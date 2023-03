Brinuti o tuđoj stražnjici nekad je bio jako dobro plaćen posao

Nekada se na društvenoj ljestvici čovjeka cijenilo onoliko koliko je blizu kralju, a nitko, čak ni vlastita žena ili ljubavnica, nije mu bila toliko bliska kao 'The Groom of the Stool'. Bio je to sluga s posebnim zadatkom iz doba dinastije Tudor (vladali su od 1485. do 1603.) koji je živio na dvoru i pomagao njegovom veličanstvu obaviti nuždu, brisati ga i prati.

Sluga ovog kova bio je izuzetno cijenjen u društvu. Bio je to čovjek od povjerenja, s njime je kralj dijelio svoje tajne i uzdao se u njegovu diskreciju.

Osim što mu je pomagao tijekom obavljanja nužde i održavanja higijene, sluga je imao zadatak pratiti što kralj jede, prazni li crijeva redovito, te, ukoliko na tom području zapne, pronalazio je rješenja. Uz to je bio povezan s kraljevskim liječnikom i brinuo za zdravlje njegovog veličanstva.

Iako povjesničari nagađaju da je posao sluge bilo i brisanje stražnjice nakon obavljene nužde, za to ne postoje čvrsti dokazi.

Zabavljao je kralja tijekom 'akcije'

Kralj je nuždu obavljao na posebnoj komodi koja je bila fiksna ili mobilna. Odozgo je bila tapecirana kako njegovo veličanstvo ne bi nažuljalo stražnjicu. Sluga mu je pomagao skinuti skupocjenu odjeću prije obavljanja nužde i pravio mu je društvo dok 'posao ne bude gotov'.

Ponekad je bio zadužen i za pomaganje u uredu, nošenje kraljevske torbice s novcem, brinuo se za sigurnost u njegovim odajama... Kolika čast je bilo biti sluga tog tipa i koliko je taj posao bio priželjkivan govori i činjenica da su ga obavljali muškarci iz plemićkih obitelji.

'The Groom of the Stool' je uvijek išao kamo i kralj i boravio u njegovoj blizini, morao mu je uvijek biti na raspolaganju. Svi su s njime željeli biti u dobrim odnosima.

Bio je odlično plaćen za taj posao

Plaća mu je bila jako dobra i uključivala je povlastice, poput dobivanja kraljevske stare odjeće pa čak i namještaja. Kraljevska odjeća bila je uvijek izrađivana od skupocjenih najfinijih materijala poput svile i baršuna. Ukrašavali su je zlatnim ili srebrnim nitima pa čak i draguljima.

Kada je Elizabeta I došla na prijestolje, bilo je neprimjereno imati muškarca koji služi kraljici toliko intimno pa je taj položaj zamijenjen novim - 'Lady of the Bedchamber' (Gospa od spavaonice), koja je u biti radila sve isto kao i kraljev sluga, prenosi The Vintage News.

