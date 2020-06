Bosonogi u obući ili ne? Otkrili što je bolje za zdravlje stopala

U modi su kraće rezane hlače i tenisice ili cipele kod kojih se ne vide čarape ili nose stopalice. Mnogi obuću nose i bez čarapa, no je li to dobro te koji su nedostaci takvog trenda objasnili su stručnjaci

<p>Ove je godine gležanj postao najprikazivaniji dio tijela, a dojam looka "bez čarapa" popularizirale su zvijezde kao oblik modnog izraza. No, trend golog gležnja nema utjecaj samo na nečiji stil, već i na zdravlje, ističu stručnjaci s britanskog koledža Podijatrije (liječnici isključivo za stopala, specijalizacija koja ne postoji u Hrvatskoj).</p><p>Pogledajte video kako se riješiti gljivica na noktima:</p><p>Oni su upozorili na opasnosti nošenja obuće na bose noge, otkrivajući da nisu nimalo bezazlene, piše <a href="http://www.independent.co.uk/life-style/wearing-shoes-without-socks-causes-athletes-foot-fungal-infections-podiatrists-warning-a7990471.html">The Independent.</a></p><p>Naime, oni su primijetili sve više slučajeva bolesti "atletskog stopala", stanja koje se inače najčešće pojavljuje kod sportaša, zato što vlaga, znoj i toplina potiču razvoj ove gljivične infekcije.</p><p>Ovaj trend ne samo da je zahvatio žene, već je još i popularniji kod muškaraca, i to ne samo na modnim pistama, a upravo su oni ti koji su češće žrtve atletskog stopala.</p><p>- Rizici ove gljivične infekcije znatno su veći ako se obuća nosi na bosu nogu - objašnjava podijatrica Emma Stevenson.</p><h2>Što je atletsko stopalo</h2><p>Gljivična infekcija nogu ili<strong> </strong>atletsko stopalo može se dogoditi svakome, iako ime govori da pogađa atlete. Ne morate uopće biti sportaš da biste se zarazili. Možete ju dobiti zbog umjetnih materijala cipela i čarapa koje nosite, zbog čega se vaše noge pojačano znoje. Isto tako ako hodate bosi po javnim prostorima kao što su bazeni, saune ili tuševi u teretanama. </p><p>Samu infekciju izazivaju dermatofitne gljive kao što su Epidermophyton floccosum, Trichophyton rubrum sensu stricto i Trichophyton interdigitale, premda ulogu mogu igrati i brojni drugi uzročnici. Bolest se najčešće prenosi u vlažnim, zajedničkim objektima gdje ljudi hodaju bosonogi, a za razmnožavanje je potreban topao i vlažan okoliš (kao što je, primjerice, unutrašnjost cipela). Izvor infekcije predstavljaju ljuskice kože koje otpadnu s inficirane osobe, a sadrže infektivne gljivične elemente.</p><p>U slučajevima kad postoji sumnja da se radi o atletskom stopalu, za potvrdu dijagnoze potrebna je mikrobiološka obrada uzetih uzoraka - ljuščica kože ili strugotina noktiju.</p><h2>Simptomi</h2><p>Većina slučajeva atletskog stopala manifestira se isključivo suhom, perutavom kožom te često prolazi neotkriveno. Teže oblike prate crvenilo, ranice, jače ljuštenje i suhoća kože, uz pojavu svrbeži i pečenja. Ponekad se infekcija može proširiti sa strane stopala, pa i zahvatiti sam hrbat. Ipak, promjene su najčešće ograničene na tabane. </p><p>U težim slučajevima infekcije koža može biti jako zadebljana, tj. hiperkeratotična, a stražnji dijelovi peta postaju izrazito suhi uz neprestano perutanje. Ako infekcija zahvati nokte na nogama, oni postaju lomljivi, zadebljani, mutnog izgleda i šire vrlo neugodan miris. Sama infekcija se može<strong> </strong>prenijeti i na druga područja na tijelu, najčešće na ruke i prepone.</p><h2>Kad je bolje biti bos, a kada obuven?</h2><p>Otvorena odjeća namijenjena je tome da u njoj hodamo bosi i kao takva djeluje dobro na zdravlje jer noga 'diše', piše <a href="https://www.shoehero.com/socks-versus-sockless/">Shoe Hero</a>.</p><p>Čarape vam u ljetnim mjesecima doista mogu povećati toplinu stopala i doprinijeti osjećaju vrućine te znojenja. Osim toga, loši materijali mogu pojačati znojenje i uzrokovati širenje neugodnih mirisa. Zbog toga je važno odabrati kvalitetne čarape sa što većim udjelom pamuka.</p><p>Naposljetku, hoćete li ljeti nositi čarape ili ne vaš je odabir, no stručnjaci kažu da bi što više vremena možemo - ljeti najbolje bilo provoditi vrijeme bosonogi, što znači bez čarapa i obuće. Ako pak nosite zatvorenu obuću, ipak je zdravije biti u čarapama.</p>