S dijagnozom raka dojke suočila sam se na svoj 50. rođendan. Bila je to dijagnoza koja udara u želudac i čini da imate osjećaj kao da više nikad nećete udahnuti. Moja onkologinja rekla je da je u pitanju agresivni, metastatski karcinom dojke koji se proširio na limfne čvorove kod kojega nema puno uspjeha u liječenju i odmah me upozorila da će terapija biti jako agresivna i teška. Nakon operacije sam prošla 16 kemoterapija i 25 zračenja, a još uvijek primam i tzv. pametne lijekove i evo me - tu sam. Ja vjerujem u čuda i vjerujem da sam pravi primjer toga da se čuda doista događaju, kaže Brigita Flojhar (51), žena koja u prvim minutama razgovora osvaja zvonkim smijehom, iskrenošću i toplinom.