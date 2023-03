Britanac Ron (74) se ženio osam puta, a sada sam odlazi u dom: 'Supruge su mi istrošile tijelo'

'Najoženjeniji muškarac', kako ga nazivaju u Velikoj Britaniji, otkriva da se seli u starački dom jer mu je njegovih osam žena 'izmorilo tijelo'. Ron je trenutno samac koji napušta svoj dvosobni stan u prizemlju u Somertonu i odlazi u novi život u staračkom domu na otoku Wight kako bi bio blizu svoje obitelji.

No Ron je daleko od toga da traži novu damu s kojom bi podijelio svoje zlatne godine, jer, kako sam kaže, više se ne osjeća dobro za romansu zbog svog narušenog zdravlja.

On je otac osmero djece, i pati od niza zdravstvenih stanja uključujući Parkinsonovu bolest, demenciju i arahnoiditis zbog kojih se oslanja na invalidska kolica i ima tim njegovatelja koji ga posjećuju tri puta dnevno.

- Sada mi zdravlje nije dobro. Mislim da je moguće da su sve moje žene tijekom godina iscrpile moje tijelo. Psihički i fizički stres zbog razvoda učinio je svoje - kaže Ron.

Prvi put se vjenčao 1966. kada je hodao do oltara s Margaret. Par je imao troje djece, ali su se razveli nakon dvije godine, nakon čega je došla supruga broj dva, Jeanette. Vjenčali su se 1973., a njihova zajednica je trajala samo godinu dana prije nego što se Ron po treći put oženio nekoliko godina kasnije, 1976. On i Lesley imali su dva sina, ali Ron - bivši voditelj turneje komičara Normana Wisdoma - ostavio ju je pet godina kasnije prije nego što je umrla 1996. Zatim je došla Kathy 1982. s kojom je imao kćer. Zatim se oženio sa Sue 1986. i dobio dva dječaka. No izbacila ga je 11 godina kasnije. Usha iz Singapura bila je sljedeća koja se s njim vjenčala 1999., zatim Wan 2003. i Weng godinu dana kasnije, donosi Daily Mail.

Ronov najduži brak trajao je 13 godina, a najkraći samo 10 mjeseci. Nakon što je njegov brak s Weng propao ostao je sam, a priznaje da je imao 'prijateljstva' s brojnim damama. Ali Ron nimalo ne žali što je prošetao do oltara nevjerojatnih osam puta.

- Ne žalim ni za jednim svojim brakom jer imam osmero djece - kaže.

Ron je rekao da njegova stalna potraga za 'onom pravom' proizlazi iz činjenice da je bio seksualno zlostavljan kao dijete.

- To mi je ostavilo puno problema. Stalno sam žudio za društvom i okrenuo sam se ženama. Osjećao sam se sigurno u društvu žena - priznaje. Ron je objavio svoju autobiografiju 'Lord of The Weddings' 2014. i još uvijek radi na svojoj drugoj knjizi 'The Wife Collector' za koju kaže da bi trebala biti objavljena uz film koji se snima u SAD-u.

Njegovi su dani sada potpuno drugačiji od onih kad je bio 'serijski suprug'. Sada je uglavnom vezan za svoj stan, osim povremenih odlazaka u kupovinu sa svojim njegovateljima.

- Dane provodim u velikoj boli. Ne mogu ništa učiniti dok se toliko tresem. Njegovatelji mi dolaze pomoći tri puta dnevno. Kuhaju mi obroke, provjeravaju me i kupuju. Zapravo uopće ne izlazim, osim kad povremeno odem u kupnju s njima - iskreno će Ron.

Nije u kontaktu ni s jednom od svojih žena, ali jedva čeka da se preseli na otok Wight kako bi bio blizu svojih sinova i njihovih obitelji.

- Imam organizirano mjesto u domu za starije osobe, ali samo čekam socijalnu službu. I veselim se što ću doći tamo i započeti novo poglavlje svog života - ističe.

No na pitanje o tome isključuje li još neke romanse, odgovara kroz osmijeh, da ako upozna finu ženu u staračkom domu, misli da će to ipak zadržati kao prijateljstvo.

- Pojeo sam dovoljno svadbene torte tijekom godina. Gotov sam s odlaskom do oltara - priznaje.

