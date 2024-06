Dečki podijelili najbolje savjete za seks koje su dobili: 'Meni su lezbijke održale kratki tečaj...'

Mnogi ljudi vole dijeliti detalje iz privatnog života na internetu, a posebno su živahni kad to rade anonimno, a tema je seks. Neki muškarci odlučili su isprobati seks savjete koje su pronašli na webu, a bilo je i sretnika koji su vruće lekcije dobili uživo.

Grupa njih anonimno se okupila na Redditu. Korisnik koji se tamo predstavlja kao LonelyLeroy, zamolio je ostale momke ovo: 'Umjesto najgoreg savjeta za seks, koji je najbolji seks savjet za koji ste ikada čuli?'

Ovo su neki od komentara:

'Lubrikant i predigra'.

'Sve je u tome da saznate što točno uzbuđuje vašu partnericu i koje poze najviše voli'.

'Komunicirajte. Razgovarajte o svemu. Ako to radite kako treba, sam razgovor trebao bi biti erotičan'.

'Nema žurbe. Radite to polako - bit će strastvenije'.

'Polako i u ritmu. Imajte na umu da to nije utrka. Obratite pozornost i pričajte o tome što vam se sviđa, a što ne'.

'Najgori savjet koji sam čuo bio je - veličina je bitna, a najbolji - iskustvo je ženama privlačno'.

'Ja sam dobio seks lekcije uživo'

Jedan muškarac je napisao da se smatra odličnim ljubavnikom, a sve zahvaljujući grupi žena koje su ga naučile kako pravilno pružiti užitak i prepustiti se uživanju.

- To nije bio toliko savjet već više fizička demonstracija. Skupina lezbijki me uzela pod svoje. Bombardirale su me savjetima: 'Učini ovo, ne ono', 'Gledaj što će se dogoditi ako napraviš ovo ili ono' - napisao je.

- Od tada sam od djevojaka dobio nekoliko komplimenata za svoje umijeće - dodao je ponosno dok su neki komentirali kako 'mogu samo sanjati da im u život uđu takve učiteljice', prenosi The Sun.

'Neka vam očekivanja budu realna'

- Gledajući stalno društvene mreže ljudi dobivaju dojam kao da svi ostali osim njih imaju sjajan seksualni život, a to je daleko od istine. U realnosti su stope seksualne disfunkcije visoke. Dosadno vođenje ljubavi događa se svima, a velika očekivanja rezultirat će samo osjećajem razočaranosti u vlastitu seksualnu interakciju. To pak vodi tome da želja za seksom opada i stvari u spavaćoj sobi postaju sve lošije - smatra dr. sc. Marianne Brandon, klinička psihologinja i diplomirana seksualna terapeutkinja.

- Prihvatite činjenicu da je seks ponekad dobar, a ponekad je i dosadan, i to je normalno. Neka vam očekivanja budu realna - napomenula je i savjetovala da 'stvar preuzmete u svoje ruke' želite li više strasti u životu.

- Nemojte samo čekati da vas partner zadovolji ili 'popravi' vaš seksualni život, jer će želja za seksom tako s vremenom opadati. Potaknite uzbuđenje masturbacijom, čitanjem erotskog štiva ili gledanjem seksi filmovima. Pročitajte knjigu sa savjetima o seksualnim tehnikama i pronađite nove načine diranja sebe i svojeg partnera. Ne radite to zbog orgazma, već čisto za stvaranje požude koju kasnije možete prenijeti u spavaću sobu - savjetuje terapeutkinja.

Također, razgovarajte međusobno o tome što vam se sviđa u vašem seksualnom životu, što vam se ne sviđa, što priželjkujete, o čemu maštate... Razgovarajte o intimi redovito jer se potrebe i želje ljudi s vremenom mijenjaju.