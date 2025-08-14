Obavijesti

Bolje ikad nego... Katedralu u Kölnu gradili su čak 632 godine

Piše Marijana Matković,
Bolje ikad nego... Katedralu u Kölnu gradili su čak 632 godine
Preživjela je bombardiranja Drugog svjetskog rata gotovo netaknuta, stojeći usred ruševina kao nijemi svjedok povijesti. Danas je pod zaštitom UNESCO-a i godišnje privlači milijune posjetitelja

Nakon nevjerojatnih 632 godine gradnje, monumentalna kölnska katedrala (Kölner Dom) konačno je dočekala završetak na današnji dan 1880. Simbol grada na Rajni, ali i njemačke katoličke tradicije tog je dana službeno dovršena, postavši ne samo najveća gotička crkva u sjevernoj Europi, već i najviša građevina na svijetu - s tornjevima koji su se uzdizali 157 metara iznad tla.

Žene po prvi put tražile svoja prava: 'Želimo veću plaću, manje radnih sati i pravo glasa'
NA DANAŠNJI DAN

Žene po prvi put tražile svoja prava: 'Želimo veću plaću, manje radnih sati i pravo glasa'

Posebno se ističe 8. ožujak 1908. godine kada je više od 15.000 izašlo na ulice New Yorka. Zahtijevale su kraće radno vrijeme, bolje plaće i pravo glasa. Godinu kasnije obilježen je Dan žena
Patentirana je šivaća mašina koja je mogla zašiti rupice
NA DANAŠNJI DAN

Patentirana je šivaća mašina koja je mogla zašiti rupice

Prema riječima Charlesa Millera taj se šivaći stroj značajno razlikovao od postojećih po tome što je omogućavao šivanje s dvije niti paralelno. To je omogućilo brže i kvalitetnije šivanje šavova
Atomsko sklonište Jugoton je odbio 6 puta, a nakon prvog albuma postali su apsolutni hit
NA DANAŠNJI DAN

Atomsko sklonište Jugoton je odbio 6 puta, a nakon prvog albuma postali su apsolutni hit

Drugačiji koncept i kataklizmički tekstovi dominirali su, a kritičari rock glazbe napali su Atomce. Međutim, u tri tjedna prodano je 16 000 primjeraka debi albuma. Publika je bila oduševljena

