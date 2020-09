- Prodaja \u0107e se odr\u017eavati oko sredi\u0161njeg partera: podsje\u0107amo vas da je od ove godine samo jedan ulaz/izlaz u botani\u010dki vrt (isto\u010dni rub Maruli\u0107evog trga/Mihanovi\u0107eva ulica), na kojemu \u0107e \u010duvari (ako bude potrebno) regulirati broj zainteresiranih. Srda\u010dno molimo, radi va\u0161e sigurnosti, ponesite za\u0161titne maske i dr\u017eite propisani razmak - zamolili su sve koji se tog vikenda upute na njihovu rasprodaju vi\u0161kova.

Botanički vrt u Zagrebu najavio je povoljnu rasprodaju biljaka

Rasprodaju viškova organiziraju u subotu i nedjelju, 3. i 4. listopada od 10 do 14 sati. U ponudi će biti ponešto sobnih lončanica, mesožderki i mesnatica, te vrtnih zeljastih i drvenastih trajnica

<p>- Svake godine organiziramo prigodnu proljetnu ili jesensku prodaju viška biljnog materijala. Tijekom godine vrtlari uzgajaju i razmnožavaju biljke iz Zbirke vrta (stakleničke biljke, vrtne trajnice, grmovi i stabla) kako bi se održao kontinuitet u broju i raznolikosti svojta Zbirke. Višak uzgojenih biljaka prodajemo po vrlo povoljnim cijenama - kažu u Botaničkom vrtu PMF-a u Zagrebu.</p><p>- Sav materijal je uzgojen i razmnožen klasičnim, ‘starinskim’ metodama, a zbog manjka adekvatnog prostora za uzgoj te biljke često ne izgledaju sjajno i bujno poput biljaka koje danas možete kupiti u cvjećarnama i vrtlarskim centrima. No izgled vara – naše su biljke zdrave i otporne i neće vam uginuti za godinu-dvije (što je čest slučaj kod biljaka uvezenih iz brojnih europskih rasadnika: te su biljke uzgajane prisilnim i brzim metodama s namjerom što veće zarade svake godine i najčešće ne žive dugo). Prilikom kupnje određene biljke, vrtlar će vas uputiti u pravilnu sadnju i uzgoj - dodali su <a href="http://botanickivrt.biol.pmf.hr/service/prodaja-bilja/?fbclid=IwAR1NNWT0_cKNBz6KKHCLzdt1jXTd7twFmRhrQjSPOZ88JuigJ8XYfJ2iHPs" target="_blank">na svojoj internetskoj stranici</a> gdje možete pronaći više detalja.</p><p>Rasprodaju viškova održat će u subotu i nedjelju, 3. i 4. listopada od 10 do 14 sati. U ponudi će biti ponešto sobnih lončanica, mesožderki i mesnatica, te vrtnih zeljastih i drvenastih trajnica.</p><p>Mole sve posjetitelje da pripreme gotovinu, sitan novac, jer kartice ne primaju te da ponesu torbe, košare ili cekere u koje će staviti kupljene biljke. Napominju kako plastične vrećice ne prodaju, ali u ponudi imaju vlastite platnene torbe.</p><p>- Prodaja će se održavati oko središnjeg partera: podsjećamo vas da je od ove godine samo jedan ulaz/izlaz u botanički vrt (istočni rub Marulićevog trga/Mihanovićeva ulica), na kojemu će čuvari (ako bude potrebno) regulirati broj zainteresiranih. Srdačno molimo, radi vaše sigurnosti, ponesite zaštitne maske i držite propisani razmak - zamolili su sve koji se tog vikenda upute na njihovu rasprodaju viškova.</p><p>Napomena: U slučaju ružnog vremena, rasprodaja se, kažu, odgađa za vikend nakon navedenog datuma.</p><p>- Budući da nismo rasadnik i cilj nam je prodati višak biljaka, nemamo inventar, tj. popis biljaka u ponudi. Stoga ne možemo telefonski davati informacije o dostupnosti određene biljke i količine u prodaji. No, ukoliko tražite nešto posebno poput velebitske degenije, slobodno nam se obratite - napomenuli su.</p>