Božić počeo već u rujnu: Djed Mraz umjesto bundeva i lišća

Kraj ljeta nikako nije vrijeme za planiranje božićnih blagdana, barem za većinu ljudi. No hladniji početak rujna, s gotovo zimskim temperaturama i prognozom više nalik na prosinac, iskoristili su vješti trgovci i na policama trgovina, u prvim redovima, ponudili novu kolekciju božićnih ukrasa. Konkurencija je golema, smatraju vlasnici prodajnih lanaca, zato ju je uvijek bolje prestići - koliko ranije, to je apsolutno nebitno.

Unatoč šoku kupaca, ukrasi su i dalje aktualni, iako su se temperature vratile u normalu, čak i opet skočile iznad prosjeka. Krajem ovog tjedna bit će čak 27 stupnjeva u cijeloj zemlji, pa vjerujemo da će malobrojni u kratkim rukavima razmišljati o toplim božićnim dekicama, ukrasima za bor i lampicama kojima će ukrasiti duge zimske noći. Ljeto smo prije nekoliko dana ostavili iza sebe i do Božića je trenutno cijelo jedno godišnje doba, pa će većina svoje domove ukrasiti i ući u duh blagdana kad oni stvarno počnu. No i ovakva vam situacija ostavlja dovoljno vremena da se pripremite, ako želite, odnosno da počnete trošiti na vrijeme. Moguće je i da uštedite...

U Australiji je provedeno istraživanje o tome kad je primjereno kupovati božićne ukrase. U anketi su ljudi naveli mjesec u kojem bi najranije trebalo početi pripreme. Najviše ljudi, njih 56 posto, reklo je u studenom, 25 posto u listopadu, manji dio slaže se da je sasvim u redu kupovati ukrase u prosincu, a samo tri posto ljudi navelo je rujan. Tek je jedan posto onih koji smatraju da je kolovoz sasvim u redu za kupnju božićnih dekoracija.

Ikein ekološki bor koji možete koristiti svake godine

Sad kod nas najviše ukrasa možete pronaći u trgovinama poput Tedy i Sinsay, u kojima smo pronašli sve, od kuglica za bor do ukrasnih vilenjaka. Kuglice u obliku bombončića umotanih u ukrasni papir idealan su odabir ako ste u blagdanskom duhu, ali želite biti suptilni. Ovi ukrasi ne "vrište" Božić nego to da vi ili vaše dijete volite jesti slatkiše, a za tri mjeseca mogu se naći i na vašoj jeli.

Zatim, imamo klasične dekice, stolnjake, kvačice s brojevima koje odbrojavaju dane do Božića ili pak natpis "Let it snow" iliti "Neka sniježi", čija bi vam kupnja ove godine mogla donijeti sreću i snijeg koji toliko željno iščekujemo. Na on-line shopping servisima neke su igračke i ukrasi gotovo rasprodani, no uvijek možete pronaći sitnice poput posebnog Djed Mraz pribora za jelo i originalnog božićnog otirača za pred vrata.

Zlatni beštek, Temu, 4,90 eura

Prijašnjih je godina najbolji vjesnik Božića bila Ikea, čije su kolekcije uvijek bile uvertira u posebno raspoloženje. Tako je i ove godine - sto dana prije Božića otkrila je novitete, koji će u trgovinama i online biti dostupni od listopada, a lajtmotiv su švedske šume i folklor, dok nove kolekcije uključuje sve, od božićnih ukrasa i dekoracija do pakiranja darova i blagdanskih poslastica. Tu je i jedna mini kolekcija - ona namijenjena novogodišnjim zabavama. Kolekcija Fröjda sastoji se od elegantnih dodataka za stol, profinjenog staklenog posuđa i atmosferske rasvjete za doček Nove godine.

Frojda novogodišnja kolekcija od stakla i metala za super doček

Ikeina božićna kolekcija Vinterfint uključuje šarmantne ukrase za božićno drvce u obliku lisica, zečeva, vjeverica i gljiva, a za zamatanje darova nudi kreativna rješenja poput vrećica, kutija i etiketa ukrašenih motivima švedske prirode i folklora. S treće strane, novi kalupi za kekse podsjećaju na začaranu šumu s oblicima poput božićnog drvca i medvjedića. Kolekcija Strala nudi ukrasna svjetla i zvijezde za prozore, kao i LED svjetleće lance za unutarnju i vanjsku uporabu koje je lako postaviti u domu.

I lanac H&M pridružio se ovom preuranjenom božićnom "ludilu" i sa šarmantnim ukrasima izletio na tržište. Tu su jastuci s blagdanskim porukama, kao i salvete te tanjuri za kolače, dok su posebno atraktivni ukrasi za božićno drvce u obliku štikle, čaše vina ili koktela, parfema, torbe i drugih detalja čije se cijene kreću od 4,99 i 7,99 eura. Mogu biti i fora dar.

Originalni ukrasi za bor u obliku parfema ili torbica dolaze iz H&M-a

Bilo da ste nasjeli na foru ili ne, simpatično je kako misle na nas. Svakako će se na kraju dogoditi da ćemo sve kupovati u zadnji tren, možda čak poljubiti vrata na neradnu nedjelju.

Pepco deka s blagdanskim motivima, 7 eura

Natpisi možda dozovu snijeg ove godine, Sinsay, 2,99 eura

Ikea Vinterfrit kolekcija; stolnjak sa šumskim motivima

Ikea svijeće za adventski vijenac

H&M jastuk od prirodnih materijala 10,90 eura

Božićni sobovi za ukras ili prozor, Sinsay, 5,99 eura

Zeleni jastuci iz Ikeine kolekcije Vintersaga