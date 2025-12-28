Obavijesti

Lifestyle

Komentari 0
FELJTON: MAJSTORI S MORA PLUS+

Braća Skomerža bili su majstori za lov na plavu jadransku ribu

Piše Davor Lugarić,
Čitanje članka: 7 min
Braća Skomerža bili su majstori za lov na plavu jadransku ribu
Foto: PROMO

Riba bi se privlačila feralima, potom okružila mrežom i istezala na brod. Josip Skomerža zaslužan je za 'izum' ove mreže 1908. godine, koja se zvala plivaricom na jezik

Ribarstvo na području Crikvenice i Primorja, odnosno istočnog Jadrana, počinje još u pradavna doba, dok su ovo područje nastanjivali Iliri, a s kasnijim migracijama stanovništva te pod utjecajem Grka i Rimskog Carstva ono se razvija. Uvod je to u knjigu "U mreži okusa Crikvenice - recepti i priče s Ceste plave ribe", autora Zorana Šimunića, koja je objavljena prošloga tjedna.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Evo kako rade dućani u nedjelju
AKO PLANIRATE U KUPOVINU

Evo kako rade dućani u nedjelju

Radno vrijeme trgovina i trgovačkih centara nedjeljom pogledajte u našem detaljnom vodiču. Trgovine smiju raditi 16 nedjelja u godini, a trgovine i šoping centri sami biraju koje će to nedjelje biti
Evo kako se svaki znak Zodijaka ponaša dok vara svog partnera
PREPOZNAJTE ZNAKOVE

Evo kako se svaki znak Zodijaka ponaša dok vara svog partnera

Karakterne osobine svih znakova Zodijaka su različite i na različite načine se nose sa stresom i čuvanjem tajni. Astrolozi su na temelju osobina otkrili kako se koji znak ponaša dok vara partnera
Ozempic efekt: Nutricionistica objašnjava kako postići iste učinke prirodnom prehranom
PRIRODNA METODA

Ozempic efekt: Nutricionistica objašnjava kako postići iste učinke prirodnom prehranom

Sada kada smo normalizirali uzimanje Ozempica za brzo postizanje cilja i rješavanje viška kila, čini se kao da smo zaboravili ono osnovno - kako se hraniti. Cristina Barrous objašnjava kako djeluje popularni lijek i kako postići isti rezultat bez njega.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025