Oasis Cube niski kreveti djetetu omogućuju slobodno i samostalno korištenje prostora, a Ani i suprugu Filipu cilj je bio stvoriti interijer koji raste s djetetom. Rade se od jelovine ili hrastovine
Bračni par Ana i Filip iz Zagreba izrađuju niske dječje krevete: Idealni su za igru i učenje!
Dječja soba sve češće postaje više od mjesta za spavanje - prostor igre, mašte i rasta. Upravo iz takvog promišljanja nastao je Oasis Cube, domaći brend dječjeg namještaja koji dječju sobu promatra kao mali svijet prilagođen djetetu, a ne obrnuto.
