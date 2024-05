Britanac ostao bez ruku i nogu zbog sepse: 'Sada sam prvi bionički zastupnik parlamenta'

Britanski zastupnik i biznismen Craig Mackinlay (57) vraća se u parlament po prvi put nakon što je jedva ostao živ. Sve se odvilo vrlo brzo. Bilo je to 27. rujna lanjske godine. Počeo se osjećati loše, posumnjao je na Covid i napravio test koji se pokazao negativnim. Legao je u krevet misleći da će mu ujutro biti bolje nakon što se dobro naspava, ali nije bilo tako. Osjećao se jako loše. Noć je odmicala, a njemu je postajalo sve lošije. Supruga Kati, inače farmaceutkinja, se zabrinula. Izmjerila mu je tlak i temperaturu.

Do jutra je primijetila da su mu ruke hladne. Nije osjećala puls u njima. Pozvala je hitnu pomoć. U pola sata njegovo tijelo je poplavilo.

- Cijelo moje tijelo, od vrha do dna, uši, sve, bilo je plavo. Bio sam u septičkom šoku i stavili su me u induciranu komu koja je trajala 16 dana - prisjetio se.

Liječnici su rekli Kati da se pripremi za najgore i kako je njegovo stanje 'jedno od najlošijih koje su ikad vidjeli'. Na njezino inzistiranje prevezli su ga iz lokalne bolnice u Medwayu u bolnicu koja se nalazi u središtu Londona, točno nasuprot njegovog radnog mjesta, zgrade parlamenta.

Craig se, kaže, sjeća malo toga, ali ono čega se može sjetiti su čudni snovi za koje misli da ih je izazvao morfij. Kad je malo došao k sebi, shvatio je surovu stvarnost. Budio se i čuo kako liječnici pričaju o njegovim rukama i nogama.

- Do tada su već pocrnjeli. Izgledali su kao crna plastika od mobitela. Nisam se iznenadio kad su mi rekli da će ih morati amputirati. Nemam medicinsku diplomu, ali znam kako mrtve stvari izgledaju. Bio sam iznenađujuće stoičan u vezi s tim... Ne znam zašto. Možda su razlog tome razni kokteli lijekova koje su mi davali - ispričao je.

- Uspjeli su spasiti ruke iznad laktova i noge iznad koljena. Operirali su me 1. prosinca. Probudio sam se nakon zahvata i osjećao neobično budnim. Pitao sam se je li uopće došlo do amputacija, ali probudio sam se i pogledao dolje, i shvatio da je - nastavio je.

Božić je, kaže, prošao u sumornom raspoloženju. Kći Olivija (4) se vrlo brzo i lako prilagodila na novonastalu situaciju.

- Iskreno, vjerojatno bolje nego bilo tko drugi. Mislim da su djeca jednostavno tako nevjerojatno prilagodljiva - rekao je i dodao kako se djevojčica morala priviknuti i na tatine 'nove noge' koje je on nazvao Albert, prema lutki koju su imali ratni zarobljenici u filmu 'Albert R.N.' iz 1950-ih.

- Trebalo mi je vremena da naučim hodati s protezama. Prvo sam morao ponovno izgraditi mišiće koji su propali. Nikad nisam imao neke jake noge. Uvijek sam govorio da izgledaju kao noge kokoši, ali tad su izgledale više kao nožice od vrapca. Na njima uopće nije bilo mišića. Podigao sam nogu i mogao vidjeti kost i nešto kao da visi - prisjetio se.

Prvih 20 koraka uspio je napraviti 28. veljače, pet mjeseci nakon što je jedva ostao živ.

- Za mene je hodanje bilo znak uspjeha - rekao je i dodao kako mu je gubitak ruku teže pao.

- Ne shvaćate koliko toga radite rukama... Koristite telefon, držite dijete za ruku, dodirujte ženu, uređujete vrt. Moje protetske ruke su nevjerojatne, ali nikad neće biti posve iste kao prave. Priznaje da je bioničke udove nabavio u vlastitom aranžmanu jer ono što je dobio od NHS-a (Nacionalna zdravstvena služba) je bilo ' poput nečega iz srednjovjekovnih vremena'.

- Bili su to samo tupi predmeti. Pogledao sam ih i pomislio 'pa nisam siguran za što su dobri osim za razbijanje prozora i pubovske tučnjave - otkrio je.

Osim što je izgubio ruke i noge, sepsa je je za sobom ostavila ožiljke na njegovom licu i desnima pa su mu se prednji zubi počeli klimati. Ožiljke na licu će, kaže, pokušati prikriti kozjom bradicom. Trudi se ostati pozitivan, no dolaze mu krize kad potone.

- Probudiš se svako jutro, možda iz nekog lijepog sna, i kažeš samome sebi: Nemam udove'. To je spoznaja koja me pogodi svako jutro. Pokušavam pozitivno razmišljati jer nema puno smisla jadikovati ili sam sebe sabotirati nabrajanjem stvari koje više ne mogu raditi. To jednostavno nema smisla - rekao je.

- Trebaš biti veseo i pozitivan u pogledu stvari koje možeš učiniti, a ja otkrivam da svaki dan postoji nešto novo što mogu napraviti. Ništa od ovoga ne bi bilo moguće bez moje supruge. Bez nje ne bih bio tu gdje jesam danas - dodao je.

Shvatio je važnost provođenja vremena s obitelji

- Mi zastupnici uglavnom provodimo previše vremena u Westminsteru, daleko od naših obitelji, jureći za ovim i onim. Sada shvaćam da su važne stvari u životu zapravo obitelj, prijatelji, djeca - ispričao je Craig Mackinlay i naglasio da će se s povratkom na posao angažirati oko kampanje kojom želi da 'zdravstvena služba prepozna sepsu što je prije moguće'.

- Širok spektar antibiotika mogao bi spriječiti da izgubite udove - pojasnio je.

Svjestan je da i danas NHS 'pruža sveobuhvatan paket skrbi i podrške za ljude koji su izgubili udove, uključujući niz proteza.

- Ali ima još toga za napraviti. Treba osigurati da pacijenti budu odgovarajuće pregledani i prime antibiotike unutar jednog sata od dijagnoze sepse - rekao je.

Unatoč svemu kroz što je prošao i dalje se planira boriti na sljedećim izborima u svojoj izbornoj jedinici Kent, koja će se preimenovati u Thanet East. Također, kaže da želi postati 'bionički zastupnik'.

- Kad djeca dođu u fantastični obrazovni centar parlamenta, želim da vuku roditelje za sako ili suknju ili učitelja i govore: 'Danas želim vidjeti bioničkog zastupnika' - zaključio je, a prenosi BBC.

Što je sepsa?

Kada se u tijelu pojavi previše bakterije, količina s kojom se tijelo ne može izboriti, tada dolazi do sepse, teške infekcije koja se može pojaviti u bilo kojem dijelu tijela i smrtonosna je ukoliko se na vrijeme ne počne s liječenjem - dolazi do septičkog šoka. Kod sepse bakterije struje krvotokom i lako mogu doći do bilo kojeg organa u tijelu pa tako i do srca ili mozga. Sepsa se liječi antibioticima.

Veći rizik od sepse je ako u tijelu već postoji neka infekcija, poput one na plućima, u mokraćnom sustavu ili na koži. Pojavljuje se ponekad i nakon kirurškog zahvata ili umetanja katetera - intravenskog, mokraćnog ili drena - što je dulje strani predmet u tijelu, rizik od sepse je veći. Pod povećanim rizikom su i ljudi čiji imunološki sustav je oslabljen, na primjer, oni koji se liječe od raka i stariji.

- Kada se razvije sepsa simptomi su tresavica, zimica, povišena temperatura, slabost, mučnina, povraćanje i proljev. Sepsa može uzrokovati infekcije na bilo kojem mjestu u tijelu (naziva ih se metastatske infekcije), ako se brzo ne liječi. Infekcije se mogu pojaviti na moždanoj opni (meningitis), u srčanoj vreći (perikarditis), na unutrašnjoj strani srca ili tzv. endokardu (endokarditis), u kostima (osteomijelitis) i u velikim zglobovima. Apsces (nakupina gnoja) može nastati gotovo svugdje - pojašnjeno je u MSD Medicinskom priručniku za pacijente.

Rano prepoznavanje simptoma je ključno

Stručnjaci kažu kako je glavni uvjet za uspješno liječenje sepse - rano prepoznavanje simptoma, koji, napominju, nisu strogo specifični i ne ukazuju uvijek sepsu.

- Neki od tih simptoma kod odraslih osoba su izrazita slabost, promijenjeno stanje svijesti, gubitak apetita, groznica i tresavica, žeđ, otežano ili ubrzano disanje, ubrzan rad srca, snižen krvni tlak/vrtoglavica i smanjeno mokrenje. Kod djece na sepsu može upućivati istovremeno odbijanje hrane, konvulzije, povraćanje, osjećaj hladnoće i dezorijentiranost, dok se kod novorođenčadi na sepsu može posumnjati kada je dijete vruće na dodir (groznica) ili je pothlađeno, ako ima gnojni iscjedak oko pupka s oteklinom ili crvenilom, slabo ili uopće ne sisa, teško se budi i uglavnom je pospano te ima stalne konvulzije i učestalo povraća - pojašnjeno je na stranici KBC Zagreb.

- Svako od ovih stanja, bilo kod odraslih ili djece, treba shvatiti vrlo ozbiljno i zatražiti liječničku pomoć bez odgađanja. S liječenjem treba započeti unutar sat vremena od pojave simptoma, a ono uključuje davanje antibiotika, infuzijskih otopina i lijekova za potporu rada srca i bubrega - napomenuli su.

Simptomi septičkog šoka

- Često su prvi pokazatelji septičnog šoka, čak 24 ili više sati prije nego krvni tlak padne, smanjena duševna živahnost i zbunjenost. Te simptome uzrokuje smanjeni dotok krvi u mozak. Izbačaj krvi iz srca se poveća, ali se krvne žile prošire i na taj način snize krvni tlak. Često osoba vrlo brzo diše tako da pluća odstranjuju prekomjerno ugljični dioksid pa se razina ugljičnog dioksida u krvi smanjuje - objasnili su liječnici u MSD priručniku.

Rani simptomi:

tresavica s drhtanjem

nagli porast temperature

topla zacrvenjena koža

vrlo brzi puls

krvni tlak koji raste i pada

izlučivanje mokraće se smanjuje

Kasniji simptomi:

- U kasnijim stadijima temperatura tijela često pada ispod normale. S pogoršanjem šoka neki organi mogu zatajiti, uključujući bubrege (što dovodi do smanjenog stvaranja mokraće), pluća (što uzrokuje poteškoće s disanjem i nisku količinu kisika u krvi), te srce (uslijed čega dolazi do zadržavanja tekućine i oteknuća). U krvnim žilama mogu se stvoriti krvni ugrušci - stoji u priručniku.

Liječenje septičkog šoka

Pacijenti sa simptomima septičkog šoka moraju što prije doći u bolnicu, na odjel intenzivne skrbi.

'Intravenski se daju velike količine tekućine da se podigne krvni tlak (što se pažljivo nadgleda). Može se dati dopamin ili noradrenalin da se krvne žile stegnu, a krvni tlak povisi i poveća protok krvi prema mozgu i srcu. Ako se razvije zatajenje pluća, osobi može biti potrebna mehanička (strojna) ventilacija.'

'Čim se uzmu uzorci krvi za laboratorijske kulture, intravenski se daju visoke doze antibiotika. Sve dok se laboratorijskim pretragama ne ustanovi koje su bakterije uzrokovale zarazu, obično se bolesniku istodobno daju dva antibiotika kako bi se povećala vjerojatnost uništenja uzročnika. Unatoč svim naporima, više od jedne četvrtine ljudi sa septičnim šokom umire.'