Brak bez cenzure: Nasmijali su sve opisujući svoje partnere...

'Moja gospođa i ja smo toliko dugo u braku da ona završava moje rečenice. A nekad ih i započne i umetne i riječi u sredini', objasnio je jedan muž na Twitteru

<p>Psiholozi, bračni savjetnici i razni terapeuti imaju različite vizije o tome što brak čini uspješnim, a u 'receptima' se najčešće spominju sposobnosti dobrog komuniciranja, strpljenje i slično. No svi se oni slažu da je za uspješan brak ili vezu potreban i humor i sposobnost oba partnera da se nasmiju na mane ovog drugog. <a href="https://brightside.me/inspiration-family-and-kids/21-tweets-that-show-married-life-without-filters-797436/?utm_source=fb_brightside&utm_medium=fb_organic&utm_campaign=fb_gr_brightside" target="_blank">Bright Side</a> je odabrao nekoliko tvitova parova i supružnika koji to u svojim porukama i dokazuju: </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO o ponovnom susretu supružnika koji su u braku 70 godina:</strong></p><p>- Koliko je puta moj muž plakao:</p><p>1. Na našem vjenčanju</p><p>2. Kad su nam se rodila djeca</p><p>3. Kad sam prekratko pokosila travu</p><p>- Moja je žena sama otvorila teglu krastavaca i ja joj više ne trebam</p><p>- Poanta braka je u tome da znaš koje kuhinjske krpe možeš upotrebiti a koje su za 'bolje ljude' koji ti ženi dođu u posjet</p><p>- Brak: "Htjela bih da si spontaniji." "Budi predvidiv." Treba mi bliskost." "Daj mi prostora." "Isprazni perilicu. "Ne tako!".</p><p>- Muž mi se upravo obratio sa: "Oki Doki artičoki!" Pitam se zna li tko kakvog dobrog odvjetnika za razvod.</p><p>- Dok mi žena spava ja se šuljam u čarapama, šapćem, imam slušalice dok gledam TV... Kad ja spavam ona usisava, vježba plesati tep...</p><p> - Moja gospođa i ja smo toliko dugo u braku da ona završava moje rečenice. A nekad ih i započne i umetne i riječi u sredini...</p><p>- "Ne znači ne", moram podsjećati svoju ženu dok se fokusira na prišt na mojim leđima"</p><p>- Kad sam se nakon automobilske nesreće probudio sav polomljen, žena je bila uz mene i stalno me podsjećala da je porod puno bolniji</p><p>Ja: "Zar devet mjeseci žrtvovanja nije bilo dovoljno? To što sam dijelila svoje tijelo, pazila ih i othranila, to nije pokazalo moju nesebičnost? Zašto ja stalno moram samo davati i...</p><p>Muž: "SAMO TE TRAŽIM DA OSTAVIŠ VAFLI I ZA DJECU, TI SI IH VEĆ POJELA OSAM!"</p>