Riba bi se privlačila feralima, potom okružila mrežom i istezala na brod. Josip Skomerža zaslužan je za 'izum' ove mreže 1908. godine, koja se zvala plivaricom na jezik
FELJTON: MAJSTORI S MORA PLUS+
Braća Skomerža bili su majstori za lov na plavu jadransku ribu
Čitanje članka: 7 min
Ribarstvo na području Crikvenice i Primorja, odnosno istočnog Jadrana, počinje još u pradavna doba, dok su ovo područje nastanjivali Iliri, a s kasnijim migracijama stanovništva te pod utjecajem Grka i Rimskog Carstva ono se razvija. Uvod je to u knjigu "U mreži okusa Crikvenice - recepti i priče s Ceste plave ribe", autora Zorana Šimunića, koja je objavljena prošloga tjedna.
