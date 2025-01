Britanski turist oduševio se Dubrovnikom: 'Nema boljeg mjesta čak i za vikend izlet!'

Dubrovnik je lijepi obalni grad u Europi u kojem se možete voziti kajakom do skrivenih plaža, a i ima i jeftine easyJetove letove do tamo i nazad, započeo je prepričavati svoju ljetnu avanturu britanski turist Daniel Hammond.

- Vrijeme je proletjelo dok nas je naš stručni vodič vodio kroz povijest svog prekrasnog grada. Sunce je počelo zalaziti za horizont i ubrzo sam bio uronjen u njegov topli sjaj dok sam plutao u moru na svom kajaku, dok se narančasta svjetlost odražavala oko mene. Bilo je malo poslije 19 sati u kasno ljeto i, s temperaturom od divnih 26 stupnjeva, osjećao sam da mi se ne žuri završiti našu obalnu turneju po hrvatskom gradu Dubrovniku – nastavlja.

- Uz istraživanje oceana, trosatno iskustvo provelo nas je pokraj zidina Starog grada, koji je diljem svijeta postao poznat po Igri prijestolja — koji je u TV seriji bio izmišljeni grad King's Landing. Vrijeme je proletjelo dok nas je naš stručni vodič, mještanin Mario Skramoncin, vodio kroz povijest svog prekrasnog grada. Dok smo lagano klizili preko valova, Mario nam je pokazao ključne znamenitosti prije nego što smo odveslali do osamljene plaže. Ovo je bio najljepši način da doživite zalazak sunca, osobito za parove koji traže romantično mjesto. Kasnije, kad smo se vratili na obalu, fantastična ekipa X-Adventure Sea Kayakinga natočila nam je čašu lokalnog bijelog vina da nazdravimo iskustvu – opisuje turist svoje nezaboravno iskustvo.

- Naći ćete mnoštvo lokalnih vina u ponudi u Dubrovniku, u restoranima i barovima te u hotelu Valamar Lacroma — mojoj bazi tijekom mog odmora. Ovaj raskošni dragulj s četiri zvjezdice smješten je u idiličnom kutku Dubrovnika — a ono što je još privlačnije u vezi s njim je to što gosti mogu slobodno posjetiti tri obližnja sestrinska hotela kako bi koristili njihove sadržaje. Oni koji borave s djecom također mogu besplatno ući u Maro World, najveću zatvorenu igraonicu u Hrvatskoj koja je namijenjena djeci do 12 godina. Čak i odrasli vole ovo mjesto - svjedočio sam kako su mnogi zapeli u velikom rasponu najnovijih PlayStation igara ili se međusobno natjecali na Nintendo Switch konzolama. Prekrasna plaža i bazeni pružaju mirno utočište gdje se možete zavaliti i uživati u suncu, dok su sobe moderne, udobne i pristupačne, već od 100 funti po noćenju. Tu su i spa centar i teretana za one koji žele održati svoje dobro zdravlje. A s dva restorana i nekoliko barova samo u ovom hotelu, to je značilo da ne moram svake večeri izlaziti van u potrazi za ukusnim zalogajem ili večernjom zabavom – opisuje Hammond svoj smještaj.

I dodaje: „Ali, ako ipak odlučite večerati izvan hotela, ništa nije bolje od obroka u Dinner in the Sky Dubrovnik. Ovo iskustvo posjetiteljima nudi nenadmašne panoramske poglede na obrise grada - ali ne u restoranu na krovu zgrade u neboderu. Umjesto toga, posjetitelji se vežu za čvrsto sjedalo oko dugog stola, prije nego što ih u nebo podigne struktura nalik dizalici. Zatim je za nas pripremljen obrok od tri slijeda, dok smo moji gosti i ja visjeli 50 metara iznad grada. Ako vas veličanstveni zalazak sunca tijekom kajakaške ture nije dovoljno impresionirao, ovo sigurno hoće – priča Britanac.

- Ako vam se želudac okreće od lebdenja u zraku, umjesto toga možete uživati u objedovanju u restoranu i baru Panorama, na vrhu gradskog brda Srđ — koji je sada zatvoren, ali se ponovno otvara u ožujku. Nudi jedan od najboljih vidikovaca u Dubrovniku. Samo se pobrinite da rezervirate svoj stol prije posjeta jer mjesto može biti jako prometno. Bio je to doista epski kraj naše hrvatske avanture. Oh, i trebalo nam je manje od tri sata da se avionom vratimo kući u UK. Što bi moglo biti bolje za mini-odmor?- zaključuje zadovoljni turist.