Muškarac s kojim se viđam je bolji u seksu - od mojeg muža

Draga Deidre,

Moj muž i ja smo se odlučili privremeno rastati budući da nam je trebalo neko vrijeme da ohladimo i da razmislimo kako i što dalje. To nije sad njegova ili moja greška, naš odnos s vremenom je bio sve gori i gori. On je bio jako nezadovoljan svojim poslom, pa mu je umro stariji brat, pa se moja najbolja prijateljica odselila. Jednostavno, sve se raspadalo...

Imam 26 godina, a on 28. Mladi smo, ali u braku i s dvoje male djece. U jednom trenu stres od obveza, problema i financija je postao prevelik. Stalno smo se svađali, od jutra do mraka, a na kraju je došlo i od manjeg fizičkog obračuna, gdje sam ga na kraju ošamarila, nakon čega sam odlučila da je vrijeme da se rastanemo, piše britanski Sun.

Otišao je privremeno kod prijatelja i u početku mi je strašno nedostajao, ali oboje smo bili svjesni da nam treba vremena za sebe i da se smirimo i odlučimo što ćemo dalje.

Foto: Net.hr

Jedne večeri odlučila sam otići na jedan tulum. Moja mama mi je pričuvala djecu kako bih malo izašla i opustila se. Iskreno, nisam mislila da ću se zabaviti. Ali, tu večer sam upoznala prezgodnog muškarca mojih godina i cijelu noć smo proveli razgovarajući i flertujući. Dao mi je svoj broj, a ja sam ga nazvala - čim sam došla kući tu večer.

Dogovorili smo se za ručak idući dan, a ručak je završio genijalnim seksom u njegovom autu. Nevjerojatno je obdaren i seks je bio nezaboravan - i u potpuno neprimjeren i dugoročno samo potencijalni problem.

Ali, iduća dva luda tjedna nalazili smo se svaki dan, kad god bi stigli i svaki put smo se seksali.

I onda je moj muža saznao. Vidio je kad me je moj ljubavnik dovezao doma. oboje smo plakali. I odlučili se pomiriti.

Jako ga volim. On je moja srodna duša, a od onda se nismo nijednom posvađali. I zato ne mogu shvatiti zašto ne mogu tog drugog muškarca izbiti iz glave?

Zapravo mi se on, kao on, nije toliko sviđao, koliko mi je bio fantastičan seks. Ni sličan seks nikad prije nisam imala, a da ne pričamo o veličini. Moj muž baš i nije obdaren na tom polju i svjesna sam da više nikad neću imati takav seks ni ljubavnika.

Foto: You Tube

Deidre odgovara:

Da, seks je bio fantastičan, ali uzmi u obzir da s njim nije došla nijedna obveza, bez pitanja i komplikacija sa strane, samo seks. Da si ostala s tim čovjek i s njim bi čarolija s vremenom nestala.

Zato je najbolje da jednostavno zaboraviš na njega. Pametnije ti je fokusirati se na seksualni život sa svojim mužem. Može biti isto tako dobar, čak i bolji, jer je vezan za pravu dubinsku ljubav.

Tvoj muž možda nema savršenu opremu koju ima drugi muškarac, ali dobar seks se ne temelji samo na veličini. Budite inovativni u seksu, isprobajte nešto novo.

A uz to, odvojite vrijeme jedno za drugog. Znam da to nije jednostavno, uzevši u obzir količinu obveza koju imaju ljudi s poslovima i malom djecom, ali probaj dogovoriti da ti mama češće uzme djecu kako biste se vas dvoje uspjeli odmoriti. U slučaju da ponovo dođe do tenzija u vašem odnosu, nemoj se vračati na stari uzorak ponašanja, radije si uzmi vremena da se smiriš i lijepo razgovaraj sa svojim partnerom.