Briljantni virus: Zašto je korona toliko opasna za naše tijelo?

Opasnost novog virusa i njegove epidemije leži u tome što ga često doživljavamo bezazlenim - jer se kod velikog broja ljudi tako 'predstavlja' iako bolest hara tijelom. Sve dok, odjednom, ne postane smrtonosan

<p>- Već smo se suočavali s virusnim prijetnjama, uključujući pandemije, ali svijet se ne isključuje za svaku novu sezonu zaraze ili gripe. Pa, što je s tim korona virusom? Koji su hirovi njegove biologije koji predstavljaju jedinstvenu prijetnju našem tijelu i našem životu?</p><h2>Majstor obmane</h2><p>U ranim fazama infekcije virus je u stanju zavarati tijelo. Korona virus se često širi u našim plućima i dišnim putovima, a opet naš imunološki sustav misli da je sve u redu.</p><p>- Ovaj je virus briljantan, omogućava vam stvaranje tvornice virusa u nosu i osjećate se potpuno dobro - kaže prof. Paul Lehner sa Sveučilišta u Cambridgeu za <a href="https://www.bbc.com/news/health-54648684">BBC</a>.</p><p>Stanice našeg tijela počinju oslobađati kemikalije - zvane interferoni - nakon što ih virus otme, a to je signal upozorenja ostatku tijela i imunološkom sustavu.</p><p>No, korona virus ima 'nevjerojatnu sposobnost' isključivanja ovog kemijskog upozorenja, kaže prof. Lehner, 'čini to tako dobro da uopće ne znate da ste bolesni'.</p><p>Kaže da kada u laboratoriju pogledate zaražene stanice, ne možete reći da su zaražene, a opet testovi pokazuju da 'vrište od virusa', a ovo je samo jedna od 'joker karata' koje virus može igrati.</p><h2>Ponaša se poput ubojice koji igra 'pogodi i bježi'</h2><p>Količina virusa u našem tijelu počinje dosezati vrhunac dan prije nego što dobijemo simptome. No, treba najmanje tjedan dana prije nego što Covid-19 napreduje do točke kada ljudi trebaju bolničko liječenje.</p><p>- Ovo je zaista briljantna evolucijska taktika - ne ide se u krevet, izlazi se i dobro se zabavlja - kaže prof. Lehner.</p><p>Dakle, virus je poput opasnog vozača koji bježi s mjesta događaja - virus je prešao na sljedeću žrtvu puno prije nego što se ili oporavimo ili umremo.</p><p>Grubo rečeno, 'virusu je svejedno' ako umrete, jer se već raširio, kaže prof. Lehner.</p><p>To predstavlja ogroman kontrast s originalnim Sars-koronavirusom, koji je izbio 2002. Tada su ljudi bili najzarazniji u danima nakon što su oboljeli, pa ih je bilo lako izolirati.</p><h2>Nov je, pa su naša tijela nespremna</h2><p>Sjećate se posljednje pandemije? U 2009. godini postojali su ogromni strahovi zbog H1N1, zvane svinjska gripa. Međutim, pokazalo se da nije ni približno smrtonosna kako se očekivalo jer su stariji ljudi već imali određenu zaštitu. Novi soj bio je dovoljno sličan nekima s kojima smo se susretali u prošlosti.</p><p>Postoje još četiri ljudska korona virusa koja uzrokuju simptome prehlade.</p><p>Profesor Tracy Hussell sa Sveučilišta u Manchesteru rekao je: 'Ovo je novo, tako da ne mislimo da tamo ima puno prethodnog imuniteta.'</p><p>Novost Sars-CoV-2, kaže ona, može biti 'popriličan šok za vaš imunološki sustav'. Ovaj nedostatak prethodne zaštite usporediv je s onim kada su Europljani sa sobom u Novi svijet poveli male boginje, sa smrtonosnim posljedicama, ističe ovaj profesor. </p><p>Izgradnja imunološke obrane od nule stvarni je problem za starije ljude jer se njihov imunološki sustav usporava. Učenje borbe protiv nove infekcije uključuje puno pokušaja i pogrešaka imunološkog sustava. A u starijoj dobi stvaramo manje raznolik bazen T-stanica - temeljnu komponentu imunološkog sustava - pa je teže pronaći one koji se mogu obraniti od koronavirusa.</p><h2>Čini neobične i neočekivane stvari tijelu</h2><p>Covid započinje kao bolest pluća (čak i tamo radi neobične stvari) i može utjecati na cijelo tijelo.</p><p>Profesor Mauro Giacca s King's Collegea u Londonu kaže da su mnogi aspekti Covida 'jedinstveni' za bolest te se uistinu razlikuju od bilo koje druge uobičajene virusne bolesti.</p><p>Kaže da je virus više od pukog ubijanja plućnih stanica, on ih 'korumpira'. Viđeno je da se stanice stapaju u masivne i neispravne stanice - zvane sincicija - za koje se čini da se lijepe. Profesor Giacca kaže da možete imati 'potpunu regeneraciju' tkiva pluća nakon teške gripe, ali 'to se ne događa' s Covidom.</p><p>- To je prilično neobična infekcija - rekao je.</p><p>Zgrušavanje krvi također se neobično 'pokvari' u Covidu, s brojnim pričama liječnika koji ne mogu ući u krvotok pacijenta jer je odmah blokiran zgrušanom krvlju.</p><p>Zgrušavanje kemikalija u krvi je 'od 200, 300 do 400 posto više' od uobičajenog u nekih pacijenata s Covidom, kaže prof. Beverly Hunt s King's Collegea u Londonu.</p><p>- Iskreno, u vrlo dugoj karijeri nikada nisam vidjela nijednu skupinu pacijenata s tako ljepljivom krvlju - rekla je.</p><p>Ovi učinci na cijelo tijelo mogu biti posljedica staničnih vrata kroz koja virus prolazi kako bi zarazio naše stanice - zvane ACE2 receptori. Nalaze se u cijelom tijelu, uključujući krvne žile, jetru i bubrege, kao i pluća.</p><p>Virus kod nekih pacijenata može uzrokovati odbjeglu upalu, što imunološki sustav pretjerano pokreće, a ima štetne posljedice za ostatak tijela.</p><h2>I mi smo deblji nego što bismo trebali biti</h2><p>Covid je gori ako ste pretili, jer prevelik struk povećava rizik od potrebe za intenzivnom njegom ili smrti. Ovo je neobično.</p><p>- Njegova vrlo jaka povezanost s pretilošću nešto je što nismo vidjeli kod drugih virusnih infekcija. Kod ostalih bolesti pluća, pretile osobe često se bolje oporavljaju. Čini se da je ovo specifičnost Covida i pandemijske gripe, za razliku od obične gripe - kaže profesor Sir Stephen O'Rahilly sa Sveučilišta Cambridge.</p><p>Mehanizam koji stoji iza toga je da masnoće koje se talože u tijelu, u organima poput jetre, uzrokuje metaboličke poremećaje koji izgledaju loše u kombinaciji s koronavirusom. Pretile osobe imaju veću vjerojatnost da imaju višu razinu upale u tijelu i proteine koji mogu dovesti do zgrušavanja.</p>