Obavijesti

Lifestyle

Komentari 0
'Čelična muda Extreme'

Bradati Balkan Rally Gastro: 120 motorista promovira zdravlje kroz pet zemalja

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Bradati Balkan Rally Gastro: 120 motorista promovira zdravlje kroz pet zemalja
Foto: PROMO
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Petnaesti Bradati Balkan Rally Gastro od 11. do 19. rujna okupit će 120 motorista na ruti kroz pet zemalja, a ovogodišnje izdanje donosi mobilnu ambulantu s besplatnim preventivnim pregledima prostate i ultrazvukom testisa

Admiral

Rally će uz vožnju i gastronomiju imati i humanitarnu komponentu, a karavana će nakon okupljanja u Prelogu krenuti prema Puli, potom preko Banje Luke, Novog Sada, Skoplja, Ulcinja i Mostara do završetka u Splitu.

Mobilna ambulanta, organizirana u suradnji s Priska Medom i KBC-om Split, pratit će karavanu kroz pet zemalja, a sudionicima će biti omogućeni preventivni pregledi prostate i ultrazvučni pregledi testisa.

- Želimo iskoristiti veliku energiju i broj ljudi koje okuplja Balkan Rally kako bismo poslali važnu poruku da se o zdravlju treba brinuti prije nego što se pojave problemi. Zato smo ove godine u program uključili mobilnu ambulantu i omogućili sudionicima preventivne preglede. Želimo da se o zdravlju muškaraca govori otvoreno i da prevencija postane dio svakodnevice - poručuju organizatori.

U sklopu ovogodišnjeg izdanja održat će se i "Čelična muda Extreme", u kojem će 120 motorista istodobno krenuti iz Preloga na rutu dugu ukupno 120.000 kilometara. Organizatori najavljuju pokušaj postavljanja rekorda za najveću istovremenu grupnu vožnju motocikala na duge staze.

TRANS MASTI, DODANI ŠEĆER... Hrana koja podiže kolesterol
Hrana koja podiže kolesterol

- Planiramo napraviti nešto dosad neviđeno. Okupiti 120 motorista, prijeći 120.000 kilometara u jednom danu i napraviti priču koja će se dugo pamtiti. 'Čelična muda Extreme' bit će veliki izazov, ali prije svega prilika da okupimo što više ljudi i zajedno promoviramo važnost preventivnih pregleda i zdravlja - rekao je organizator rallyja Željan Rakela.

Gastronomija će i ove godine biti važan dio rallyja. U suradnji s Gastro tražilicom bit će odabrani restorani na ruti, a sudionici će ih ocjenjivati kako bi na kraju bio proglašen najbolji restoran ovogodišnjeg rallyja.

Savjeti stručnjaka Imate proširene vene? Ovo su stvari na koje morate pripaziti
Imate proširene vene? Ovo su stvari na koje morate pripaziti

Uz to, svake će se večeri održavati "pop up" Bradata aukcija, koja ove godine prvi put izlazi izvan Hrvatske i održat će se u pet gradova. U suradnji s lokalnim barberima organizatori najavljuju druženja, glazbu i brijanje, uz promicanje važnosti prevencije malignih bolesti.

Agresivan je Jeremy Clarkson ima rak prostate: Ovo su rani simptomi koje muškarci često ignoriraju
Jeremy Clarkson ima rak prostate: Ovo su rani simptomi koje muškarci često ignoriraju

Donacije prikupljene tijekom večernjih aukcija bit će namijenjene humanitarnim udrugama iz gradova domaćina, dok će dio prihoda od rallyja biti doniran Županijskoj ligi protiv raka - Split za kupnju magnetske rezonance.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Evo gdje u svijetu žene imaju najveće grudi i gdje su Hrvatice
'BUJNA LISTA'

Evo gdje u svijetu žene imaju najveće grudi i gdje su Hrvatice

Hrvatska je također na ovoj 'bujnoj listi' zemalja sa ženama s najvećim grudima na svijetu - provjerite kako stojimo i tko je ispred, odnosno iza nas
FOTO 15 frizura koje postaruju i 15 frizura koje vas pomlađuju
FRIZUROM DO MLADENAČKOG SJAJA

FOTO 15 frizura koje postaruju i 15 frizura koje vas pomlađuju

Frizura može značajno utjecati na to kako nas drugi doživljavaju, ali i kako se sami osjećamo. Pravi izbor može podići naš izgled, istaknuti crte lica i učiniti nas vizualno mlađima i svježijima. Neke frizure pak mogu dodati godine i stvoriti dojam umora
Šampioni rasprave: Ovi znakovi Zodijaka se najbolje svađaju
UVIJEK POBJEĐUJU

Šampioni rasprave: Ovi znakovi Zodijaka se najbolje svađaju

Astrolozi navode da, ukoliko se nađete usred svađe s nekim od zračnih horoskopskih znakova, sigurno nećete dobiti bitku. Takvim je znakovima pobjeda zajamčena baš svaki put

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026