Bračna terapeutkinja: Ovo su najčešći problemi u vezama

Iako povremena prepirka nije kraj svijeta, stalno izbjegavanje rješavanja temeljnih problema štetno je za parove. Emma Kenny, stručnjakinja za psihologiju i bračni terapeut, iznijela je za Daily Mail neke od najčešćih problema u vezama koje viđa u svojoj ordinaciji i savjetovala kako ih prevladati.

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1. Prestanak preispitivanja

Jedan od najvećih ubojica veze je pretpostavka. Parovi počinju vjerovati da već znaju što druga osoba misli, osjeća, misli ili namjerava. Kenny kaže da je prestanak postavljanja pitanja pravi problem, jer pretpostavka o tome što druga osoba misli može dovesti do ogorčenosti kod oba partnera.

Njezin savjet? Postanite znatiželjni. Umjesto da kažete: "Uvijek to radiš" pokušajte s "pomozi mi da shvatim što se s tobom događalo kada se to dogodilo". Znatiželja smanjuje žar sukoba, dok ga optužba pojačava. Većina ljudi zauzima obrambeni stav kada se osjećaju napadnutima, ali se otvaraju kada osjete da ih netko iskreno želi razumjeti.

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2. Ignoriranje pravog problema

Parovi često dolaze govoreći da se svađaju oko posuđa, novca, roditeljstva, seksa, kućanskih poslova ili rodbine. Ali perilica posuđa rijetko je samo to. Iako je lako osjećati se iritirano zbog gomilanja prljavog posuđa, Emma kaže da to često uzrokuje sukob kada postane simbol nečeg više, primjerice, osjećaja da vas se uzima zdravo za gotovo.

Njezin savjet? Imenujte emociju.

- Put kroz ovo je prestati se svađati oko predmeta i početi imenovati emociju. Umjesto: "Nikad ne pomažeš po kući", možda je iskrenije reći: "Osjećam se stvarno usamljeno i bez podrške i počinjem osjećati ogorčenost".

To stvara konstruktivniji teren za rad, odmaknuvši ga od pukog dosađivanja partneru, jer ste im dali kaže nešto na što će odgovoriti, a ne od čega će se braniti.

3. Nedovoljno rano progovaranje

Mnogi misle da je održavanje mira ljubazno. No, ponekad je to samo odgođena eksplozija. Potiskivanje osjećaja zapravo znači da će gotovo sigurno eruptirati u nekom trenutku, možda čak i zbog nečeg sitnog.

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Njezin savjet? Konstruktivna komunikacija.

- Progovorite kada je problem još dovoljno malen da se nježno riješi. Ne morate od svakog osjećaja praviti krizu, ali morate biti iskreni prije nego što gorčina počne preoblikovati cijelu vezu - kaže Kenny.

Objašnjava i kako izostanak neslaganja nije znak zdrave veze. Međutim, ono što je zdravo su parovi koji konstruktivno rade na rješavanju sukoba, ne dopuštajući da ih ogorčenost preuzme.

4. Zbunjujuća komunikacija

Mnogi parovi stalno razgovaraju, ali zapravo ne komuniciraju. Kritiziraju, ispravljaju, brane, prekidaju, objašnjavaju, opravdavaju, zatvaraju ili iznose dokaze iz posljednjih deset godina. Nije iznenađenje da tretiranje veze kao odvjetnika koji se priprema za suđenje ne funkcionira.

Njezin savjet? Iskreno slušajte.

- Naučite slušati bez da odmah pripremite obranu. To ne znači da se slažete sa svime što se kaže. To znači da ste spremni razumjeti emocionalnu istinu onoga što vaš partner doživljava - savjetuje.

Komunikacija se podjednako odnosi na iskreno slušanje koliko i na iznošenje vlastitih stajališta.

5. Prestanak davanja prioriteta intimnosti

Kad ljudi čuju za intimnost, često pomisle na seks. Ali intimnost je i naklonost, kontakt očima, smijeh, nježnost, privatne šale, provjeravanje, male ljubaznosti i osjećaj da vas partner zapravo vidi. Lako je da život i logistika stanu na put vašoj vezi. Emma to opisuje kao vezu koja se pretvara u sastanak menadžmenta.

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Njezin savjet? Budite namjerni.

- Prestanite čekati da se spontanost magično vrati. Dugotrajna ljubav treba namjeru. To možda zvuči neromantično, ali nije. Duboko je romantično namjerno odabrati jedno drugo usred običnog života - kaže ona.

Zašto ne biste pokušali s promišljenom porukom ili provođenjem smislenog vremena zajedno bez ekrana? Uostalom, trud dolazi kroz održive male činove, a ne kroz jednu veliku gestu.

6. Jedna ili obje osobe osjećaju se emocionalno nesigurno.

Emocionalna sigurnost je temelj zdrave veze. Ako se netko osjeća ismijanim, odbačenim, kažnjenim, ignoriranim ili stalno kritiziranim, na kraju će prestati dijeliti, što je, prema Emminom iskustvu, prilično uobičajeno u dugoročnim vezama. Neuspjeh u slušanju i emocionalnoj interakciji s partnerom mogao bi biti razlog zašto se ne otvaraju.

Njezin savjet? Emocionalna angažiranost.

Da bi ponovno izgradili emocionalnu sigurnost, parovi moraju vezu učiniti mjestom gdje se iskrenost ne tretira kao prijetnja. Dakle, smanjite sarkazam i "sakupljanje bodova" te pojačajte odgovornost.

7. Predugo čekanje prije traženja pomoći

- Do trenutka kada mnogi parovi dođu na terapiju, godinama su nesretni. Dođu kada je veza već na intenzivnoj njezi, a zatim se boje da im je popravak težak. Terapiju ne treba smatrati posljednjom stanicom prije razdvajanja, već pomoći pri održavanju i zdravim razgovorima.

Njezin savjet? Potražite pomoć čim prije

- Nemojte čekati da se prezirete da biste počeli iskreno razgovarati. Najzdraviji parovi nisu savršeni, oni su jednostavno ti koji stalno biraju popravljati - zaključila je.