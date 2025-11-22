Obavijesti

Branko Lulić iz Splita: Krio sam bolest godinama, a onda kao dragovoljac nisam mogao u rat

Piše Tina Jokić,
Split: Branko Lulić boluje od dijabetesa | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Branko se i danas susreće s ljudima koji skrivaju da imaju dijabetes ili da im ga imaju djeca. Neki misle da će to riješiti nekakvim pripravcima, a zna i za slučajeve ljudi koji su ignoriranje dijagnoze platili životom

Imao sam 32. godine kad sam otkrio da imam dijabetes i taj prelazak s jednog načina života na potpuno drugi bio je vrlo bolan. Bilo je to vrijeme kad se o svojim dijagnozama nije otvoreno govorilo. Tako sam i ja nekoliko godina šutio. Bojao sam se predrasuda, kao da je u pitanju nešto sramotno. Danas više ne šutim jer shvaćam koliko je važno podizati svijest o toj podmukloj bolesti, govori nam Branko Lulić iz Splita, koji je zagazio u sedmo desetljeće života. Prisjeća se kako je shvatio da s njim nešto nije u redu. Bilo je to u Biorinama, odakle je podrijetlom. On i brat uvijek su igrali istu igru - utrka do vinskog podruma. Tko dođe zadnji, mora točiti vino.

