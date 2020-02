Veliki ljubavni horoskop: Tko će pronaći sreću, a tko se zabaviti

OVAN - Kraj i novi početak

Ljubavi i odnosi:

Još ovu godinu prolazite kroz razdoblje velikog čišćenja svog života koji uključuje i promjene u odnosima. Mnogo jasnije ćete vidjeti kakva je vaša veza ili brak, ima li još prostora za popravak i oporavak. Učinite sve što možete ako vam je veza zapala u krizu da je iscijelite i ponovno uspostavite izgubljenu bliskost. No ako u tome ne uspijete, možda ćete morati krenuti dalje.

Izgledno je da ćete najvažnije uvide o svom ljubavnom statusu dobiti u veljači, travnju, a potom zaključno u listopadu. Kada Mars od srpnja krene vašim znakom, ulazite u razdoblje pojačane aktivnosti i velikih odluka. Mars neće popuštati sve do početka iduće godine pa se pripremite na vrlo uzbudljivo razdoblje u kojem su moguće i nove ljubavi te novi životni počeci koji će vas ispuniti entuzijazmom i novom energijom.

No od 9. 9. do 14. 11. on će se kretati retrogradno, pa je izgledno da ćete se vratiti na neka stara mjesta kako biste još nešto shvatili ili riješili. Od prosinca ulazite u razdoblje rasta, oporavka i mnogo povoljnijih životnih prilika. Zato samo naprijed i ne okrećite se unatrag za onim ljudima i okolnostima koji su vam naštetili. Čeka vas nešto puno bolje.

Sretni dani:

Kontakti koje ćete ostvariti u drugoj polovici travnja bit će bitni za vašu neposrednu budućnost. Kolovoz će biti vaš idealan mjesec za ljubav. Strast, zanos, nove mogućnosti otvaraju vam se 8., 17. i 18. u mjesecu, pa pojačajte aktivnost u navedenim danima i usudite se slijediti put srca.

Naj partner:

U ovoj godini može vam za oko zapeti jedan Blizanac s kojim ćete ostvariti zavidnu intelektualnu kompatibilnost. Iz prijateljstva se s vremenom može roditi i prava ljubavna priča.

Valentinovo:

Na Dan zaljubljenih Venera će biti u vašem znaku, pa su vaše šanse za dobar provod i još bolje raspoloženje ogromne. Pokažite ljubav, vratit će vam se višestruko. Ne možete izgubiti.

BIK - Ožujak donosi ljubav

Ljubavi i odnosi:

Pred vama je godina oporavka nakon svih izazova i poteškoća koje ste prolazili u godinama iza vas. Uran vas potiče da promijenite obrasce ponašanja, napustite stara i loša mjesta, prekinete opterećujuće odnose i dopustite si živjeti život onako kako ga vi zamišljate, bez opterećenja i pritiska vezanih uz tuđa mišljenja i vanjske utjecaje. Utjecaji planeta mogu vam otvoriti nove ljubavne mogućnosti na putovanju ili s osobom koja živi u drugom gradu.

Ako ste u vezi ili braku, razgovarajte s partnerom, planirajte zajednička putovanja, dopustite si češći odmak od svakodnevice i rutine. Monotonija može “ubiti” strast. Unesite neke nove sadržaje u svoj odnos, razvijajte ga. Već u ožujku ćete svjedočiti koliko je moguće i ono što ste samo zamišljali, a niste se usudili reći naglas. Moguće je i da vam se javi bivša ljubav, no pitanje je jeste li spremni na povratak.

To ćete znati nakon tranzita retrogradne Venere koja će trajati od 13. 5. do 25. 6. Nakon tog razdoblja puno toga će vam biti jasnije. U drugoj polovini godine kretanje Marsa znakom Ovna može vam donijeti burnu i strastvenu ljubavnu avanturu. Kad u prosincu Jupiter i Saturn krenu znakom Vodenjaka, okrenut ćete novu stranicu u svom životu. Posao i karijera dobit će na važnosti, no isto tako ćete osjetiti koliko je važno napraviti reviziju svojih odnosa i shvatiti koji vas ljudi podržavaju, a s kojima se završili.

Sretni dani:

Ožujak je definitivno jedan od onih mjeseci u godini u kojoj se vaše ljubavne želje ostvaruju. Vaša će privlačnost biti zamijećena i osjećat ćete se zaista voljeno. Posebno promatrajte što će se događati 1., 27. i 28. ožujka jer su to dani koji donose neku važnu poruku za vas.

Naj partner:

Zanimljivo je koliko bi vam Vodenjaci mogli ulaziti u život, osobito ako ste rođeni u prvoj i drugoj dekadi znaka. Oni vas potiču da raskinete s prošlošću. No odnos s Jarcem također će biti značajan za vaš intimni život.

Valentinovo:

Na ovaj dan sjetit će vas se osoba koja je obilježila vašu prošlost. Mnogo će vam značiti njezina čestitka, ali i susret s osobom koja će trenutno biti mnogo bliža vašem srcu.

BLIZANCI - Najezda zauzetih udvarača

Ljubav i odnosi:

Ovo je godina u kojoj podmirujete račune iz 2020. Primjerice, ako ste u protekloj godini prekinuli vezu, sad je vrijeme da budete u tome i dosljedni jer je lako moguće da vas bivši/bivša pokuša vratiti u staru priču. Na vama je što ćete učiniti ako se to dogodi. A ako ste u vezi ili braku, ovo je vrijeme u kojem trebate poraditi na zbližavanju s partnerom, na intimnosti i čvršćem povezivanju, a da bi to bilo moguće, potrebno je raščistiti neka zamjeranja ili ljutnje koji su vezani za prošla iskustva.

Samci bi mogli imati dvojaki scenarij – ili će ovu godinu željeti više mira i ulaziti u površne avanture koje će se bazirati samo na tjelesnoj privlačnosti – ili će se uplesti u vrlo intenzivnu vezu s osobom koja će biti zauzeta, pa će uspostavljanje emocionalne povezanosti biti otežano. Mnogo toga počet će se odvijati od početka travnja, a taj će period trajati sve do 7. kolovoza. U tom će razdoblju Venera prolaziti vašim znakom, a budući da je riječ o planetu ljubavi i odnosa, očekujte mnogo novih uvida i iskustava.

Od 13. 5. do 25. 6. Venera će se kretati retrogradno, što upućuje na povlačenje iz odnosa, izostanak povezanosti, strah od ljubavi i aktivnosti te mogućnost povratka u prošlost. No sve sumnje i nejasnoće počet će nestajati nakon 25. 6., kad Venera kreće prema naprijed i u idućih malo više od mjesec dana nudi vam priliku da poboljšate svoj odnos s partnerom, izgledno i na njegovu inicijativu.

Samci bi mogli krenuti na novi ljubavni put i upoznati osobu kojoj će se jako svidjeti i koja će se istinski potruditi kako bi vas zavela i osvojila. Ako i to ne donese neke značajnije pomake u vašem ljubavnom životu, radujte se 2021., koja bi vas zaista mogla pomaziti i donijeti neke poticajne i pozitivne promjene na svim životnim poljima, pa tako i u ljubavi.

Sretni dani:

Bit će mnogo zanimljivih dana u ovoj godini za vas. U travnju će to biti 25., 26. i 27., potom u srpnju 16., 17. i 18., te sam kraj godine, kad planeti navješćuju važnu odluku vezanu uz ljubavni život. No prije nego što počnu sva ta uzbuđenja, pokušajte sami sa sobom dokučiti što želite od odnosa i ljubavi.

Naj partner:

Ova godina mogla bi biti značajna za odnose s Bikovima i Vagama, koji će vam pomoći da bolje upoznate svoje vrline i ljepote. No ne bih isključila niti fatalni utjecaj jednog Jarca, koji će vam se uvući pod kožu.

Valentinovo:

Društvo dobrih prijatelja mogao bi biti vaš izbor za ovaj dan. Ako ste u vezi i ako vam ovaj dan znači, budite vi inicijator zbivanja i kreirajte ga onako kako ga vi želite provesti, bez očekivanja prema partneru.

RAK - Godina koja će vas promijeniti

Ušli ste u godinu koja bi, prema svemu sudeći, mogla biti jedna od važnijih za vaš ljubavni život. Čak tri planeta smještaju se nasuprot vašeg znaka (Jupiter, Saturn i Pluton), dajući posebnu snagu i intenzitet vašem astrološkom polju odnosa, braka i partnerstva. U razdoblju ste u kojem se loši savezi raspadaju jer u njima nedostaje stabilnosti i povjerenja. Kao da su došli do točke nakon koje nema dalje.

U vaš život mogu ući neki novi ljudi koji vam pružaju podršku kakvu dosad niste imali priliku iskusiti. Ako ste sami, velike su šanse da vam se dogodi veza koja će biti sve samo ne uobičajena. Osoba koja će ušetati u vaš ljubavni život mogla bi vas promijeniti iz temelja. Moguće je da to bude netko znatno stariji ili mlađi od vas i da doživite vrlo intenzivna i preobražavajuća ljubavna iskustva. Veze i odnosi kojima niste zadovoljni i koji su vam teret mogu pasti na ispitu povjerenja i održivosti.

U jednom trenutku ćete shvatiti da su se iscrpile sve mogućnosti za popravak. Ovo je godina u kojoj bi bilo dobro više ulagati u svoje odnose, posebno u onaj ljubavne prirode jer kroz taj dio života sad možete rasti, razvijati se i bolje upoznati sebe i ono što vam je važno da biste bili sretni u ljubavi. Rast uključuje otpuštanje nekih loših iskustava iz prošlosti, prevladavanje emocionalnih strahova i zacjeljivanje starih rana.

Odrast ćete i preuzeti odgovornost za neke svoje propuste te paziti da se ne ponavljaju isti obrasci i izbori u ljubavi koji su se u prošlosti pokazali kao štetni za vas. Posebno dinamična zbivanja očekuju vas od srpnja pa sve do kraja godine, kad će vas Mars poticati na borbu i zauzimanje za sebe. To može biti i osjetljivije razdoblje jer na površinu mogu izaći neki problemi iz prošlosti koje sad treba riješiti.

Sretni dani:

Pozitivan utjecaj Venere, vladavina Riba te Mars u Jarcu mogli bi ožujak učiniti vrlo zanimljivim razdobljem za novi početak. Kolovoz donosi ljubavni preporod, osobito oko 15. i 16. u mjesecu, kad bi vam jedan događaj mogao donijeti emocionalno vrlo duboko iskustvo.

Naj partner:

Više no ikad prije težit ćete stabilnosti i odnosu u kojem se možete osjećati sigurno i opušteno, a to bi vam mogao pružiti jedan Bik ili Djevica, netko tko će vam pokazati da je tu za vas, bez obzira na to što se događa.

Valentinovo:

Mjesec u Škorpionu potiče vas na potragu za dubokim i intenzivnim emocionalnim iskustvom. Ono što će jedna osoba učiniti za vas pokazat će vam koliko ste voljeni.

LAV - Želite se skrasiti

U predstojećoj godini igrate na velike uloge. Nije vam do flerta, siti ste površnih veza koje ne vode nikamo i sve više osjećate potrebu spustiti sidro i pronaći onu pravu osobu za sebe. Ako krećete u potragu, lako je moguće da vam se nove prilike pojave putem posla ili preko osoba s kojima radite.

I sve će se odvijati neočekivano i onda kad se tome budete najmanje nadali. U ovoj godini Saturn će nakratko ući u vama nasuprotni znak (od kraja ožujka do početka srpnja), da bi u prosincu s Jupiterom krenuo progresivno u znak Vodenjaka i svom snagom aktivirao vaše polje odnosa i braka. Mogli bismo reći da je ova godina neka vrsta pripreme za ono što dolazi u idućoj. Zato je važno da sad shvatite što želite od odnosa.

Vrlo duboke promjene osjetit će najviše Lavovi rođeni na prijelazu iz Raka u Lava – oko 22. i 23. srpnja. Saturn će vas suočiti sa stvarnošću i pokazati vam što je moguće, a što spada u svijet iluzije i nerealnih očekivanja. Nekima od vas može se dogoditi karmički odnos, odnos kroz koji učite kako se pobrinuti za sebe, kako iscijeliti strahove koji vas koče da ostvarite punokrvnu ljubavnu vezu.

Već vezani Lavovi u ovoj godini traže više slobode za sebe i ostvarenje profesionalnih ciljeva. Moguće je i da s partnerom uđete u neki poslovni projekt ili da odlučite o daljnjoj sudbini svojeg odnosa. Novac i posao imat će vrlo važan utjecaj na vaš odnos. Važno je da pronađete vremena za privatni život i druženje s voljenom osobom, daleko od svakodnevice, djece i kućnih te poslovnih obaveza.

Sretni dani:

Travanj može biti veoma uzbudljiv i dinamičan. Samcima se nudi prilika za flert, možda i na nekom putovanju, a zauzeti trebaju ponovno probuditi strast u vezi. No kolovoz i rujan, osobito 14. i 15. rujna, vaše su sretno razdoblje u godini, kad ste u naponu snage i možete dobiti ono što želite.

Naj partner:

Odnos s Ovnom može biti vrlo uzbudljiv, osobito u drugoj polovini godine. No Strijelac ili Vodenjak mogu biti značajni partneri za one koji traže ozbiljnu vezu i koji u ovoj godini dugoročno planiraju svoju ljubavnu budućnost.

Valentinovo:

Pokušajte smanjiti očekivanja i, ako nešto trebate, želite ili očekujete, jasno to komunicirajte. Možda vas očekuje jedan posjet u domu ili ugodno druženje u manjem krugu ljudi. Jedna čestitka doći će iz drugoga grada.

DJEVICA - Prilika za ljubavni rast

Poznati ste po svojoj racionalnosti i analitičnosti, pa i suzdržanosti kad je u pitanju ljubav. U tome će vas podržavati tri planeta (Jupiter, Saturn i Pluton), koji vam nude priliku da pronađete osobu s kojom želite biti, da se zaljubite i više uživate u svom ljubavnom, bračnom i društvenom životu.

Veoma je naglašeno i polje roditeljstva, pa ćete imati značajna iskustva i na tom polju života. No vaša racionalnost povremeno će biti narušena utjecajem Neptuna iz znaka Riba, koji može napraviti mnogo kaosa i zbunjujućih situacija u vašem intimnom prostoru. Neptun je simbol duhovne povezanosti u odnosu, simbol je umjetnika, liječnika, iscjelitelja, glazbenika i intelektualaca, pa ako ste sami, vjerojatno će vas više privlačiti takvi tipovi ljudi.

Vrlo je važno da se ne poigravate istinom i da u odnosu razvijete povjerenje i iskrenost. Jer ako to izostane, odnos neće opstati, odnosno njegova opstojnost će stalno biti na kušnji. Ovo je vrijeme u kojem zaista možete unaprijediti i poboljšati ljubavni život tako da unesete više novih sadržaja u svoj odnos i osjetite snažniju povezanost s voljenom osobom. No da bi to bilo moguće, važno je baviti se odnosom, ulagati u njega, ne uzimati stvari zdravo za gotovo.

Mlađi pripadnici ovog znaka mogli bi se zaljubiti ili se ostvariti kroz roditeljsku ulogu, što će silno oplemeniti vaš ljubavni život. Prilike su tu, na vama je da ih iskoristite i usrećite sebe i partnera.

Sretni dani:

Obratite pozornost na zbivanja u ožujku, koja vam mogu dati jasnije uvide o tome što i koga želite pored sebe. Stvari se raščišćavaju, a odluke koje donesete mogu biti važne za vašu budućnost. Važan je i listopad, osobito 13. i 14., kad možete ostvariti svoju ljubavnu želju.

Naj partner:

Privlačit će vas osobe rođene u vodenim znakovima, najviše Ribe i Rakovi. Veza s takvom osobom može vas emocionalno obogatiti te vam otkriti svijet emocija za koje niste niti znali da postoje i da ste ih u stanju osjetiti.

Valentinovo:

Primat ćete i slati mnogo poruka i možda se upustiti u pismenu komunikaciju iz koje se neočekivano može izroditi nešto više. Dobar dan za razgovor, izrazite ono što osjećate kroz riječi i djela.

VAGA - Da ili ne? Odluka je na vama

Ulazite u jednogodišnje razdoblje u kojem ćete mnogo toga presložiti, okončati i odlučiti, a to će biti od iznimne važnosti za ono što dolazi u 2021. Zato je važno da shvatite što je dobro za vas i što vam treba da biste bili sretni u ljubavi. Ako je vaš odnos već dugo opterećen problemima, a ne radite na njihovu rješavanju, kriza će se produbiti, a neke odluke će biti neizbježne. Možda će vam se i svidjeti neka osoba, pa ćete se upustiti u izvanbračnu avanturu, no taj će vam odnos zapravo pokazati koliko niste zadovoljni u braku ili vezi.

Odnosi koje počnete ove godine možda će na samom početku biti opterećeni nekim problemima s kojima se nećete znati kvalitetno nositi. No nećete biti niti spremni pustiti, kao da su vam odricanje i svojevrsno mučenje zadani i mislite da ne može bolje, a može. Sve ovisi o vama i odlučnosti da napustite ona mjesta u svom ljubavnom životu koja su vam teška i bolna. Mnogi od vas imat će velike promjene na polju obitelji, stanovanja i u odnosu s roditeljima.

Tu se sad neke stvari trebaju riješiti. Od srpnja do početka iduće godine Mars će aktivirati vaše polje partnerstva i braka, pa je sve moguće – od flerta, privlačnosti na prvi pogled i izvanbračne avanture do važnih odluka koje su vezane uz vašu budućnost s partnerom. Bit će mnogo strasti, uspona i padova, prekida i pomirenja, a taj će se vrlo dinamičan i energetski intenzivan ciklus početi okončavati u studenom, da biste u prosincu krenuli u mnogo stabilnijem i pozitivnijem smjeru u ljubavi.

Sretni dani:

Travanj će biti jedan od onih mjeseci u kojima se može dogoditi sudbonosni susret ili važno poznanstvo. Bit ćete vrlo šarmantni i zavodljivi. Nakon što Mars krene direktno 14. 11., iskristalizirat će se neke odluke u vama i sigurno je da ćete do kraja godine znati s kim i kako želite dalje u ljubavi.

Naj partner:

Želite li težim putem, birat ćete Raka ili Jarca, no iz takvih odnosa moći ćete puno naučiti. Želite li odnos u kojem ste spremni na otvaranje i izlaganje, moguće je da vam se dogodi Vodenjak i novi ljubavni početak.

Valentinovo:

Željet ćete usrećiti one koje volite, pa ćete velikodušno darivati, ali i biti darivani na ovaj dan, u kojem se slavi ljubav, a vama je ljubav sve. Zajednički izlazak s voljenom osobom bit će vam dovoljan za sreću.

ŠKORPION - Slasni okus nevjere

Bit će nekoliko vrlo važnih razdoblja za vaš ljubavni život. Za početak obratite pozornost na to što će se događati tijekom retrogradnoga kretanja Venera od 13. 5. do 15. 6. To neće biti vrijeme za velike odluke, zato budite strpljivi i promatrajte što se događa u privatnoj sferi vašeg života.

Moguće je da partner bude drukčiji, nekako distanciran, možda nećete biti zadovoljni kvalitetom svog seksualnog života ili ćete se upustiti u jedan površan odnos za koji ćete brzo shvatiti da vam je bio potpuno nepotreban. Nije isključeno da tijekom ovog razdoblja na površinu isplivaju neke slabe točke vašeg odnosa na kojima je potrebno poraditi.

A ako ste sami, čuvajte se zauzetih i emocionalno nedostupnih udvarača, odnosno osoba koje vas ne mogu “emocionalno nahraniti”. Drugo važno razdoblje je retrogradno kretanje Marsa od 9. 9. do 14. 11., kad se vi povlačite i osjećate više potrebe za samoćom. Interakcija s partnerom je rjeđa i čini vam se da vam u odnosu postaje nekako dosadno, izostaje strast, motivacije, nedostaje uzbuđenja.

I opet nije vrijeme za velike odluke, pričekajte da prođe ovo razdoblje, puno ćete jasnije vidjeti ono što jest. Ovo je i godina u kojoj biste mogli pasti na ispitu vjernosti. Poznanstvo s jednom osobom u travnju moglo bi obilježiti razdoblje sve do potkraj ljeta, ali i utjecati na vaš brak. Sad trebate učvrstiti, stabilizirati i počistiti jer ne učinite li to u ovoj godini, iduća bi mogla biti testna godina za opstojnost vašeg braka ili veze.

Sretni dani:

Venera u Biku tijekom ožujka može vas povezati s osobom koja će vam pokazati koliko ste joj privlačni, a vama će biti fizički neodoljiva. Od kraja studenog pa tijekom prve polovine prosinca dolazi do ljubavnog preporoda.

Naj partner:

Uran u vašoj kući partnerstva može povećati interes za neobične osobe, neke koje imaju poseban talent ili su rođene u znaku Vodenjaka i Bika. No Djevica bi u ovoj godini mogla biti vaš zgoditak na ljubavnoj lutriji.

Valentinovo:

Mjesec u vašem znaku mogao bi ovaj dan obogatiti lijepim emocionalnim iskustvima. Zanimljivo je koliko će ljudi gravitirati prema vama. Osjećat ćete se zaista posebno.

STRIJELAC - Doba zavođenja i strasti

Iako je ova godina za vas iznimna na polju posla i financija jer kroz ta područja ide najveći rast, bit će nekoliko važnih razdoblja u ljubavnom životu koje je vrijedno upoznati. Prvo razdoblje počinje ulaskom Venera u vaš sektor odnosa i braka, 3. 4., i zadržat će se tamo sve do 7. 8.

Odlična prilika za povezivanje s drugima, za davanje ljubavi, upoznavanje onoga pravog/prave, ali za jedan novi oblik suradnje i zajedništva s voljenom osobom. Obratite pozornost na razdoblje njezina retrogradnog kretanja od 13. 5. do 25. 6. kad ćete se osjećati manje povezano s drugima, ili vi ili suprotna strana se povlači iz “igre”. Nešto postaje nejasno, nedorečeno, neizgovoreno. Moguće su i neke tajne s kojima se nije dobro igrati.

Iskrenost je ključna, a vi to najbolje znate. Suočit ćete se s nekim osjetljivim mjestima u odnosu koja su vam već poznata iz prošlosti i to je prilika da te ponavljajuće probleme iščupate s korijenom kako se više ne bi ponavljali. S pomrčinom Sunca u vašem znaku 5. 6. počinje ciklus pomrčina na relaciji vi/drugi, a to bi moglo duboko promijeniti i vas i vaše odnose tako da neodrživi otpadaju, a novi se pojavljuju.

I na kraju, važno je spomenuti kretanje Marsa vašim poljem ljubavi od 28. 6. pa sve do početka iduće godine. Vrijeme je za zabavu, zavođenje, zaljubljivanje, za vrlo strastvena seksualna iskustva. Ako se stvari uspore ili odgode od 9. 9. do 14. 11., bit će to zbog Marsova retrogradnoga kretanja. Dobro vrijeme za reviziju onoga što je bilo i pripremanja terena za promjene koje dolaze od iduće godine.

Sretni dani:

U proljeće sve cvate, a tako bi moglo biti i s vašim ljubavnim životom, osobito tijekom travnja, kad trebate iskoristiti sve što vam se nudi punim plućima, osobito 11. i 12. u mjesecu. Ništa manje uzbuđenja ne očekuje vas ni u prvoj polovini kolovoza, kad ćete biti u vrhunskoj ljubavnoj formi.

Naj partner:

Moguće je da se u vaš život ušulja jedan Blizanac ili Vaga i potpuno vam pomuti razum. Toliko ćete se silno zaljubiti da ćete biti spremni na sve. Dotična osoba imat će neke kvalitete koje će vama biti očaravajuće.

Valentinovo:

Mogli biste se prisjetiti prošlosti, nazvati staru ljubav ili dobiti poruku od osobe koju niste dugo čuli. Sigurno je da nećete samovati nego ćete ovaj dan provesti u društvu onih koje najviše volite.

JARAC - Godina velikih odluka

Ovo je jedna od važnijih godina u vašem životu i promjene koje će vas zahvatiti mogle bi duboko promijeniti i vas i gotovo sva područja vašeg života. Mnogo toga ovisi o tome koji vam je trenutni ljubavni status, no sigurno je da nećete moći izbjeći snažne planetarne pozive na buđenje i akciju.

Jupiter u vašem znaku nudi vam priliku za novi početak. Možda je posrijedi nova ljubav ili odluka o braku, roditeljstvu, a možda je u pitanju i čvrsta odluka o tome da iza sebe ostavite svoj stari život, koji vam je postao uteg, i krenete prema naprijed. Ovo je vrijeme u kojem ste vi bitni, kad se trebate pobrinuti za sebe i birati ono što vas podržava i što vam omogućava da se razvijate, a ljubav vam treba dati krila, a ne postati vam omča oko vrata.

Mnogo ćete se aktivirati u vrijeme tranzita Marsa vašim znakom, od 16. 2. do 30. 3. U to vrijeme vi birate, vi zavodite, vi vodite igru i, ako želite provod, imat ćete ga, a ako želite nešto trajnije, ne propuštajte prilike koje će vam se ukazati u ožujku jer vas većina planeta podržava u ostvarenju ljubavnih ambicija. Nešto osjetljivije i napetije razdoblje počinje ulaskom Marsa u znak Ovna od 28. 6. i potrajat će do početka iduće godine.

To nije najugodniji utjecaj za vas jer ćete biti skloniji naglim i nepromišljenim odlukama te ćete reagirati obrambeno, ponekad i napadački. Taj će tranzit unijeti krupne promjene u vaš obiteljski život i stanovanje. Vrijeme je da potražite i pronađete sigurnost koja vam nedostaje. Moguće je da ćete okrenuti leđa jednom odnosu, što će biti neophodno kako biste mogli skinuti neke terete sa svojih leđa.

Sretni dani:

17. i 18., te 27. i 28. ožujka očekuju vas neka iskustva koja će ostaviti dubok trag na vama. Odlučujte srcem, vrijedit će i ne možete pogriješiti. Izlazak Jupitera i Saturna iz vašeg znaka potkraj prosinca simbolično najavljuje novi početak i sad ostavljate iza sebe ono što je bilo i idete prema naprijed.

Naj partner:

Bit ćete slabi na jednog Raka jer će vam on pružiti iskustvo koje će u vama probuditi uspavane emocije. Bit će vam teško priznati, ali zaljubit ćete se. Odnos s Ribom također bi mogao biti značajan za neke od vas.

Valentinovo:

Ovo je dan koji ćete poželjeti provesti s onima koji su vam bitni. Budite spremni primiti ljubav, naklonost i podršku koji dolaze od osoba iz vašeg privatnog i prijateljskog okruženja i uživajte!

VODENJAK - Sve će sjesti na svoje mjesto

Ovo je godina suočavanja i to ponajviše s onim iskustvima i stvarima od kojih biste najradije okrenuli glavu. No ovaj put to neće biti moguće. Sad trebate sami sebi priznati što želite – želite li biti u odnosu kojim ste napola zadovoljni i zbog kojeg neprestano radite prilagodbe ili pak želite afirmirati želju za snažnijim odnosom i partnerom koji će vam biti ravnopravan i koji će vas uistinu impresionirati svojim kvalitetama.

Bit će to godina izbora, no i lutanja, dok zaista ne shvatite što želite. Vrijeme je da zaboravite na spašavanje onih koji nisu spremni sami sebe spasiti. Vrijeme je da prestanete bježati od očitog i da napravite svojevrsnu rekapitulaciju svog ljubavnog života kako biste shvatili što dalje. Uran u Biku testira vas i pita – hoćete li stajati na mjestu ili želite ići prema naprijed?

Uran neće trpjeti odnose koji se ne razvijaju i budit će u vama otpor prema svemu što vam je ograničavajuće i opterećujuće. I moguće je da u jednom trenu nešto u vama pukne, prelomi se i shvatite, kao da vam se odjednom i naizgled ni iz čega upalila lampica i doživite prosvjetljenje. Venera će vas podržavati u vašim ljubavnim namjerama u travnju, pa i u srpnju.

A Mars će od početka srpnja sve do kraja godine potaknuti u vama potrebu da izravno, odlučno i bez okolišanja progovorite o svemu i dobijete odgovore na pitanja koja tražite. Pitanje je koliko će vas partner u svemu moći pratiti, a to ćete i sami vidjeti. Kad se krajem godine Jupiter i Saturn udruženo pokrenu i napuste Jarca te uđu u vaš znak, znajte da počinje vrlo važno razdoblje za vas. I tad ćete znati što, s kim, kako i gdje!

Sretni dani:

Mars u vašem znaku u travnju će probuditi strast i pokrenuti vas na akciju. Travanj je idealan za zaljubljivanje i buđenje osjećaja. U kolovozu biste mogli ući u novu vezu ili se čvršće povezati s voljenom osobom te planirati svoju budućnost. Imat ćete dojam da se vaš odnos ponovno rađa.

Naj partner:

Poznanstvo s Ovnom moglo bi vas snažno uzdrmati u drugoj polovini godine i potaknuti da preispitate sve u što ste dotad vjerovali. Značajni su i odnosi s Blizancima jer se s njima lako razmjenjujete i povezujete.

Valentinovo:

Mogli biste previše očekivati od ovog dana ili željeti nešto što vam je jasno da sad ne možete dobiti. Uživajte u onome što vi dajete i stvarate i ne očekujte ništa zauzvrat.

RIBE - Želje se ostvaruju

Ovo je renesansna godina za vas. Većina sporih planeta na vašoj je strani, što bi vašem ljubavnom životu moglo dati na kvaliteti, stabilnosti i iscijeliti ga od loših iskustava iz prošlosti. Promatrajte što se događa u vašem prijateljskom okruženju. Možda upravo putem prijatelja upoznate nekoga tko će tako lako doprijeti do vašeg srca da će vas to i razveseliti, ali i malo preplašiti.

Moguće je da s jednom osobom ostvarite prijateljstvo i da se s vremenom taj odnos preobrazi u nešto više. U svakom slučaju planeti štite duge veze, ali vam i omogućuju stvaranje novih. Neptun u vašem znaku naglasit će vašu karizmu, zavodljivost, neki bi rekli i neodoljivost. Znat ćete začarati partnera, osvojiti ga svojim pogledom, nekom energijom koja zrači i kojoj je teško reći “ne”. No vi sad ne trebate i ne tražite ništa površno.

Vama treba dubinska emocionalna povezanost i osoba koja je spremna na takav odnos, netko tko zna voljeti i to čini bez straha od toga što donosi sutra. Ovo je godina velikog otvaranja za vas jer ćete sad imati dovoljno sigurnosti i samopouzdanja za takav korak.

Ovo je i vrijeme u kojem učite primati ljubav, odnosno otvoriti se za tu mogućnost i prestati se žrtvovati i odricati za odnose koji vas iscrpljuju i osobe koje ne znaju što bi. Vi znate što biste i važno je da pronađete i imate osobu pored sebe koja također zna što bi – a to je odnos s vama. I u ovoj godini želje bi vam se mogle ostvariti.

Sretni dani:

Ljeto će biti vaše godišnje doba za ljubav. Osobito ugodna iskustva mogli biste doživjeti u kolovozu, i to sredinom mjeseca, kad ćete primati puno nježnosti i pažnje od nekih ljudi. Izgledno je da bi u vaš život mogao ući i jedan udvarač kojem će biti veoma stalo do toga da vas osvoji.

Naj partner:

Kad Lav uđe u vaš život i shvati da ste vi ona(j) pravi/prava, nema vam pomoći. U potpunosti će vas opčiniti njegova velikodušnost i spremnost na voljenje. Godit će vam i odnos s Jarcem – znat ćete da mu možete vjerovati i osloniti se na njega.

Valentinovo:

Mogli biste primiti neke lijepe čestitke ili buket cvijeća od anonimnog udvarača. Razveselit će vas pomisao da netko misli na vas i da pored sebe imate osobu s kojom možete podijeliti radosti ovog dana.

