Bosiljak ne čuvajte u hladnjaku ako želite da potraje što duže: Evo kako se brinuti o ovoj biljci

Svježi stručak bosiljak mnogi će po povratku s tržnice odmah staviti u hladnjak misleći da će mu to produljiti život, no upravo u tome leži zamka. Ako ne želite dopustiti bosiljku da uvene prije nego što ga iskoristite, onda ga definitivno ne smijete staviti u hladnjak, piše Epicurious.

S tom se izjavom vrlo jasno slažu Jenn Frymark, voditeljica staklenika u Gotham Greensu, Jerry Bradley, pomoćnik voditelja proizvodnje u Square Rootsu te Susan MacIsaac, iz tvrtke SVP Agscience u Bowery Farmingu.

Zašto bosiljak ne treba staviti u hladnjak

Za razliku od većine lisnatog bilja s mekom peteljkom koje treba oprati, osušiti tapkanjem i staviti u čašu vode u hladnjaku, svježi bosiljak ne treba čuvati u hladnjaku. Iznimka je ako se čuva u hladnjaku za vino, koji je topliji od standardnog hladnjaka. To je zato što su začinsko bilje poput peršina, korijandra i vlasca usjevi za hladno vrijeme, što znači da uspijevaju na nižim temperaturama, dok je bosiljak usjev za toplo vrijeme koji preferira višu temperaturu.

- Čuvanje bosiljka u hladnjaku može uzrokovati da prerano pocrni. Umjesto toga, zapakirani bosiljak treba držati na kuhinjskom pultu dalje od izravne sunčeve svjetlosti ili drugih izvora topline - savjetuje Frymark.

- Ako su peteljke dovoljno dugačke, možete ih staviti u čašu s malo vode kako biste im produljili svježinu. Na taj ste način napravili i atraktivan mini buket koji božanstveno miriše - kaže Bradley dodajući da pritom nije potrebno pokrivati staklenku, kao što se često preporučuje.

Ako se stručak bosiljka koji ste kupili uglavnom sastoji od listova, pohranite ih u plastičnu vrećicu na pultu.

- Ne mora biti hermetički zatvorena jer će listovi svježeg bosiljka otpustiti vodu, a zbog toga se mogu brže pokvariti - nastavila je Frymark

- Izbjegavajte pretjerano rukovanje bosiljkom prije pripreme jer to može oštetiti lišće i ograničiti mu rok trajanja, kaže MacIsaac koja zbog toga ne preporučuje ispiranje ili rezanje bosiljka prije spremanja.

Isti savjet vrijedi za sve vrste bosiljka, pa i tajlandski ili ljubičasti, kao i za običan domaći bosiljak.

- Domaće biljke bosiljka uspijevaju na sunčevoj svjetlosti i toplini. Držite ih na mjestu s puno sunca, poput osunčane prozorske daske ili radne površine blizu prozora. Bosiljak se može brati neposredno prije upotrebe, tako da se ne morate brinuti da će prerano uvenuti. Ako trebate ubrati nekoliko listova ranije, postupite s njima na isti način kao što biste učinili da ste ga kupili u trgovini - kaže Frymark.

Što učiniti s bosiljkom koji uvene

- Bosiljak će u kuhinji potrajati oko devet do 12 dana nakon branja - kaže Frymark.

Ako je počeo venuti, poznavatelj hrane Mark Diacono i autor knjige Herb: A Cook’s Companion, savjetuje da napravite ulje od bosiljka.

- Blanširajte lišće bosiljka u kipućoj vodi pet sekundi da oživite ulje, zatim uronite u hladnu vodu, ocijedite i osušite. Pirjajte listove na visokoj temperaturi s uljem i procijedite kroz dvostruki sloj gaze. Što je temeljitiji postupak cijeđenja, to će ulje biti sjajnije. Čuvajte u hermetički zatvorenoj staklenci u hladnjaku do tjedan dana ili zamrznite u posudama za led do šest mjeseci. Vratite na sobnu temperaturu prije nego što pokapate ribu, kajganu ili bruskete od svježih rajčica - preporučuje Diacono.

Frymark također ima nekoliko prijedloga za korištenje bosiljka koji uvene.

Osušite: Posušite cijele listove bosiljka na zraku, izmrvite ih i čuvajte u hermetički zatvorenoj posudi na sobnoj temperaturi. Dodajte preljevima za salate i marinadama, pospite pizzu ili umiješajte u omekšali maslac. Kada umjesto svježeg stavljate sušeno bilje, koristite samo trećinu količine koju ste planirali kada je riječ o svježem začinu.

Zamrznite: nasjeckajte svježe listove bosiljka, dodajte dovoljno vode ili ulja da obložite listove dok ne nastane gusta pasta, a zatim zamrznite u posudama za led. Dodajte izravno iz zamrzivača u juhe, curryje i umake za tjesteninu.

Napravite led od bosiljka: zamrznite jedan cijeli list u posudi za led, a zatim ga upotrijebite za hlađenje napitaka.

Promućkajte: Nježno izmiješajte listove i dodajte ih pićima, poput gin bosiljka.

Naravno, nadamo se da većinu bosiljka ipak koristite na vrhuncu svježine u salatama, tjestenini, sendvičima, umacima i još mnogo toga. Srećom, nemamo manjak recepata koji će vam pomoći u tome.

