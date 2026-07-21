Obavijesti

Lifestyle

Komentari 0
Primijetite ih na vrijeme

Ovo su navike koje neprimjetno uništavaju bliskost u braku

Piše Karolina Krčelić Marenić,
Čitanje članka: 4 min
Ovo su navike koje neprimjetno uništavaju bliskost u braku
Foto: 123RF - ILUSTRACIJA
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Brakovi se najčešće ne raspadaju zbog jedne velike svađe ili dramatičnog događaja. Udaljavanje obično počinje mnogo tiše - kroz ponavljajuće prigovore, neizgovorena očekivanja, hladnoću...

Admiral

Sitnice poput neoprana posuđa, ostavljene odjeće ili poruke bez odgovora tada prestaju biti samo svakodnevni propusti i postaju dokaz navodnog nedostatka ljubavi i poštovanja. Upravo se u takvim malim interakcijama svakodnevno gradi, ali i narušava bračna bliskost.

POGLEDAJTE VIDEO: Prolaznica ispričala anegdote iz svog braka

Pokretanje videa...

Prolaznica ispračala anegdote iz svog braka 00:53
Prolaznica ispračala anegdote iz svog braka | Video: 24sata/Video

1. Svakom postupku pripisujete lošu namjeru

Čarape na podu, zaboravljena obveza ili izostanak pozdrava nakon dolaska kući mogu izazvati mnogo snažniju reakciju nego što sam događaj zaslužuje. Razlog je to što partnerovu postupku često automatski pripisujemo poruku: „Nije ga briga za mene“, „Ne poštuje moj trud“ ili „Namjerno me ignorira“.

Problem više nije u samoj sitnici, nego u značenju koje joj pridajemo. Umor, rastresenost ili stres počinjemo tumačiti kao ravnodušnost i sebičnost. Kada takve pretpostavke postanu uobičajene, partnera više ne promatramo kao osobu koja je pogriješila, nego kao protivnika koji nas svjesno povređuje.

Prije zaključivanja korisno je zastati i provjeriti postoji li jednostavnije objašnjenje. Umjesto optužbe, može se postaviti izravno pitanje i omogućiti partneru da objasni što se dogodilo.

Discontented Wife Talking To Husband Having Quarrel Sitting At Home
Foto: 123RF - ILUSTRACIJA

2. Kritizirate osobu umjesto konkretnog ponašanja

Nije isto reći: „Povrijedilo me kada mi nisi odgovorio“ i „Ti si sebičan i nikad ne misliš na mene“. Prva rečenica opisuje konkretan događaj i osobni osjećaj, dok druga napada partnerov karakter.

Kada razgovor započne riječima poput „uvijek“, „nikad“ i „ti si takav“, druga se strana najčešće počinje braniti. Umjesto rješavanja problema, partneri prelaze u prepucavanje, prisjećanje starih pogrešaka i dokazivanje tko je više kriv. Izvorni problem tako ostaje neriješen, a nakon razgovora oboje se osjećaju manje sigurno i povezano.

Korisnije je opisati što se dogodilo, kako je to utjecalo na vas i što biste željeli ubuduće. Takav pristup smanjuje osjećaj napada i povećava mogućnost da partner zaista čuje poruku.

3. Svaki razgovor pretvarate u obranu i prebacivanje krivnje

Kritika često pokreće obrambenu reakciju. Partner počinje objašnjavati zašto nije kriv, umanjivati tuđe osjećaje ili uzvraćati vlastitim prigovorom. Rečenice poput „A što je s tobom?“ ili „Ti radiš još gore“ možda privremeno štite od osjećaja krivnje, ali ne vode rješenju.

U takvoj komunikaciji obje osobe žele biti shvaćene, ali nijedna zapravo ne sluša. Cilj razgovora više nije razumijevanje, nego pobjeda. S vremenom partneri mogu početi izbjegavati iskrene razgovore jer očekuju novu svađu, opravdavanje ili napad.

Preuzimanje barem malog dijela odgovornosti može prekinuti taj krug. Rečenica poput „Razumijem zašto te to povrijedilo“ ne znači priznati svu krivnju, nego pokazati da partnerovi osjećaji nisu nevažni.

Znanost ima odgovor Neki ljudi stare kao vino: Evo zašto su s godinama privlačniji
Neki ljudi stare kao vino: Evo zašto su s godinama privlačniji

4. Jedan zahtijeva razgovor, a drugi se potpuno povlači

Čest je obrazac u kojem jedan partner uporno pokušava riješiti problem, dok se drugi zatvara, šuti ili napušta razgovor. Što je prvi zahtjevniji, drugi se više udaljava, a njegovo povlačenje dodatno pojačava frustraciju osobe koja traži odgovor.

Potreba za kratkom stankom tijekom svađe može biti zdrava, osobito kada su emocije prejake. Problem nastaje kada šutnja postane kazna, sredstvo kontrole ili način izbjegavanja svakog neugodnog razgovora. Osoba koja je ignorirana tada može osjećati napuštenost, nemoć i nesigurnost.

Sad Caucasian man suffering boyfriend girlfriend thinking conflict couple argument partners ignoring each other guy girl family divorce at home husband wife breakup frustrated woman problem headache
Foto: 123RF - ILUSTRACIJA

Zdravije je jasno reći: „Previše sam uzrujan da sada razgovaram, ali vratit ćemo se na temu kasnije.“ Time se traži prostor bez kažnjavanja partnera neizvjesnošću.

5. Brak počinjete voditi kao projekt

Obveze, računi, djeca, posao i kućanski poslovi lako pretvore odnos u popis zadataka. Partneri postaju organizatori zajedničkog života, ali prestaju biti osobe koje se međusobno primjećuju, slušaju i pokazuju nježnost.

Potreba da se sve kontrolira može dovesti do toga da jedan partner stalno ispravlja, podsjeća i određuje kako bi se nešto trebalo napraviti. Drugi se tada može osjećati kao zaposlenik ili dijete, a ne ravnopravan životni suputnik. Povezanost teško opstaje u odnosu u kojem je važnije da je sve obavljeno „ispravno“ nego da se obje osobe osjećaju poštovano.

Bliskost se vraća kroz male znakove pažnje: zahvalnost, dodir, pitanje postavljeno iz iskrenog interesa i vrijeme bez mobitela i obveza. Velike romantične geste ne mogu nadomjestiti svakodnevni osjećaj da nas partner vidi i cijeni.

KLIMAVI BRAK 25 istina: Evo zašto muškarci ostavljaju žene u pedesetima
25 istina: Evo zašto muškarci ostavljaju žene u pedesetima

Sitne napetosti mogu utjecati i na zdravlje

Dugotrajno neprijateljska komunikacija ne iscrpljuje samo emocionalno. U tekstu se navode istraživanja koja su bračni stres i izraženo neprijateljsko ponašanje povezala sa sporijim zacjeljivanjem rana te povišenim upalnim pokazateljima u organizmu. To ne znači da će svaka bračna svađa narušiti zdravlje, nego da trajna napetost može postati ozbiljan izvor stresa.

Foto: 123RF - ilustrativna fotografija

Kako ponovno izgraditi povezanost?

Promjena počinje prepoznavanjem vlastitog ponašanja, a ne samo partnerovih pogrešaka. Umjesto optužujućih rečenica korisnije je govoriti iz vlastite perspektive: „Osjećam se zanemareno“ ili „Trebala bih više tvoje podrške“.

Važno je i slušati s namjerom da razumijemo, a ne samo čekati priliku za odgovor. Potrebe treba izraziti jasno jer očekivanje da partner čita misli gotovo uvijek završava razočaranjem. Zahvalnost za svakodnevne sitnice također pomaže u sprječavanju osjećaja da se trud jedne osobe podrazumijeva.

Sukobi nisu dokaz da je brak loš. Razlika između stabilnog i narušenog odnosa često nije u tome svađaju li se partneri, nego kako se ponašaju dok se ne slažu. Cilj nije dokazati tko je u pravu, nego sačuvati poštovanje i osjećaj da se problem rješava zajednički, a ne jedno protiv drugoga.

Naučite od njih! Evo kako se mentalno jaki ljudi nose s toksičnim odnosima
Evo kako se mentalno jaki ljudi nose s toksičnim odnosima

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Fitness influencericu prati 23 milijuna ljudi, a zlobnici kažu da sve može zahvaliti stražnjici
NE SKIDAJU POGLED S NJE

FOTO Fitness influencericu prati 23 milijuna ljudi, a zlobnici kažu da sve može zahvaliti stražnjici

Sommer Ray je američka fitness influencerica iz Denvera s više od 20 milijuna pratitelja na Instagramu. Poznata je po fitnes lifestyleu i prepoznatljivom stilu inspiriranom panterama. Na YouTubeu dijeli i trenutke iz svog svakodnevnog života
Kako se ponašaju dok varaju partnera: Vaga se sređuje, Lav ugađa, Vodenjak je preočit...
EVO KAKO IH OTKRITI

Kako se ponašaju dok varaju partnera: Vaga se sređuje, Lav ugađa, Vodenjak je preočit...

Vara li vas Djevica, stalno će vam prigovarati i isticati vaše mane, Vodenjak će tražiti više slobode, a Vage će se neprestano dotjerivati te zatajiti nevjeru
Šest najzdravijih riba za srce i mozak koje vrijedi češće jesti
FINE I BOGATE

Šest najzdravijih riba za srce i mozak koje vrijedi češće jesti

Riba je jedan od najboljih prehrambenih izvora omega-3 masnih kiselina, kvalitetnih proteina, vitamina D, vitamina B12 i selena. Ipak, nisu sve vrste jednako hranjive

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026