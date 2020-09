Bruno i Nika: 'Ocat radimo na starinski način u novom ruhu'

Ocat se dobije postupkom divlje fermentacija. Ima 8000 miligrama polifenolima po litri, što znači da ima i po nekoliko desetaka puta više od klasičnog octa, kažu osnivači brenda Cidrani

<p>Radi se o divljoj fermentaciji kao najstarijem načinu konzerviranja hrane. Nakon dugo istraživanja, zakupili smo u Irskoj veliki voćnjak za proizvodnju organskog jabučnog octa, kažu <strong>Nika Pintar</strong> (27) i <strong>Bruno Balen</strong> (32), osnivači domaćeg brenda Cidrani.</p><p>Oni su u jeku korona krize pokrenuli vlastiti posao i u svijet prehrane donijeli inovacije, kako na domaće tako i na svjetsko tržište. ideja je njihova, a ocat se proizvodi s partnerima izvan Hrvatske. </p><p>Radi se o craft jabučnom octu Cidrani koji je dobiven prirodnim postupkom u kojem su organske jabuke divlje fermentirane. On ima 8000 miligrama polifenolima po litri, što znači da ima i po nekoliko desetaka puta više od klasičnog octa i 30 puta više od nekih maslinovih ulja. To je prvi pravi živi ocat u kojem žive zdrave bakterije Acetobacter aceti, poznate kao wild mother kultura. Izgledom i teksturom podsjeća na divlje fermentirano vino. Pored originalnog, imaju i ocat s medom koji je nešto slađi.</p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Prvi domaći craft ocat</p><p>- Mi na njega ne gledamo kao na ocat, ali se tako deklarira po zakonu. To je zapravo takozvani scoby, odnosno, u prijevodu simbiotička kultura bakterija i kvasca čiji je rezultat jako koncentrirani tonik. Krenuli smo s octom zato što je mikrobiom jedan od najpodcjenjenijih dijelova ljudskog organizma. Istraživanjima je dokazano da čovjek ima više živčanih završetaka u području trbuha te se često stoga naziva i drugim mozgom. Stoga smo krenuli od toga, jer ako taj dio ne funkcionira, nema koncentracije ni prisutnosti koja je danas potrebnija nego ikad- smatraju Nika i Bruno.</p><p>- Umor ubija kreativnost, a to je najviša razina zdravlja, ne samo odsustvo bolesti. Tako bi se trebalo gledati na zdravlje. Pesimizam i umor su na neki način bolesti novog doba - kažu.</p><p>Kod Cidranija nisu dodani kvasci za poticanje procesa fermentacije. Postupak je, kažu, jednostavan, ali zahtjeva vrijeme. Osim toga, njihov ocat može se koristiti i za fermentaciju kod kuće.</p><p>- Bocu Cidranija možete koristiti i kao starter za fermentaciju. Ako stavite pola litre Cidranija u tri litre vode te hrpu povrća i voća, možete dobiti domaći ocat. Dodavanje šećera ubrzat će postupak. Fermentacija je najstariji način konzerviranja hrane i dobra je metoda jer je pretprobavljena. Ona tako olakšava bakterijama u crijevima da tu hranu dobro razgrade - kažu te dodaju da ljudi često nemaju vremena te im oni svojim Cidarnijem nude brža, praktična, zdrava i ukusna rješenja.</p><p>Nedavno su izbacili i Four seasons liniju, koncentriranije octeve kojima je baza njihov ocat. Bogatiji su okusom, a riječ je o multilevel fermentaciji bilja i začina. Baš kao kod Vivaldijeve istoimene skladbe, radi se o simfoniji okusa. Upravo za to, Nika i Bruno su dobili priznanje da je proizvod službena inovacija u kategoriji ulja i octeva na najvećem francuskom sajmu zdrave hrane - SIAL Paris.</p><p>- To je funkcionalan dodatak jelima prekrasnih nota s probioticima. Ljudi ga stavljaju na pršut, sir, steak, ribu, u tjesteninu te svaki od njih četiri ima svoju funkciju - kažu.</p><p>- Mi želimo ponuditi ono što su ljudi nekada jeli u modernom ruhu - smatraju te dodaju da moderan način života sve više zahtjeva od ljudi i crpi im energiju. </p><p>Najavljuju i novi brend Niksen, po uzoru na nizozemski stil života. Sljedeći mjesec izbacit će još deset proizvoda. Idući tjedan izlaze prvi nootropicsi u Hrvatskoj, s najkompleksnijom formulom u Europi.</p><p>Nika i Bruno i ranije su vodili svoje poslove, no sve su uložili u Cidrani, što im se, kako kažu, isplatilo. </p><p>- Sami smo se financirali. Počeli smo s pripremom i istraživanjem tržišta. Prvi proizvod smo izbacili u jeku korona krize u travnju, a trenutno ih imamo 11. Prema web shopu vidimo da imamo 70 posto ponovljenih kupnji. Naši proizvodi dostupni su na 75 lokacija diljem zemlje, u specijaliziranim trgovinama. Nedavno smo izvezli testnu turu u Nizozemsku i Švedsku i čekamo povratne informacije. Sve smo to uspjeli bez distributera i marketinškog budžeta - kažu ponosni Nika i Bruno koji su partneri i u privatnom životu. Kažu, da im to ne odmaže, nego ih drži zajedno i u najvećim poslovnim izazovima. </p><p>- Ponekad u dva tjedna zaboravimo da smo privatni partneri, jer od količine posla i obaveza malo zanemarimo jedno drugo, ali uvijek 'stanemo na loptu' i uzmemo vrijeme za sebe. Dobar smo tim i pomaže nam što smo zajedno i privatno - kažu te dodaju da nemaju stalnu adresu, već zbog posla putu Europom u potrazi za inovacijama. </p><p> </p>