Bolesne Djevice rade, ljekarne će poharati Lav, a Ribe nestati

Kao i u mnogim drugim životnim situacijama, horoskop može utjecati i na to kakvi smo kad nas nešto boli, ili nas 'uhvati' prehlada ili čak nešto ozbiljnije. Dakle, krenimo redom:

OVAN

Ne približavajte se i ne pitajte ga ništa kad je bolestan. Brižno i bezazleno pitanje 'jesi li izmjerio temperaturu' ili ono još benignije: 'kako si?', u trenu će ga dovesti do ludila. Što uopće pitate, kad je sve jasno?!

BIK

Na prvi znak bilo čega u njegovoj okolici, a pogotovo ako netko kihne, Bik će pojuriti liječniku na pregled. Naravno, oštro će vam se suprostatviti ako zbog toga kažete da je hipohondar (i zamjeriti vam). Ako niste znali, stvar je 'samo' u tome da on ima odgovoran odnos prema zdravlju. .

BLIZANAC

Oni vole biti bolesni, jer ujutro mogu nazvati šefa i reći da ne mogu doći na posao koliko im je loše, a već poslijepodne čudesno će prizdraviti i iskoristiti slobodan dan da bi se družili s prijateljima. Ako netko spomene roštilj i pivo, do na večer će im opet biti toliko loše da sutra opet ne mogu na posao.

Foto: Dreamstime

RAK

Bolestan? 'Bože sačuvaj, tko vam je to rekao', pitat će vas s druge strane slušalice, ako nazovete i ponudite se da mu donesete što treba iz trgovine. Rakovi se uvijek ponašaju kao da su savršeno zdravi i da ne trebaju liječničku pomoć, ma kako vama izgledalo to što kašlju, kišu i šmrcaju.

LAV

Ako su rasprodane sve zaštitne medicinske maske u vašoj ljekarni, možete biti sigurni u to da je to zato što je vaš susjed Lav sve pokupovao. Lavovi jednostavno obožavaju brzopotezna rješenja iz ljekarne, pa kući donesu gomilu vitamina i minerala, i napravit će sve samo da ne moraju ići kod doktora.

DJEVICA

Djevica će trpjeti do krajnjih granica za svoje ukućane ili radni kolektiv. Tempratura, upala grla ili bolni sinusi neće jr omesti u tome da obavi svoj posao jednako predano i precizno kao i uvijek. Osjeća se grozno, to da, ali to od prave Djevice nikad nećete čuti, jer se jednostavno ne vole žaliti.

Foto: Samo Trebizan

VAGA

Kad je bolesna, vaga je vrlo nemirna i nestrpljiva. Izmislit će tisuću stvari koje hitno mora obaviti i još toliko mjesta koja brzo mora obići samo da ne bi morala ležati u krevetu i razmišljati o svom zdravstvenom stanju. Kad god Vagu opomenete da prilegne kako bi izbjegla pogoršanje stanja, reći će 'još samo ovo'.

ŠKORPION

Škorpion stalno jadikuje i nema što ga ne boli, a o svojoj patnji obavijestit će baš sve koji ga poznaju, makar i vrlo površno.Njemu nije nikakav problem nazvati prijatelja u Australiju i šmrcati direktno u kameru preko Skypea, ili na razgovoru za posao reći kako ga sinusi rasturaju.

STRIJELAC

Kad kihnu, Strijelci obožavaju ako se njihovi roditelji, partneri ili prijatelji prema njima ponašaju kao da su male bebe. Dakle, odjenite mu pidžamicu sa žirafama, zamotajte ga u dekicu, dajte mu topli čaj i malo meda i ljuljajte krevetić da beba lakše.zaspi. Tepanje pritom samo može pomoći.

JARAC

Kad su bolesni, jarčevi će provesti cijeli dan u krevetu. Neće im se dati prošetati ni do kuhinje, a kamoli do kupaonice, da obave najosnovniju higijenu. U krevetu mogu ostati cijeli dan, pa i danima. Uglavnom, računajte na to da se bolest kod njih ponekad i malo 'čuje'.

Foto: Wavebreakmedia

VODENJACI

Vodenjacima treba dosta vremena da ozdrave. Ili im je to samo izvrstan razlog da budu lijeni. Teško je reći što je pravi razlog, no samo ih pustite na miru izvaljene na kauču, s daljinskim u ruci. Ne požurujte ih, jer njima jednostavno treba vremena da ozdrave. Ili da se naspavaju.

RIBE

Niste vidjeli Ribu već neko vrijeme? Vjerojatno je bolesna. Ribe se vole povući u izolaciju kad su bolesne, jer ne žele da ih itko vidi u takvom stanju. Tako se danima neće javljati, čak i ako shvate da ste u panici da im se nije nešto ozbiljno dogodilo nazvali deset puta u zadnjih pola sata.

