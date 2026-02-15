Bračni terapeut: Ako vaš brak preživi ovo, preživjet će sve

Od suptilnih promjena u dnevnim rutinama do seizmičkog utjecaja životnih događaja, svaki će par proći kroz razdoblja koja testiraju same temelje njihove predanosti.

Većina nas je čula za "krizu sedme godine", termin populariziran filmom s Marilyn Monroe, no što ako vam kažemo da je stvarna opasnost skrivena negdje drugdje? Stručnjaci za odnose, nakon desetljeća istraživanja, identificirali su točno razdoblje koje djeluje kao filter - oni koji ga prođu, imaju znatno veće šanse ostati zajedno do kraja života.



Fatalna sedma ili opasna deseta? Trenutak istine za svaki brak

Iako se često spominje "svrbež sedme godine", suvremena istraživanja pokazuju da je istinski vrhunac razvoda zabilježen između sedme i desete godine braka. Prema podacima uglednog Instituta Gotmannparovi koji uspješno prebrode desetu godišnjicu ulaze u znatno mirnije vode. No, zašto je baš to desetljeće toliko kritično? Odgovor leži u savršenoj oluji životnih okolnosti. Do desete godine, početni zanos je potpuno nestao. Partneri se često suočavaju s vrhuncem karijernih pritisaka, odgojem male djece i financijskim opterećenjima poput stambenih kredita. Akumulirani umor čini svoje.

U ovoj fazi, mnogi parovi nesvjesno prestaju biti ljubavnici i postaju isključivo "cimeri" i "su-roditelji". Komunikacija se svodi na logistiku - tko će pokupiti djecu, što treba kupiti u trgovini, tko plaća račune. Nestaju sitni znakovi pažnje, a partneri gube identitet para. Osjećaj da ste samo tim koji obavlja zadatke, a ne dvoje ljudi koji dijele intimu, postaje dominantan. To je plodno tlo za nezadovoljstvo, osjećaj usamljenosti i preispitivanje je li ovo zaista ono što su željeli do kraja života.

Tihi ubojica braka kojeg nitko ne primjećuje na vrijeme

Dok su financije, djeca ili nevjera često navedeni kao razlozi raspada, oni su uglavnom samo simptomi dubljeg problema. Stvarni uzrok, prema terapeutima, gotovo je uvijek loša komunikacija. No, ne radi se o nedostatku razgovora, već o njegovoj kvaliteti. Dr. John Gottman, nakon 40 godina proučavanja parova, identificirao je četiri obrasca ponašanja koja s gotovo potpunom sigurnošću predviđaju razvod. Nazvao ih je "Četiri jahača apokalipse".

Prvi je kritiziranje, koje nije isto što i prigovor. Kritika je napad na osobnost partnera ("Uvijek si tako neuredan"), dok je prigovor usmjeren na konkretno ponašanje ("Smeta me kad ostaviš odjeću na podu"). Drugi, i najopasniji jahač, jest prijezir. Sarkazam, ismijavanje i kolutanje očima signali su da jednog partnera više uopće ne poštujete. Treći je obrambeni stav, odnosno prebacivanje krivnje i izbjegavanje odgovornosti. Posljednji jahač je zid, emocionalno povlačenje i potpuno odbijanje komunikacije. Kada se jedan partner isključi, veza je na aparatima. Alarmantan je podatak da parovi u prosjeku čekaju šest godina od pojave prvih ozbiljnih problema prije nego što potraže stručnu pomoć. Do tada, ovi obrasci postanu toliko ukorijenjeni da je povratak gotovo nemoguć.

Kako preživjeti krizu i izaći jači

Dobra vijest je da brak ne opstaje zbog odsutnosti konflikta, već zbog načina na koji se par nosi s njim. Uspješni parovi nisu oni koji se ne svađaju, već oni koji su naučili kako se "popraviti" nakon svađe. Jedan od ključnih alata je takozvano pravilo 5:1. To znači da za svaku negativnu interakciju tijekom sukoba, stabilan par mora imati najmanje pet pozitivnih interakcija kako bi održao ravnotežu.

Stručnjaci također naglašavaju važnost koncepta "emocionalnog bankovnog računa". Svaka ljubazna gesta, kompliment ili znak podrške je polog na taj račun. Kada dođe kriza, parovi s "visokim saldom" imaju dovoljno zaliha povjerenja i dobre volje da prebrode teške trenutke. Uspješni parovi svjesno ulažu u svoju vezu. Redovito "provjeravaju" kako je onaj drugi, slušaju bez prekidanja i prihvaćaju utjecaj partnera. Ne pretpostavljaju da znaju što druga strana osjeća, već pitaju. Vraćanje rituala povezanosti, poput samo petnaest minuta razgovora dnevno koji nije o djeci ili poslu, može ponovno zapaliti iskru i podsjetiti partnere zašto su se uopće zaljubili.