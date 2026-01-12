Prvi međunarodni susret osoba otvorenih za katolički brak u Zagrebu: Evo koji je program

Katolička udruga „Prilika za Susret“, u suradnji s međunarodnim platformama kathTreff.org i katSus.org, organizira prvu europsku međunarodnu konferenciju namijenjenu osobama otvorenima za katolički brak i obitelj, piše Book.hr. Konferencija će se održati od 13. do 15. veljače 2026. u Zagrebu

Susret će u Zagrebu okupiti sudionike iz Hrvatske, Europe i šire međunarodne zajednice. Riječ je o prvom susretu ovakvog tipa na europskoj razini.

Time će Hrvatska postati mjesto za okupljanje katoličkih inicijativa usmjerenih na promicanje braka, obitelji i zajedništva.

Trodnevni program usmjeren je na osobni i duhovni rast, jačanje povezanosti i uključenosti u crkvenu i društvenu zajednicu, izgradnju zrelih i stabilnih odnosa u svjetlu kršćanskih vrijednosti..