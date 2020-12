Obožavatelji emisije 'This Morning' ostali su pomalo šokirani pričom o jednoj mami koja je obojala obitljskog psa u zeleno da bi se našalila s klincima. Željela je cijelu kuću pretvoriti u kulisu dječje božićne bajke 'Elf on the Shelf'. Poanta je u tome da se mali vojnik Elf svako jutro pronađe u drugačijem prizoru iz bajke, i tako svaki dan do Božića.

To je pokret koji ima svoje sljedbenike, a Claire Henderson, fittness instruktorica iz Worsleyja u Manchestru, zabavlja se u božićnom duhu kako bi razveselila svoju djecu Jaeden (12) i Harley (7).

Vragolasta mama ne preza ni od šaranja sprejem na zidovima, pa su, tako, nestašni vilenjaci tijekom jedne noći ispisali grafit na zidu. Napisali su: 'Zašto je vaša kuća tako neuredna? Evo, i mi smo pomogli', što je izazvalo simpatije, ali i mnogo više negativnih reakcija. Mnogi su se dobrano začudili i ideji da obiteljski automobil prešara sprejem bijele boje. No, najviše negativnih komentara Claire je izazvala time što je obiteljskog psa obojala u - 'grinch zeleno'.

Osim što su se zabrinuli za to da bojanje psa ne završi loše po njegovo zdravlje, fanovi kažu kako baš i nije pametno učiti djecu da mogu šarati po zidovima sprejem u boji.

Nešto više simpatija izazvala je činjenica da je Claire jednu noć cijelu svoju kuhinju omotala ukrasnim papirom s motivom jelena i kočije Djeda Božićnjaka.

No, u obranu ove 'ćaknute' mame ipak valja reći da su u njihovoj kući nedavno započeli radovi i renovacija, pa tako ovim šaranjem po zidovima nije počinjena trajna šteta, već su se svi skupa samo malo zabavili prije nego se majstori uhvate ozbiljnog posla, prenosi The Sun.