Bonds je nebinarnog modela s bradom obukao u bikini, neki su se uvrijedili, ali mnogi ih hvale

Australci po mrežama najavljuju bojkot Bondsa nakon što je tvrtka za donje rublje odjenula bradatu, nebinarnu osobu u bikini.

Naime, kultni australski brend donjeg rublja koristio je dva nebinarna modela sa zamjenicom 'oni/oni' kako bi reklamirao svoj 'Retro Rib Bešavni Tonal Hi Bikini' od 12 dolara kao dio svoje kolekcije Pride 2024.

Kolekcija je usklađena s Pride kampanjom koja prikazuje transrodne modele, 'drag queens', kao i osobe koje se identificiraju kao homoseksualci, biseksualci i panseksualci.

Ali jedan od modela, Mikey koji je visok 2 metra, razbjesnio je neke kupce koji sada pozivaju na bojkot.

- Samo još jedna tvrtka od koje nikad više ne kupujete - napisao je jedan korisnik Twittera.

Neki od proizvoda dobivaju sada loše recenzije, a kupci su bijesni i daju im po jednu zvjezdicu.

- Nekada sam kupovao Bonds, ali više to neću činiti, vidjeti muškarca koji nosi žensku odjeću je stvarno odvratno - jedan je od komentara.

Tvrtka je također prikazala fotografije Pride kampanje na Instagramu, koji je bio preplavljen stotinama kritičnih komentara.

- Sve moje od njih ide u smeće, to ne želim imati - neki su od komentara.

Jedna je dodala da je za žene uvredljivo stavljanje njega u žensku odjeću.

Međutim, mnogi su podržali potez tvrtke za donje rublje.

- Hvala Bondsu što pokazujete svoju podršku i raznolikost nas koji nosimo Bonds - napisao je jedan ispod objave tvrtke na Instagramu.

- Hvala na slavljenju različitosti, Bonds - jedan je od komentara.

- Ljudi koji ih prestaju pratiti i govore da će kupiti druge marke, vi ste vjerojatno rasisti i homofobi - naveo je netko od komentatora.

- Ovo je razlog zašto je Australija podijeljena. Ljudi vole živjeti 'crno-bijele živote'... otvorite oči i vidite boju već jednom - netko je napisao.

Drugi su to, međutim, usporedili sa situacijom Rip Curl.

Oba brenda nedavno su izazvala bijes nakon što su za reklamiranje ženske odjeće koristili transrodne osobe muškog tijela.

Prošlog je tjedna Rip Curl predstavio transrodnu ženu Sashu Lowerson na svojoj Instagram stranici Rip Curl Women u sklopu kampanje tvrtke 'Meet The Local Heroes of Western Australia'.

Brend je nakon toga izbrisao objavu i ispričao se.

- Naša nedavna objava dovela nas je u situaciju koja izaziva podjele oko sudjelovanja transrodnih osoba u natjecateljskom sportu - objavio je Rip Curl.

- Želimo promovirati surfanje za sve na način pun poštovanja, ali priznajemo da smo uznemirili puno ljudi svojom objavom i zbog toga nam je žao - izjavili su.

Došlo je to samo nekoliko mjeseci nakon što je Rip Curl otpustio bivšu ambasadoricu brenda, koja je preživjela ugriz morskog psa Bethany Hamilton, jednu od najpoznatijih svjetskih surferica. Navodno je to bilo radi njezinog protivljenja natjecanju transrodnih osoba u ženskom sportu.

Prošle godine Bonds je zaposlio kontroverznog transrodnog aktivista Denija Todorovića da modelira kolekciju 'Proud to Be Me' za World Pride.

Todorović, koji je koristio zamjenice oni/oni prije nego što je tvrdio da se identificira po svim zamjenicama, kasnije je imenovan ambasadorom brenda kupaćih kostima Seafolly, što je bilo poslovno nekorektno. Dobio je otkaz nakon što je objavio niz alarmantnih objava na društvenim mrežama i navodno poslao prijeteći e-mail Bondsovom marketinškom timu.

Nije prvi put da marka nastoji biti inkluzivna u svom izboru modela.

Godine 2019. Bonds je najavio da će Andreja Pejić postati prvi transrodni model koji će voditi jednu od njegovih kampanja za donje rublje, piše The Daily Mail.