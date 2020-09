Jabučni ocat: Napitak koji će pomoći, ali samo ako znate kako ga treba pravilno piti

Pripisuju mu čudotvornu moć mršavljenja, pa je jabučni ocat često namirnica na jelovnicima ljudi koji su na dijeti. No nutricionisti ističu da ne treba pretjerivati u konzumaciji

<p>Nutricioniste često pitaju može li jabučni ocat pomoći u gubitku neželjenih kilograma. No promislite - ako vam ispijanje jabučnog octa donosi gubitak od dva konfekcijska broja i to zvuči predobro da bi bilo istinito, onda i jest tako, piše <a href="https://www.womenshealthmag.com/weight-loss/g19732667/apple-cider-vinegar-diet-side-effects/?utm_source=facebook&utm_medium=social-media&utm_campaign=socialflowFBWH">Woman's Health.</a></p><p>POGLEDAJTE VIDEO: Zašto je jabučni ocat superlijek</p><p>- Ako koristite jabučni ocat kako biste nadomjestili namirnice prepune kalorija poput majoneze, onda može malo pripomoći u regulaciji težine. No to vrijedi za svaki ocat, a ne samo jabučni, kaže nutricionistica <strong>Leslie Bonci</strong>.</p><p>- Jabučni ocat nije čarobni eliksir koji će riješiti sve vaše probleme, nadovezuje se <strong>Amanda Baker Lemein</strong>.</p><p>U znanstvenom smislu nema previše istraživanja koja potvrđuju tvrdnje pojedini poznatih glumaca i pjevača koji tvrde kako im se poboljšalo zdravlje otkad ga piju.</p><p><br/> <br/> - Iako je riječ o načelno pozitivnoj namirnici koju se povezuje sa regulacijom šećera u krvi i snižavanjem kolesterola, jabučni ocat može prouzročiti ozbiljne probavne smetnje kod nekih ljudi - ističe nutricionistica<strong> Eliza Savage</strong>.</p><h2>1. Problemi s probavom</h2><p>- Jabučni ocat je kiselina i neki ljudi ga jednostavno ne toleriraju, kaže Bonaci.<br/> Ako imate ulcerozni kolitis ili ste skloni bolovima u trbuhu, vjerojatno jabučni ocat nije najbolja namirnica za vas. Iako je svaki ocat odličan kao dodatak salatama bez veće kalorijske vrijednosti, nije čarobni napitak i ne očekujte veliku transformaciju.</p><h2>2. Učestalija stolica</h2><p>Jabučni ocat se izrađuje od fermentiranih jabuka i sadrži pektin.<br/> - To su topiva vlakna koja djeluju kao prirodni gel. On će zaštititi vaša crijeva, potaknuti rast dobrih bakterija i smanjiti upalu, pojašnjava Savage.</p><p>No ljudi koji konzumiraju previše octa, mogu iskusiti učestale proljeve.</p><p>- Jabučni ocat može povući vodu u crijeva, a stolica postaje učestalija i vodenastija, ističe nutricionistica.</p><h2>3. Štetite bubrezima</h2><p>Lemein upozorava ljude koji već imaju problema s bubrezima da ne konzumiraju jabučni ocat.<br/> - Postoje istraživanja koja su pokazala da ukoliko imate teškoća s bubrezima, konzumacija kiselih namirnica rezultira dodatnim tegobama, kazala je.</p><h2>4. Nadutost</h2><p>Ukoliko ste ikad doživjeli nadutost, znate koliko je to neugodan osjećaj.</p><p>- Konzumacija jabučnog octa odlaže pražnjenje želuca. To smanjuje brzinu kojom hrana odlazi iz želuca i ulazi u probavni sustav, a to znači da se duže osjećate sitima. No odloženo pražnjenje želuca može ponekad značiti i gubitak težine, kaže Savage upozoravajući kako istovremeno može potaknuti nadutost, pojačano stvaranje plinova i mučninu.</p><p>Stoga ne preporučuje pojačani unos octa. </p><p>- Zdravija alternativa je povećana konzumacija vode i namirnice bogate vlaknima, savjetovala je.</p><h2>5. Refluks kiseline</h2><p>- Svi koji pate od refluksa kiseline oprezni su kod uzimanja kisele hrane. Ne podupirem teze da bi kod njih pojačani unos kiselina mogao umanjiti problem, kaže Savage.</p><p>Naime, više jabučnog octa znači da se u želucu razvija više želučane kiseline koja će pojačati osjećaj pečenja kod ljudi koji imaju žgaravicu ili pate od refluksa.</p><h2>6. Slabost</h2><p>Ukoliko prehranu bazirate uglavnom na jabučnom octu i ne unosite dovoljno kalorija, teže ćete funkcionirati.</p><p>- Nastaje poprilična neravnoteža, upozorava Bonci.</p><p>Savjetuje da ga, ukoliko već želite konzumirati više jabučnog octa, dodajete s povrćem, proteinima i ugljikohidratima. Idealan je kao zamjena za kalorična dressinge ili začine. Na taj će način vaše tijelo dobiti energiju koja mu je potrebna i vi nećete unijeti višak kalorija.</p><h2>7. Opterećuje imunitet</h2><p>Postoje znanstveni dokazi da probiotici povoljno utječu na bakterije u probavnom sustavu i na taj način osnažuju imunitet. Stoga mnogi misle kako jabučni ocat, koji nastaje iz fermentiranog voća, sadrži probiotike kojima će poboljšati zdravlje.<br/> - Istina je da probiotici pomažu i neka hrana, poput kiselog kupusa, potiču rast dobrih bakterija u crijevima. No ocat sam po sebi nije pun probiotika i neće vam pomoći kod imuniteta, kaže Bonci.<br/> Kazala je i da, ukoliko inzistirate na konzumaciji octa, na taj način iz prehrane izbacujete namirnice koje bi vam koristile više od njega.</p><h2>8. Privremeni gubitak težine</h2><p>- Ako vam se čini da ste zbog octa izgubili na težini, imajte na umu da je to samo privremeno i da je zapravo riječ o gubitku vode iz tijela. Kad nadomjestite tu vodu, tjelesna težina će se opet vratiti, objasnila je Bonci.</p><p>Ukoliko ste se odlučili za dijetu jabučnim octom, riječ je o jednoj od dijeta koje će zbog ubrzanog gubitka težine usporiti metabolizam i na taj način ćete u budućnosti teže gubiti kilograme.</p><h2>9. Porast apetita</h2><p>- Postoji mit da jabučni ocat smanjuje apetit, no istina je da ljudi koji piju puno razrijeđenog octa zapravo u konačnici jače osjećaju glad jer je riječ o niskokaloričnoj namirnici. U trenutku konzumacije ste siti, no to je zato što ste popili puno tekućine. Ubrzo ćete biti jako gladni, kazala je Bonci.</p><h2>10. Manje kalcija i kalija</h2><p>- Hipokalijemija je stanje kad razina kalija u organizmu drastično padne. To vodi do srčane aritmije, odnosno nepravilnih srčanih otkucaja, ističe dr. <strong>Soma Mandal</strong> iz New Jerseya.</p><p><br/> Iako ne postoji jasna veza između jabučnog octa i smanjene razine kalija, medicinski časopisi bilježe kako je žena (28) pila velike količine jabučnog octa tijekom šest godina. Imala je hipokalijemiju i osteoporozu, gubitak koštanog tkiva koji je rijedak u mlađoj populaciji. Usto je patila i od drugih poremećaja u krvnoj slici. Liječnici koji su je liječili smatraju da je to rezultat dugotrajne povećane konzumacije octa.</p><p>- Kad imate nizak kalij, osjećat ćete i grčenje mišića, slabost i umor. To je osobito zabrinjavajuće za ljude koji uzimaju lijekove protiv visokog krvnog tlaka koji djeluju poput diuretika jer i oni smanjuju razinu kalija, istaknula je dr. Mandal.</p><h2>11. Oštećenja zubne cakline</h2><p>- Prehrana bogata kiselinama poput sokova citrusa i drugog voća dokazano vodi do oštećenja zubne cakline što su dokazale i studije. Ukoliko ste oštetili caklinu, preostaje vam samo kozmetički popravak. Kako je jabučni ocat kiselina, pretjerana konzumacija vodi do propadanja zuba, upozorava dr. Mandal.</p><h2>12. Osjećaj pečenja u grlu</h2><p>- Oštra kiselost octa može iritirati grlo i jednjak, pojašnjava dr. Mandal.<br/> No to nije ograničeno samo na tekućinu, jer je studija dokazala da je žena koja je uzimala kapsule jabučnog octa osjećala pečenje nakon što joj je kapsula zaglavila u grlu. Imala je teškoća s gutanjem te je trpjela bolove tijekom sljedećih šest mjeseci.</p><h2>13. Iritacija kože</h2><p>- Postoje ljudi koji nanose jabučni ocat na kožu ili čak pripremaju kupke od jabučnog octa. Na taj način žele ublažiti akne ili druge kožne probleme, no pretjerano korištenje vodi do dodatne iritacije i stvaranja kemijskih opeklina na koži, upozorava dr. Mandal.<br/> Studija je pokazala kako je dječak dobio kemijske opekline nakon što mu je majka na kožu nanijela jabučni ocat želeći izliječiti infekciju. Stoga, ako ste pomišljali koristiti ocat na koži, posavjetujte se s dermatologom.</p><h2>14. Interakcija s lijekovima</h2><p>- Budući da se zbog jabučnog octa želudac sporije prazni, to može predstavljati problem ako morate piti lijekove koji se moraju razgraditi u organizmu u određenom vremenskom periodu. Poseban oprez preporučujem kod uzimanja laksativa, inzulina, diuretika te lijekova za snižavanje visokog tlaka. To je posebno zabrinjavajuće kod ljudi koji imaju dijabetes tipa 1 i dijabetes tipa 2, jer tako teže kontroliraju šećer u krvi, upozorava dr, Mandal.</p><h2>15. Kako sigurno konzumirati jabučni ocat</h2><p>Unatoč svim negativnim stranama, jabučni ocat i dalje ima puno pozitivnih učinaka. Tajna konzumacije leži u kontroli količine.</p><p>- Započnite sa jednom do dvije čajne žličice razrijeđene u čaši vode, a potom postupno povećavajte dozu dok ne dođete do jedne jušne žlice pomiješane s čašom vode. Jabučni ocat uvijek mora biti razrijeđen, savjetuje Savage.</p><p>Dr. Mandal kaže kako je najbolje konzumirati ga uz jelo.</p><p>- Ako ste odlučili piti jabučni ocat, prije svega razgovarajte sa svojim liječnikom kako biste bili sigurni da neće biti eventualnih komplikacija. To je dobra ideja kod svake promjene u prehrani, zaključila je dr. Mandal.</p><p> </p>