Pismo liječnice u KB Dubrava: 'Pacijenti ne dobivaju hranu i lijekove, a i higijena je loša'

Uznemirujuće pismo stiglo je od strane liječnice jedne od glavnih bolnica za liječenje pacijenata zaraženih covidom. Djelatnica je opisala svakodnevni tretman bolesnika, neki od detalja su šokantni

<p>Izrazito zabrinjavajuća situacija odvija se u zagrebačkoj KB Dubrava. Prema riječima tamošnjih liječnika u bolnici nedostaje lijekova i hrane, a iz tog razloga je, kako se neslužbeno doznaje, pomoćnik za kvalitetu dr. <strong>Božo Radić</strong> podnio ostavku. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Proveli smo dan u korona bolnici</strong></p><p>Cjelokupnu situaciju samo dr. Radić nije želio komentirati, samo je rekao da 'nije lako' </p><h2>Od svojih kolega čula za situaciju u bolnici </h2><p>Stomatologinja<strong> Ivana Dropuljić</strong> za 24 sata rekla je kako je i ona od svojih kolega iz Dubrave čula isto.</p><p>Naime, ona je dobila koronu od svojih pacijenata koje je liječila, nema simptome, ali kad je saznala je već bilo prekasno, i njena majka je bila pozitivna.</p><p> - Moja majka je pacijentica u KB Dubrava, završila je tamo zbog korone. Tamo je već 4 dana s tim da mi ne možemo dobiti nikakve informacije službenim putem, a ono što sam ja dobila iz privatnih izvora, to je prestrašno i za pacijente i doktore. Ni djelatnici ni pacijenti nemaju što jesti, nemaju normalno organizirani sanitarni čvor, sestre padaju s nogu, svi borave u istim prostorijama. Ti ljudi koji tamo leže, i da dobiju obrok, ne mogu ga sami jesti, a nema ih tko nahraniti jer je premalo ljudi. Mislim da su svi u prestrašnom položaju, počevši od toga da su respiratorni bolesnici smješteni u podrumu gdje nema normalne ventilacije. To gdje su oni smješteni nema sanitarnih čvorova, nego jedan wc koji je Bogu iza nogu, skroz otraga. Ja ovo ne bih znala da nije moja mama tamo završila. Uporno ne mogu dobiti nikoga od kolega da mi kao članu obitelji kaže što mi je s mamom, vjerojatno postoji razlog zašto ne mogu pričati - govori doktorica Dropuljić i dodaje:</p><p>- Ne mogu se pomiriti da je naše zdravstvo toliko neorganizirano i loše, ne samo za pacijente nego i za sve koji tamo rade. Mislim da će svi koji tamo rade trebati psihološku pomoć kad sve to završi, ako prežive - završila je Dropuljić.</p><h2>Napisala pismo, prekipjelo joj</h2><p>Jedna liječnica iz KB Dubrava ostala je zgrožena cjelokupnom situacijom i samim odnosom prema problemu. Iz tog razloga odlučila je poslati pismo kojim upozorava na izrazito teško stanje u glavnoj bolnici za liječenje pacijenata zaraženih korona virusom. </p><p><strong>Pismo prenosimo u cijelosti: </strong></p><p>- Obavještavam vas službeno nakon osobnog sudjelovanja u radu respiratornog centra nakon tjedne smjene u timu sa specijalizantom. U proteklih 5 radnih dana moje smjene u trajanju od 8 do 16 h ukupno sam preuzela između 30 i 40 bolesnika, od toga sam osobno otpustila 10. Ne prijavljujem umrlih bolesnika tijekom moje službe.</p><p>Bez obzira na izniman osobni trud koji sam uložila za zbrinjavanje bolesnika, smatram da isti nisu adekvatno zbrinuti te da istima nije pružena odgovarajuća potrebna skrb koja nije posljedica mog osobnog angažmana i truda.</p><p>Naime, tijekom cijele moje službe ponavljali su isti problemi na koje sam u nekoliko navrata apelirala onima za kojima sam u tom trenutku smatrala da su zaduženi za rješavanje navedenih problema, međutim budući da se nije riješio gotovo niti jedan problem koji sam uputila, mogu jedino zaključiti da niti jedna osoba nije odgovorna za navedenu problematiku te da za sve nastale posljedice osobno odgovaram, a ne smatram se krivom.</p><p><strong>Ukazala bih na sljedeću problematiku:</strong></p><p>1. Svakodnevno bolesnici ne dobivaju obrok. Na kolicima iz kuhinje ne dođe pladanj s imenom pojedinih bolesnika iz nepoznatog razloga. U nekoliko sam navrata nazvala našu kuhinju te apelirala na problem na što je odgovoreno da će obrok doći. Budući da sam zbog „potrošnje“ opreme morala napustiti prostore RC-a, nazvala sam sestre koje su ostale na Odjelu, međutim istima nije poznato je li bolesnik dobio ili nije dobio ručak. Ja osobno ne poznajem sestre i med. tehničare s kojima sam u smjeni niti postoji adekvatno predstavljanje i raspoznavanje osoblja niti mogu po bolnici tražiti ljude koji bi mi potvrdili jesu li bolesnici jeli.</p><p>Sutradan u vizitama bolesnici potvrđuju da obrok nisu dobili, a isto navode i drugi bolesnici po sobama. Bolesnik koji je psihoorganski promijenjen u dobi od 82 godine je nakon što nije dobio ručak, ustao i sam hodao po odjelu te je samo zahvaljujući tehničaru spriječen njegov pad. Bolesniku je izmjeren GUK 3,8. Smatram da nisam odgovorna za potencijalno nastalu ugrozu bolesnika i loš ishod liječenja uzrokovan neadekvatnom prehranom bolesnika na koju ne mogu utjecati niti osjećam da moji individualni apeli nadležnim službama rješavaju ovaj problem na svakodnevnoj razini.</p><h2>'Nema dovoljno lijekova' </h2><p>2. U RC ne postoji adekvatna količina lijekova. Istaknut ću inhibitore protonske pumpe kao profilaksu ordiniranih kortikosteroida. Ne postoje adekvatni analgetici te je bolesnici s metastatskim karcinom u kosti radi bolova ordiniran Lupocet u dozi 500 mg koji je u tom trenutku bio jedini dostupni analgetik za kojeg smatram da nije adekvatan te ne može kupirati takve bolove. Svakodnevno sam izložena napadima bolesnika i obitelji radi nedostatka terapije, a nemam niti odgovor tko je odgovoran da se bolesnicima vrate njihovi lijekovi koji su donijeli od kuće budući da liječnici obiteljske medicine nisu dužni propisivati bolesnicima lijekove dok se nalazu u bolničkoj skrbi. Konkretno radi se o lijekovima za ulcerozni kolitis koje uzima bolesnik te isti bolesnik smatra da po izlasku iz bolnice neće svoju terapiju za što smatra da sam odgovorna ja kao njegov vodeći liječnik.</p><h2>'Loša higijena'</h2><p>3. Nadalje, svakodnevno primam pritužbe za neadekvatnu higijenu bolesnika (nedostatak sapuna, ručnika za ruke, nedostatak tuševa i broja sanitarnih čvorova) koja narušava stanje bolesnika te također ne nalazim nikoga odgovornog za to osim sebe koja sam potpisana na svim nalazima bolesnika.</p><h2>'Tri dana je ležala gola u sobi' </h2><p>4. Također, ne postoji odgovorna osoba mimo mene za bolesnike kojima obitelj ne donosi osobne stvari. Bolesnica u dobi od 84 godine dovedena je iz mirovnog doma u pidžami koja je nakon nekoliko dana skinuta s bolesnice jer je bila prljava i bolesnica je tijekom 72 sata provela gola u sobi s još 3 bolesnika i 3 bolesnice izložena stalnim pogledima. Krevet navedene bolesnice nalazi se uz vrata sobe i tijekom 2 dana su se kraj tih vrata izvodili radovi izgradnje novih vrata prema objektu B te je bolesnica neprestano bila izložena vanjskoj temperaturi. Preko 20 telefonskih poziva sam uputila da se bolesnici omogući donirana majica i deka, međutim bolesnica je isto dobila 4. dan hospitalizacije. Kao i u gore navedenim slučajevima, smatram da posljedice istoga nisu moja pravno medicinska odgovornost.</p><h2>'Respiratorno ugrožena zbog nedostatka boca s kisikom'</h2><p>5. Prilikom preseljenja bolesnice srednje životne dobi u RIC (radi se bolesnici koja je bez kisika imala saturaciju oko 70%, a na 15 L kisika nije postignuta saturacija veća od 78%) nije bila dostupna boca s prijenosnim kisikom jer je kisik bio potrošen. Nije mi poznato tko je odgovorna osoba za isto. Budući da je bolesnica bila klinički loša, ista je preseljena bez kisika, vidno dispnoična, respiratorno ugrožena.</p><h2>'Ne čujem ih dobro zbog opreme'</h2><p>6. Također, bolesnici se u vizitama žale na moj angažman tijekom boravka u RC jer me zovu i dovikuju i da ja ne dolazim na pozive. S obzirom na to da na sobama ne postoji zvono/alarm, a zbog opreme koju nosim ne mogu dobro čuti, ne čujem bolesnike koji dozivaju te smatram da u slučaju da bolesnik zove u pomoć i da zbog mojeg neodaziva nastupi za njega trajna posljedica, da nisam službeno kriva.</p><h2>'Bolesnici ne dobivaju terapiju'</h2><p>7. Za kraj, s obzirom na izmjene sestara i tehničara, za razliku od uobičajenih vizita na odjelu, ne postoji uopće vizita sa sestrama (do jučerašnjeg dana 22. 10. 2020.) te ne postoji prijenos informacija o bolesnicima niti potvrda što je bolesnik i je li bolesnik dobio terapiju. Od bolesnika sam obaviještena da nisu dobili terapiju. Isto potvrđuju osobe koje s bolesnicima dijele bolesničke sobe.</p><h2>'Narušena prava pacijenata'</h2><p>Zaključno, smatram da u ovim uvjetima rada bolesnicima nije pružena adekvatna medicinska skrb te da su narušena njihova prava. Za isto se ne smatram pravno medicinski odgovornom i u slučaju tužbi od strane obitelji ili samih bolesnika, mislim da nisam pravno zaštićena.</p><p>S obzirom da mi je sloboda savjesti zajamčena člankom 18. Opće deklaracije o pravima čovjeka, a po čl. 47. Ustava Republike Hrvatske (Narodne novine, pročišćeni tekst, broj 56/90, 135/97, 8/98, 113/00, 124/00, 28/01, 41/01, 55/01, 76/10, 85/10, 05/14), imam zajamčeno pravo na priziv savjesti, sukladno Hipokratovoj zakletvi, smatram da bolesnicima zbog tehničkih uvjeta u kojima radim ne pružam potrebnu medicinsku skrb te nisam odgovorna za potencijalno nepoželjne ishode liječenja", napisala je jedna liječnica.</p><h2>Oglasio se i ministar zdravstva Vili Beroš</h2><p>Nakon što je liječnica iz KB Dubrava u potresnom pismu otkrila katastrofalne uvjete zbrinjavanja pacijenata u toj bolnici, od toga da ne dobivaju obroke, da im nedostaje higijenskih potrepština, lijekova, kisika, do toga da je jedna pacijentica tri dana ležala gola, ministar zdravstva, Vili Beroš, na saborskom Odboru za zdravstvo istaknuo je kako su u tu bolnicu poslali zdravstvenu inspekciju.</p><p>- Još jutros smo poslali inspekciju da vidimo o čemu se radi jer neadekvatno postupanje, bilo da je riječ o opskrbi hranom, lijekovima, kisikom ili bilo čime drugim, nije adekvatan način. No, treba znati da je ovo jedna nova kriza koja se ne može usporediti niti s jednom dosadašnjom, osim s Domovinskim ratom i da je tu potreban određeni promptni brzi odgovor i prilagodba novim okolnostima - rekao je podsjetivši kako je KB Dubrava na sebe preuzela najveći dio u ovoj pandemiji te da im Ministarstvo stoji na raspolaganju za reorganizaciju i dopremu novih kadrova.</p><p>- To već radimo, vrši se preraspodjela kadrova i napravit ćemo apsolutno sve da pomognemo da KB Dubrava funkcionira na najbolji način - rekao je. </p>