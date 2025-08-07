Obavijesti

ZAMASKIRANA BOL

Bol u leđima 'skriva' ozbiljne bolesti: Upalu bubrega, žuči...

Piše Monika Horvat,
Čitanje članka: 2 min
Bol u donjem dijelu leđa zajedno s povišenom temperaturom znak je upale bubrega, dok bol koja se od trbuha širi prema leđima ukazuje na bolest gušterače

Probleme s bubrezima, mjehurom i sa žuči lako je zamijeniti s bolovima u leđima, naročito kod žena. Organi šalju signale po tijelu, a najčešće se manifestiraju u leđima zato što tamo ima najviše živčanih završetaka pa je i bol najvidljivija. Na taj se način pravi uzrok boli maskira i pojavljuje gdje ne bi trebao, piše Daily Mail

Bubrežni kamenci

Stalna bol u jednom dijelu leđa, ako se pojavljuje uz bol u trbuhu ili preponama, bol kod mokrenja ili krv u urinu, može biti znak bubrežnih kamenaca. Kamenci nastaju zbog nakupljanja kalcija i fosfora, a najčešće su posljedica pijenja premalo vode i prevelikog unosa proteina. Također, veliku ulogu igra i genetika pa su im neki ljudi podložniji nego drugi. 

Bubrežni kamenci češći su kod muškaraca nego kod žena i najčešće izađu prirodnim putem, no one veće treba razbiti laserom. 

Upala bubrega

Ako se uz bol u leđima javlja i povišena tjelesna temperatura, takvo stanje može ukazivati na upalu bubrega. Ta je bol najčešća u donjem dijelu leđa, iznad zdjelice i može se proširiti na prepone. Šest je puta češća kod žena nego kod muškaraca. 

Upala gušterače

Upalu gušterače osim boli u donjem dijelu trbuha, povraćanja i mučnine prati bol u leđima. Ta bol može biti iznenadna i širiti se od trbuha prema leđima, a najčešće je posljedica akutne ili kronične upale. Do upale dolazi zbog pretjeranog uživanja u alkoholu ili zbog zastoja žuči. Najčešće pogađa starije ljude i one u srednjim godinama. 

Žučni kamenci

Iako ne navodi na žuč, bol u leđima zajedno s bolovima u trbuhu i rukama, mučninom i uz bol prilikom disanja simptom je žučnih kamenaca ili upale žuči. Žučni kamenci nastaju kad se u jetri stvara više kolesterola ili ga tijelo sporije obrađuje što remeti odnos žučne kiseline i žuči. Tome doprinose i upalni procesi i infekcije žučnog mjehura, zastoj žuči i promjene pH-a. 

S time najviše problema imaju pretile žene iznad 40. godine života, a veliku ulogu igra i genetika.

Infekcija mokraćnog sustava

Infekciju mokraćnih puteva najčešće uzrokuje bakterija, a može biti i posljedica iritacije od dijafragme, tampona ili preuske odjeće. Manifestira se kao bol kod mokrenja, bol u donjem dijelu leđa i u trbuhu.

Najčešće pogađa žene, a liječi se antibioticima, no ako se ne izliječi može uzrokovati upalu bubrega. 

