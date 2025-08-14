Preživjela je bombardiranja Drugog svjetskog rata gotovo netaknuta, stojeći usred ruševina kao nijemi svjedok povijesti. Danas je pod zaštitom UNESCO-a i godišnje privlači milijune posjetitelja
Bolje ikad nego... Katedralu u Kölnu gradili su čak 632 godine
Nakon nevjerojatnih 632 godine gradnje, monumentalna kölnska katedrala (Kölner Dom) konačno je dočekala završetak na današnji dan 1880. Simbol grada na Rajni, ali i njemačke katoličke tradicije tog je dana službeno dovršena, postavši ne samo najveća gotička crkva u sjevernoj Europi, već i najviša građevina na svijetu - s tornjevima koji su se uzdizali 157 metara iznad tla.
