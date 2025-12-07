Obavijesti

3 RECEPTA: SLATKI, SLANI I ZA PIĆE

Božićne delicije koje se vraćaju 2025.: Zaboravljeni recepti opet osvajaju blagdanske stolove

Piše Karolina Krčelić,
Čitanje članka: 3 min
Foto: 123RF

Blagdani su idealno vrijeme za povratak starim običajima i okusima koji bude nostalgiju. Zaboravljeni recepti naših baka ove godine ponovno osvajaju stolove i srca, donoseći toplinu i miris doma

Dok blagdanska sezona polako preuzima naše gradove i domove, uz lampice, ukrase i pjesme, sve više ljudi okreće se tradiciji i starim receptima koji su s vremenom pali u zaborav. Od mirisnih kolača do rustikalnih slanih zalogaja, ove godine na božićnim stolovima sve češće pronalazimo zaboravljene delicije naših baka, koje ponovno oživljavaju duh obitelji i doma.

Slatki klasik: Božićni medenjaci s nadjevom od oraha i šljiva

Medenjaci su jedan od onih božićnih klasika koji uvijek izazovu nostalgiju. Ove godine u modi su oni s punjenjem, posebno kombinacija oraha i šljiva.

Sastojci:

  • 500 g brašna
  • 150 g meda
  • 150 g šećera
  • 150 g maslaca
  • 1 jaje
  • 1 žličica praška za pecivo
  • 1 žličica cimeta, prstohvat muškatnog oraščića
  • 150 g mljevenih oraha
  • 100 g sušenih šljiva, sitno nasjeckanih
dessert sweet cookies food
Foto: 123RF

Priprema:

Zagrijte med i maslac u maloj posudi dok se ne otope, dodajte šećer i ostavite da se malo ohladi.

Pomiješajte brašno, prašak za pecivo i začine.

Umiješajte smjesu meda i maslaca u brašno, dodajte jaje i zamijesite glatko tijesto.

Tijesto razvaljajte i izrežite omiljene oblike.

Pecite na 180°C oko 10–12 minuta dok ne postanu zlatno-smeđi.

Ohlađene medenjake punite smjesom mljevenih oraha i nasjeckanih šljiva, po želji prelijte glazurom od šećera i limuna.

Ovi medenjaci ne samo da očaravaju mirisom cimeta i meda, već i svojom bogatom, pomalo rustikalnom teksturom koja podsjeća na stare, domaće recepte.

Slani dodatak: Pita od zelja i špeka

Za one koji vole da božićni stol ne bude samo sladak, tradicionalni slani recept iz sjevernih krajeva Hrvatske ponovno osvaja srca. Pita od zelja i špeka jednostavna je, a istovremeno raskošna, i savršeno balansira slatke delicije.

Sastojci:

  • 500 g svježeg ili kiselog zelja
  • 200 g dimljenog špeka, nasjeckanog
  • 1 veći luk, sitno nasjeckan
  • 2 jaja
  • 200 ml kiselog vrhnja
  • 2 žlice maslaca
  • sol, papar, malo muškatnog oraščića
  • 1 pakiranje gotovog lisnatog tijesta

Priprema:

Zelje operite, ocijedite i nasjeckajte, a luk i špek kratko popržite na maslacu.

Pomiješajte zelje s lukom i špekom, začinite po ukusu.

Umiješajte jaja i vrhnje da dobijete kremastu smjesu.

Lisnato tijesto stavite u kalup za pečenje, prelijte smjesu i pecite na 200°C oko 25–30 minuta dok pita ne poprimi zlatnu boju.

Pita je idealna kao dodatak blagdanskom stolu, ali i kao samostalni zalogaj uz šalicu toplog čaja ili kuhanog vina.

Piće za zagrijavanje: Božićni začinjeni čaj s narančom i klinčićima

Nema pravog Božića bez toplog napitka koji grije ruke i dušu. Ovaj začinjeni čaj kombinira mirise cimeta, klinčića i naranče, a lako se priprema.

Sastojci:

  • 1 l crnog čaja
  • 1 naranča, narezana na kolutiće
  • 2 do 3 štapića cimeta
  • 5 do 6 klinčića
  • 2 žlice meda

Priprema:

Zakuhajte čaj i dodajte naranču, cimet i klinčiće.

Pustite da odstoji 5 do 10 minuta kako bi se mirisi sjedinili.

Po želji dodajte med prije posluživanja.

Ovaj napitak idealan je za hladne prosinačke večeri, a svojim aromama dodatno pojačava blagdanski ugođaj.

Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

Zašto se stari recepti vraćaju u modu?

Trend vraćanja tradicionalnih božićnih jela u modu ima duboke korijene. Ljudi sve više traže autentičnost i emociju, žele darivati i pripremati nešto što ima priču. Stari recepti podsjećaju na zajedništvo, toplinu obitelji i jednostavnu radost pripremanja hrane - upravo ono što digitalni svijet često ne može zamijeniti.

Mnogi domaćini kombiniraju stare recepte s modernim tehnikama, pa su stari medenjaci ili pite sada često dekorirani na suvremen način, ali bez gubitka tradicije. Slatki, slani i topli napitci čine cjelokupnu božićnu gozbu potpunom i nezaboravnom.

Ove godine Božić ponovno vraća pažnju na ono što je istinski domaće i toplo. Zaboravljeni recepti od medenjaka, slanih pita i začinjenih čajeva vraćaju se na stolove i u srca ljudi, podsjećajući da je duh Božića u zajedništvu, mirisu hrane i trenucima koje provodimo zajedno.

