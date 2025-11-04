Obavijesti

Bonsai i vino: Nova hit ideja za izlazak s prijateljima u Zagrebu

Piše Marijana Matković,
Čitanje članka: 8 min
Pretpostavili smo da će na radionicu u Zagrebu uglavnom stići umirovljenici, ali smo sadili bonsai s ekipom dvadesetogodišnjaka i tridesetogodišnjaka

Ako razmišljate o rođendanskom poklonu za prijatelja ili prijateljicu ili o tome kako osmisliti večer s dragom osobom, fino vino i jedan bonsai odličan su izbor. Za početak predlažemo istoimenu radionicu - tečaj sadnje bonsaija za početnike, uz kušanje vina obiteljske vinarije Adžić iz Kutjeva - koju je osmislio i vodi član mlađe generacije obitelji - Toni Adžić.

