Breme očekivanja: Razlog zbog kojeg se muškarci više rastaju

Muškarci koji ne rade puno radno vrijeme češće se rastaju, otkrila je Alexandra Killewald, profesorica na američkom Sveučilištu Harvard u svojem novom istraživanju pod nazivom “Novac, posao i bračna stabilnost”.

Razvod braka kao štetna posljedica u brakovima gdje muškarci ne rade puno radno vrijeme javlja se zato što kod muškarca ili žene u braku postoje očekivanja koja nisu zadovoljena.

Naime, ako muškarac sam od sebe očekuje da će raditi puno radno vrijeme, a ne radi, on postane depresivan, počne piti ili radi nešto drugo što ugrožava brak.

Ako žena od njega očekuje da radi puno radno vrijeme, a on ne radi, žena će to vidjeti kao signal koji joj govori da on nije dobar muž, objašnjava Killewald. Svojim istraživanjem potvrdila je i da još postoji norma u kojoj je muž hranitelj obitelji.