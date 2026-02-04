Obavijesti

Bračni par Ana i Filip iz Zagreba izrađuju niske dječje krevete: Idealni su za igru i učenje!

Piše Ana Vukašinović,
Čitanje članka: 4 min
Bračni par Ana i Filip iz Zagreba izrađuju niske dječje krevete: Idealni su za igru i učenje!
Foto: Privatni album

Oasis Cube niski kreveti djetetu omogućuju slobodno i samostalno korištenje prostora, a Ani i suprugu Filipu cilj je bio stvoriti interijer koji raste s djetetom. Rade se od jelovine ili hrastovine

Dječja soba sve češće postaje više od mjesta za spavanje - prostor igre, mašte i rasta. Upravo iz takvog promišljanja nastao je Oasis Cube, domaći brend dječjeg namještaja koji dječju sobu promatra kao mali svijet prilagođen djetetu, a ne obrnuto.

