'Boli glava' odmor: Spavajte u bačvi na samom 'izvoru' tekile

<p>Posjetitelji hotela Matices Hotel de Barricas kod grada Tequile, u kojem je izumljena tekila, imaju priliku spavati u sobama koje su napravljene da izgledaju poput pravih bačvi za tekilu i to usred polja agave, od koje se proizvodi tekila, piše <a href="https://www.insider.com/photos-sleep-in-tequila-barrel-blue-agave-field-mexico-2020-9" target="_blank">Insider</a>.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO:</p><p>Kako navode iz hotela, koncept vas poziva da svim osjetilima osjetite kako se radi to alkoholno piće.</p><p>U hotelu je 30 soba koje izgledaju kao bačve, a imaju i četiri normalne sobe koje su nazvali Silver King sobe.</p><p>Iako okoliš izgleda kao da ste usred pustinje, sobe su opremljene svime na što ste i inače navikli u normalnim hotelima. Tako gosti u sobi imaju TV, klima uređaj, mini bar, a postoji opcija i za privatni jacuzzi u nešto skupljim 'bačvama'.</p><p>Hotel se nalazi u sklopu destilerije koja proizvodi 15.000 litara tekile na dan, a u ponudi je i obilazak postrojenja kako bi mogli vidjeti proizvodni proces od početka do kraja.</p><p>Također, tamo možete i kupiti tekilu, a i dizajnirati svoju vlastitu bocu. </p><p>Tamo je i muzej u kojem možete naučiti o povijesti tekile, a za one gladne tu je restoran/bar La Taberna del Cofrade, koji se nalazi u špilji 4,5 metra ispod zemlje.</p><p>Na tom mjestu lokalno stanovništvo proizvodilo je tekilu dok je to bilo zabranjeno tijekom španjolske vladavine. </p>