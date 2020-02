Bračni savjetnici otkrili na što im se u seksu ljudi najviše žale

Kod većine je parova na početku veze seks vatromet strasti, na to utječu hormoni zaljubljenosti. No, kad inicijalna vatra izblijedi i život uđe u kolotečinu, vidljivo je pravo stanje stvari - od libida do posvećenosti partneru. Tada seks koji prije nije bio stavka lako postaje problem, a njegov je korijen nedostatak komunikacije među partnerima.

Iznenađujuće ili ne, većina se parova žali uglavnom na iste stvari. Skupina profesionalaca na tom području otkriva s kojim se izjavama najčešće susreću u ordinaciji. Želite li promijeniti upravo neke od ovih stvari u 2017., preuzmite aktivan pristup rješavanja problema koji, iako frustrirajući, nisu nerješivi.

1. "Ne osjećam nikakvu želju"

Upravo ovaj problem najčešće natjera ljude da pokucaju na vrata seksualnog terapeuta. U gotovo svakoj vezi jedan partner želi više seksa nego drugi. Na početku su više-manje usklađeni jer, dok su "leptirići" u trbuhu, veća je i seksualna želja. Kasnije ona počinje slabjeti, najčešće u pripadnica nježnijeg spola, kojima osjećaji postanu važniji od samog seksa. Tada zna biti vrlo naporno ako partner uporno inzistira, a drugoj strani nije do toga. Razlozi za odbijanje seksa su različiti - od problema u vezi do problema izvan nje.

Savjet za više zadovoljstva svakako je općenito više dodira i maženja, ali i seksualno zaigranog ponašanja koje stvara atmosferu. Predigra se ne odnosi samo na 10-ak minuta prije seksa, pa komplimenti, iskazivanje želje i romantično ponašanje uvijek pridonose stvaranju želje.

2. "Partner ne želi"

Ovo je druga strana medalje istog problema, a onaj koji želi više seksa zbog toga se osjeća još gore - preplavljuje ga nesigurnost, osjećaj neželjenosti, pa i frustracije. Mogu se javljati i sumnje u održivost takvog odnosa, jer pesimistični pogledi u budućnost donose strahove.

Tada treba razjasniti jednu temeljnu stvar - postoji li i dalje privlačnost. Ako ne, odnosno ako je do problema došlo zbog fizičkog zapuštanja jedne ili obje strane, na tome treba poraditi. Ako privlačnosti ima, no izgubila se ona seksualna zaigranost, treba uvoditi stvari koje su bile tipične za seks s početka veze - od zadirkivanja, iniciranja seksa, koketiranja, zavodljivog rublja, uvođenja novotarija koje će razbiti rutinu i sl. Jednako tako, nije loše odrediti dan za seks, barem jedan u tjednu koji će osigurati da obaveze i stres ne utječu na fizičko udaljavanje. Što se više ljudi seksaju, to seks više žele - objašnjavaju terapeuti.

3. "Moj me penis ne sluša"

Najčešći problemi ovoga tipa su prerana ejakulacija te erektilna disfunkcija. U oba slučaja muškarci postaju frustrirani i depresivni jer je to najveći udarac za njihov ego, dok žene strahuju kako partneru više nisu privlačne. Koliko god oholo zvučalo, muškarci s ovim problemima trebaju se usredotočiti na vlastiti užitak, a manje na partneričin, dok one trebaju imati više razumijevanja i ne shvaćati to osobno. Najvažnija je podrška.

4. "Partner mi je bolestan, ali ne želim da se seksualno raspadnemo"

Parovi traže pomoć u slučaju da se jedan partner ozbiljno razboli, što unosi nemir u vezu i drastično opadanje seksualne želje. Tada se predlažu različiti drugi oblici fizičke bliskosti, primjerice maženje, masaža, ljubljenje, a ponekad je dovoljno i samo držanje za ruke. Zajedničko kupanje stvara prisnost, opušta mišiće i živce te potiče cirkulaciju bez konkretnog seksualnog podražaja.

5. "Zapeli smo u braku bez seksa"

U dugogodišnjim vezama ili brakovima partneri zapadnu u svakodnevnu rutinu, imaju problema na poslu ili sa samima sobom i to se neizbježno odražava na njihov međusobni odnos.

Nije tajna da se seksualna želja smanjuje pri pojavi životnih problema koje treba rješavati. U takvim slučajevima terapeuti savjetuju razgovor te predlaganje novih ideja. Primjerice, ako su oba partnera preumorna navečer, trebali bi pokušati jutarnji seks.

6. "Želim da seks bude isti kao prije poroda"

Dolaskom prinove u život sve se mijenja, a najviše seksualni život. Žene izgube samopouzdanje jer im tijelo ne izgleda isto kao prije poroda ili im je vagina šira nego prije pa ne uživaju u jednakoj mjeri. U drugom slučaju potrebno je da žena izvodi Kegelove vježbe kontrakcije vaginalnih mišića triput na dan po dvadesetak ponavljanja. Na taj se način vagina stišće i obnavljaju mišići. Za brže rezultate predlaže se električna stimulacija posebnim medicinskim uređajem.

