Borba djece s online nasiljem: 'Htio je gole slike i prijetio mi'

U protekla dva mjeseca, djeca i mladi su na internetu provodili puno više vremena nego inače, pa su potencijalno bili i izloženi većem broju slučajeva i oblika elektroničkog nasilja. To je samo jedan od razloga nastavka projekta UHO - prve digitalne platforme u Hrvatskoj za borbu protiv cyberbullyinga, čija je kampanja ponovo pokrenuta 18. svibnja.

"Jedan mi se lik javio na Instagramu i napisao da me voli i da želi da se slikam gola; rekla sam mu 'ne' i blokirala ga, no nekako se opet javio, pa sam ga prijavila. To ništa nije značilo jer mi je počeo prijetiti, rekao mi je i da zna i gdje živim i da će doći i ubiti me."

Ovo je samo jedno od 500 - tinjak potresnih iskustava koje su djeca i mladi, od studenog do prosinca 2019. godine, prijavili na stranicu projekta UHO u okviru prvih faza projekata za borbu protiv cyberbullyinga Wiener osiguranja VIG.

Utočište Hrabrih Online (UHO), prva digitalna platforma u Hrvatskoj namijenjena dijeljenju iskustava i savjetovanju o Cyberbullyingu, od jučer ponovno ima aktivnu kampanju. Razloge za ponovno pokretanje projekata objasnila je doc. dr. sc. Lana Ciboci iz Društva za komunikacijsku i medijsku kulturu (DKMK) koja je, uz Hrabri telefon, stručna podrška u vijest projekta:

- Epidemija koronavirusa unijela je promjene u naše živote. Među ostalim, kod osobnih interpersonalnih komunikacija prebacili smo se na virtualnu komunikaciju preko mobitela i računala. Pritom su djeca školske klupe zamijenila s online nastavom, a sve to dovelo je do toga da su u protekla dva mjeseca online provodila puno više vremena nego inače, što je potencijalno i povećalo broj slučajeva elektroničkog nasilja. Zato je, možda i više nego ikad, važno podizati svijest i govoriti javnosti o ovom problemu s kojim se često susreću djeca već u nižim razredima osnovne škole - rekla je Ciboci.

Osim savjeta stručnjaka iz DKMK-a i Hrabrog telefona, u ovom projektu sudjeluju i drugi ljudi kojima djeca vjeruju, a riječ je o YouTuberima i influencerima Emi Luketin, Magic Leonu, Niki Turković i PvtMoleu (Neni) - upravo su od njih djeca sama tražila savjete o tome što treba raditi i kako postupiti u različitim neugodnim, pa čak i opasnim situacijama.

- Ova je kampanja korisna jer prema pričama djece vidim da je cyberbullying veliki problem mladih ljudi - rekla je Ema Luketin i dodala da je jedan od razloga zašto se ona uključila u projekt taj što je i sama nekoliko godina bila žrtva cyberbullyinga, pa želi mlade ljude savjetovati i potaknuti ih da postanu "najbolje verzije sebe".

S njom se slaže i Magic Leon koji kaže da se kao influencer, često i sam susreće s negativnom stranom interneta, čija ga brutalnost još zna iznenaditi.

- Zbog toga mi je drago što imam priliku biti dio ovog projekta jer, ako pomognemo makar i jednoj osobi, napravili smo dobar posao - zaključio je.

Kako funkcionira platforma?

Platforma UHO je #nohate zona gdje djeca i mladi mogu prijaviti problem i sami odabrati stručnjaka ili YouTubera čiji savjet žele čuti. Odgovor se može zatražiti putem e-maila i tada se neće nigdje objaviti, a može se zatražiti i u „Zoni Savjeta“ pri čemu će se poruka objaviti pod odabranim nadimkom. YouTuberi odgovaraju uz pomoć stručnjaka ili se stručnjaci direktno uključuju u komunikaciju, ovisno o "težini" problema.

Direktorica marketinga i korporativnih komunikacija Wiener osiguranja Alina Radusin rekla je:

- Jako smo zadovoljni učinkom prve faze kampanje i s tim što smo prepoznali potrebu da se obratimo djeci i mladima, uzimajući u obzir činjenicu da su u doba kućne izolacije puno više na internetu pa su i izloženiji komunikaciji na društvenim mrežama. Ono što ovu kampanju čini jedinstvenom jest činjenica da je okupila ključne sudionike koji na ravnopravan, otvoren i stručan način mogu s djecom i mladima razgovarati o opasnostima nasilja na internetu, osigurati da ih djeca zaista čuju i da prepoznaju i prijave Cyberbullying - dodaje Radusin.

Rezultat prve faze kampanje

Prva faza kampanje provedena je u studenom i prosincu 2019. U tom periodu pristiglo je više od 500 upita djece i mladih, a pokazalo se da su najčešći oblici nasilja među djecom mlađe dobi isključivanje iz grupa za dopisivanje te grupno vrijeđanje, dok se starije generacije najčešće suočavaju sa 'sekstingom' i posljedicama slanja intimnih fotografija osobama suprotnoga spola.

Najviše je upita pristiglo od djece u dobi od 12 do 14 godina, a 75 posto poruka poslale su osobe ženskog spola. Kampanja je nagrađena i nizom nagrada struke. Na posljednjem natjecanju MIXX ovogodišnjih Dana komunikacija, projekt UHO osvojio je nagradu za najbolju Brand Awareness kampanju, dok je prije nekoliko dana osvojio i nagradu za najbolju društveno odgovornu kampanju natjecanja Grand PRix Hrvatske udruge za odnose s javnošću.

