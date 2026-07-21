Ovo su navike koje neprimjetno uništavaju bliskost u braku

Sitnice poput neoprana posuđa, ostavljene odjeće ili poruke bez odgovora tada prestaju biti samo svakodnevni propusti i postaju dokaz navodnog nedostatka ljubavi i poštovanja. Upravo se u takvim malim interakcijama svakodnevno gradi, ali i narušava bračna bliskost.

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Pokretanje videa... 00:53 Prolaznica ispračala anegdote iz svog braka | Video: 24sata/Video

1. Svakom postupku pripisujete lošu namjeru

Čarape na podu, zaboravljena obveza ili izostanak pozdrava nakon dolaska kući mogu izazvati mnogo snažniju reakciju nego što sam događaj zaslužuje. Razlog je to što partnerovu postupku često automatski pripisujemo poruku: „Nije ga briga za mene“, „Ne poštuje moj trud“ ili „Namjerno me ignorira“.

Problem više nije u samoj sitnici, nego u značenju koje joj pridajemo. Umor, rastresenost ili stres počinjemo tumačiti kao ravnodušnost i sebičnost. Kada takve pretpostavke postanu uobičajene, partnera više ne promatramo kao osobu koja je pogriješila, nego kao protivnika koji nas svjesno povređuje.

Prije zaključivanja korisno je zastati i provjeriti postoji li jednostavnije objašnjenje. Umjesto optužbe, može se postaviti izravno pitanje i omogućiti partneru da objasni što se dogodilo.

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2. Kritizirate osobu umjesto konkretnog ponašanja

Nije isto reći: „Povrijedilo me kada mi nisi odgovorio“ i „Ti si sebičan i nikad ne misliš na mene“. Prva rečenica opisuje konkretan događaj i osobni osjećaj, dok druga napada partnerov karakter.

Kada razgovor započne riječima poput „uvijek“, „nikad“ i „ti si takav“, druga se strana najčešće počinje braniti. Umjesto rješavanja problema, partneri prelaze u prepucavanje, prisjećanje starih pogrešaka i dokazivanje tko je više kriv. Izvorni problem tako ostaje neriješen, a nakon razgovora oboje se osjećaju manje sigurno i povezano.

Korisnije je opisati što se dogodilo, kako je to utjecalo na vas i što biste željeli ubuduće. Takav pristup smanjuje osjećaj napada i povećava mogućnost da partner zaista čuje poruku.

3. Svaki razgovor pretvarate u obranu i prebacivanje krivnje

Kritika često pokreće obrambenu reakciju. Partner počinje objašnjavati zašto nije kriv, umanjivati tuđe osjećaje ili uzvraćati vlastitim prigovorom. Rečenice poput „A što je s tobom?“ ili „Ti radiš još gore“ možda privremeno štite od osjećaja krivnje, ali ne vode rješenju.

U takvoj komunikaciji obje osobe žele biti shvaćene, ali nijedna zapravo ne sluša. Cilj razgovora više nije razumijevanje, nego pobjeda. S vremenom partneri mogu početi izbjegavati iskrene razgovore jer očekuju novu svađu, opravdavanje ili napad.

Preuzimanje barem malog dijela odgovornosti može prekinuti taj krug. Rečenica poput „Razumijem zašto te to povrijedilo“ ne znači priznati svu krivnju, nego pokazati da partnerovi osjećaji nisu nevažni.

4. Jedan zahtijeva razgovor, a drugi se potpuno povlači

Čest je obrazac u kojem jedan partner uporno pokušava riješiti problem, dok se drugi zatvara, šuti ili napušta razgovor. Što je prvi zahtjevniji, drugi se više udaljava, a njegovo povlačenje dodatno pojačava frustraciju osobe koja traži odgovor.

Potreba za kratkom stankom tijekom svađe može biti zdrava, osobito kada su emocije prejake. Problem nastaje kada šutnja postane kazna, sredstvo kontrole ili način izbjegavanja svakog neugodnog razgovora. Osoba koja je ignorirana tada može osjećati napuštenost, nemoć i nesigurnost.

Foto: 123RF - ILUSTRACIJA

Zdravije je jasno reći: „Previše sam uzrujan da sada razgovaram, ali vratit ćemo se na temu kasnije.“ Time se traži prostor bez kažnjavanja partnera neizvjesnošću.

5. Brak počinjete voditi kao projekt

Obveze, računi, djeca, posao i kućanski poslovi lako pretvore odnos u popis zadataka. Partneri postaju organizatori zajedničkog života, ali prestaju biti osobe koje se međusobno primjećuju, slušaju i pokazuju nježnost.

Potreba da se sve kontrolira može dovesti do toga da jedan partner stalno ispravlja, podsjeća i određuje kako bi se nešto trebalo napraviti. Drugi se tada može osjećati kao zaposlenik ili dijete, a ne ravnopravan životni suputnik. Povezanost teško opstaje u odnosu u kojem je važnije da je sve obavljeno „ispravno“ nego da se obje osobe osjećaju poštovano.

Bliskost se vraća kroz male znakove pažnje: zahvalnost, dodir, pitanje postavljeno iz iskrenog interesa i vrijeme bez mobitela i obveza. Velike romantične geste ne mogu nadomjestiti svakodnevni osjećaj da nas partner vidi i cijeni.

Sitne napetosti mogu utjecati i na zdravlje

Dugotrajno neprijateljska komunikacija ne iscrpljuje samo emocionalno. U tekstu se navode istraživanja koja su bračni stres i izraženo neprijateljsko ponašanje povezala sa sporijim zacjeljivanjem rana te povišenim upalnim pokazateljima u organizmu. To ne znači da će svaka bračna svađa narušiti zdravlje, nego da trajna napetost može postati ozbiljan izvor stresa.

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Kako ponovno izgraditi povezanost?

Promjena počinje prepoznavanjem vlastitog ponašanja, a ne samo partnerovih pogrešaka. Umjesto optužujućih rečenica korisnije je govoriti iz vlastite perspektive: „Osjećam se zanemareno“ ili „Trebala bih više tvoje podrške“.

Važno je i slušati s namjerom da razumijemo, a ne samo čekati priliku za odgovor. Potrebe treba izraziti jasno jer očekivanje da partner čita misli gotovo uvijek završava razočaranjem. Zahvalnost za svakodnevne sitnice također pomaže u sprječavanju osjećaja da se trud jedne osobe podrazumijeva.

Sukobi nisu dokaz da je brak loš. Razlika između stabilnog i narušenog odnosa često nije u tome svađaju li se partneri, nego kako se ponašaju dok se ne slažu. Cilj nije dokazati tko je u pravu, nego sačuvati poštovanje i osjećaj da se problem rješava zajednički, a ne jedno protiv drugoga.