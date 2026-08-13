Bradati Balkan Rally Gastro: 120 motorista promovira zdravlje kroz pet zemalja

Rally će uz vožnju i gastronomiju imati i humanitarnu komponentu, a karavana će nakon okupljanja u Prelogu krenuti prema Puli, potom preko Banje Luke, Novog Sada, Skoplja, Ulcinja i Mostara do završetka u Splitu.

Mobilna ambulanta, organizirana u suradnji s Priska Medom i KBC-om Split, pratit će karavanu kroz pet zemalja, a sudionicima će biti omogućeni preventivni pregledi prostate i ultrazvučni pregledi testisa.

- Želimo iskoristiti veliku energiju i broj ljudi koje okuplja Balkan Rally kako bismo poslali važnu poruku da se o zdravlju treba brinuti prije nego što se pojave problemi. Zato smo ove godine u program uključili mobilnu ambulantu i omogućili sudionicima preventivne preglede. Želimo da se o zdravlju muškaraca govori otvoreno i da prevencija postane dio svakodnevice - poručuju organizatori.

U sklopu ovogodišnjeg izdanja održat će se i "Čelična muda Extreme", u kojem će 120 motorista istodobno krenuti iz Preloga na rutu dugu ukupno 120.000 kilometara. Organizatori najavljuju pokušaj postavljanja rekorda za najveću istovremenu grupnu vožnju motocikala na duge staze.

- Planiramo napraviti nešto dosad neviđeno. Okupiti 120 motorista, prijeći 120.000 kilometara u jednom danu i napraviti priču koja će se dugo pamtiti. 'Čelična muda Extreme' bit će veliki izazov, ali prije svega prilika da okupimo što više ljudi i zajedno promoviramo važnost preventivnih pregleda i zdravlja - rekao je organizator rallyja Željan Rakela.

Gastronomija će i ove godine biti važan dio rallyja. U suradnji s Gastro tražilicom bit će odabrani restorani na ruti, a sudionici će ih ocjenjivati kako bi na kraju bio proglašen najbolji restoran ovogodišnjeg rallyja.

Uz to, svake će se večeri održavati "pop up" Bradata aukcija, koja ove godine prvi put izlazi izvan Hrvatske i održat će se u pet gradova. U suradnji s lokalnim barberima organizatori najavljuju druženja, glazbu i brijanje, uz promicanje važnosti prevencije malignih bolesti.

Donacije prikupljene tijekom večernjih aukcija bit će namijenjene humanitarnim udrugama iz gradova domaćina, dok će dio prihoda od rallyja biti doniran Županijskoj ligi protiv raka - Split za kupnju magnetske rezonance.