe rođene u različitim mjesecima povezane su s različitim vrijednostima i emocijama:

Siječanj je obilježen karanfilom, cvijetom koji se tradicionalno povezuje sa snažnim osjećajima, fascinacijom i odanošću. U simboličkom smislu, karanfil predstavlja osobu koja je duboka u emocijama, ali ih ne pokazuje uvijek otvoreno. Često se povezuje s trajnom ljubavlju i poštovanjem, zbog čega se smatra jednim od najstabilnijih cvjetnih simbola. Njegova postojanost u hladnim zimskim danima dodatno naglašava ideju izdržljivosti i unutarnje snage.

Foto: 123RF - ILUSTRACIJA

Veljača donosi ljubičicu, cvijet koji simbolizira skromnost, vjernost i tihu, nenametljivu ljubav. Osobe povezane s ovim cvijetom često se opisuju kao emocionalno suzdržane, ali izrazito odane i pouzdane. Ljubičica ne traži pažnju, što je čini simbolom unutarnje ljepote i profinjenosti. U simbolici cvijeća, ona predstavlja osjećaje koji se ne izgovaraju glasno, ali su duboki i postojani.

Ožujak je u znaku narcisa, cvijeta koji označava dolazak proljeća, obnovu i nove početke. Narcis se često povezuje s optimizmom, energijom i svježim startom nakon zimskog razdoblja. U simboličkom smislu, osobe rođene u ovom mjesecu smatraju se otvorenima promjenama i spremnima na rast. Njegova vedra žuta boja dodatno naglašava ideju svjetla, nade i buđenja prirode.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Travanj pripada ivančici, jednostavnom, ali iznimno simboličnom cvijetu koji predstavlja nevinost, mladost i čistoću duha. Ivančica se često povezuje s iskrenošću i spontanosti, ali i s vedrim pogledom na život. U simbolici cvijeća, ona podsjeća na jednostavne radosti i bezbrižnost, zbog čega se smatra cvijetom koji donosi osjećaj lakoće i optimizma.

Svibanj je obilježen ljiljanom, cvijetom koji se u mnogim kulturama povezuje s čistoćom, duhovnošću i profinjenošću. Ljiljan simbolizira i obnovu te unutarnji mir, a često se smatra cvijetom koji nosi snažnu emocionalnu i simboličku težinu. Osobe povezane s ovim cvijetom opisuju se kao smirene, dostojanstvene i duboko intuitivne.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Lipanj je u znaku ruže, možda najpoznatijeg cvijeta uopće, koji simbolizira ljubav, ljepotu i strast. Ruža ima višeslojnu simboliku – od romantične ljubavi do prijateljstva i poštovanja, ovisno o boji. Crvena ruža označava strast, bijela nevinost, a ružičasta nježnost i zahvalnost. U simboličkom smislu, osobe povezane s lipnjem često se opisuju kao emotivne, izražajne i tople.

Ljetni i jesenski mjeseci također nose snažne poruke - od lakoće i radosti (srpanj) do snage karaktera (kolovoz) i elegancije (rujan). Zimski mjeseci, pak, često naglašavaju mir, introspekciju i toplinu odnosa.

Srpanj se povezuje s kokotićem (Delphinium) koji simbolizira vedrinu, otvorenost i pozitivnu energiju. Njegovi visoki cvjetni klasovi unose živost i eleganciju u svaki vrt. Ljudi rođeni u srpnju obično su optimistični, iskreni i puni entuzijazma. Vole društvo i lako sklapaju nova prijateljstva, a njihova energija često je zarazna. Uvijek nastoje pronaći nešto dobro u svakoj situaciji.

Foto: Dreamstime

Kolovoz simbolizira gladiola. Simbol snage, hrabrosti i integriteta. Ime je dobila po latinskoj riječi za mač, što savršeno opisuje njezin uspravan i ponosan izgled. Osobe rođene u kolovozu često su samouvjerene, ambiciozne i odlučne. Prirodni su vođe koji vole preuzeti inicijativu i ne boje se izazova. Iza njihove snažne vanjštine često se krije odana i zaštitnička priroda.

Rujan pripada zvjezdanu ili asteru. Aster simbolizira mudrost, strpljenje i eleganciju. Njegovi nježni cvjetovi nalik zvijezdama stoljećima su povezivani s ljubavlju i nadom. Ljudi rođeni u rujnu često su promišljeni, organizirani i pouzdani. Vole red i harmoniju te imaju izražen osjećaj za detalje. Njihova smirenost i racionalnost pomažu im da uspješno rješavaju probleme i donose mudre odluke.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Listopad obilježava neven. Neven je cvijet topline, kreativnosti i unutarnje snage. Njegove jarke narančaste i žute latice simboliziraju optimizam i životnu radost. Osobe rođene u listopadu često su vedre, komunikativne i vrlo kreativne. Imaju sposobnost unijeti pozitivnu energiju u svako društvo, a njihova empatija i razumijevanje čine ih omiljenima među prijateljima i obitelji.

Studeni je u znaku krizantema. Krizantema je cvijet koji simbolizira sreću, dugovječnost, iskrenost i odanost. U mnogim kulturama smatra se znakom poštovanja i unutarnje snage, a njezini raskošni cvjetovi unose boju u vrtove upravo kada se većina drugih biljaka priprema za zimski odmor. Osobe rođene u studenom često su snažnog karaktera, iznimno odane obitelji i prijateljima te spremne pružiti podršku kada je najpotrebnija. Na prvi pogled mogu djelovati rezervirano, no ispod te vanjštine krije se veliko srce i duboka emocionalnost.

Foto: Dusko Marusic/PIXSELL/Dreamstime

Prosinac slavi božićnu zvijezdu i božikovinu, biljke koje simboliziraju nadu, radost, blagostanje i novi početak. Njihove prepoznatljive crvene i zelene boje povezuju se s toplinom blagdana i zajedništvom. Ljudi rođeni u prosincu često su vedrog duha, velikodušni i puni energije. Vole okupljati obitelj i prijatelje te stvarati ugodnu atmosferu gdje god se nalazili. Njihov optimizam i otvorenost često inspiriraju druge, a rijetko odustaju od svojih ciljeva.

Skrivena značenja i poruke

Zanimljivo je da svaki cvijet ne nosi samo opće značenje, već i niz "skrivenih poruka". Primjerice, boja cvijeta može dodatno mijenjati simboliku - crvena ruža označava strast i ljubav, dok bijela simbolizira nevinost i čistoću.

Na taj način cvijeće postaje svojevrsni jezik emocija - način komunikacije koji ne zahtijeva riječi, ali prenosi snažne poruke.

Više od estetike

Iako se danas cvijeće često doživljava prvenstveno kao dekoracija ili poklon, njegova simbolika ima dublje korijene. Prema starim vjerovanjima, određeni cvijet može utjecati na raspoloženje, pomoći u suočavanju s izazovima ili čak naglasiti određene osobine pojedinca. U tom smislu, cvijet rođenja nije samo zanimljiv detalj - već mali simbol osobnog identiteta, povezan s tradicijom, prirodom i emocijama.

Foto: PROFIMEDIA

Povratak simbolici u modernom vremenu

U svijetu brzih trendova i digitalne komunikacije, ovakvi koncepti ponovno dobivaju na popularnosti. Ljudi sve češće traže osobniji pristup poklonima i značenjima, a cvijet rođenja nudi upravo to - spoj tradicije, estetike i simbolike.

Bilo da ga doživljavamo kao zabavnu zanimljivost ili dublju poruku, jedno je sigurno - cvijeće i dalje ostaje univerzalni jezik koji govori o nama više nego što mislimo.