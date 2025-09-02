Bruno Šimleša obavlja najtežu planinarsku rutu svijeta: Još 'samo' 500 km za tuđe snove

Manje od 500 kilometara dijeli Brunu Šimlešu, poznatog hrvatskog sociologa, pisca i humanitarca, od završetka Pacific Crest Traila (PCT) – jedne od najzahtjevnijih planinarskih staza na svijetu, duge više od 4.200 kilometara. No, za Brunu ovo nije samo fizički izazov, već duboko humanitarno putovanje – ispunjeno ljubavlju, empatijom i posvećenošću onima kojima je pomoć najpotrebnija.

Nakon što je prvi dio puta posvetio Udruzi „SVE za nju“, koja pruža psihološku podršku ženama oboljelima od raka, i pritom prikupio 12.500 eura za više od 300 sati terapijske pomoći, završnicu ovog epskog hoda posvećuje Zakladi „Ljiljana Pranjić – Živi svoje snove“.

Hod za snove – i one koji ih sami ne mogu dosegnuti

„Mnogi bez podrške drugih nikad ne dožive ispunjenje nekog sna“, poručuje Bruno Šimleša dok nastavlja posljednjih 20-ak dana putovanja prema kanadskoj granici. Svaki korak posvećuje uspomeni na svoju prijateljicu Ljiljanu Pranjić – iznimnu ženu koja se više od 20 godina borila s rakom, zračeći nevjerojatnu snagu, hrabrost i ljubav prema životu.

Upravo je u njezino ime osnovana Zaklada „Živi svoje snove“, čiji je cilj pomoći onima koji zbog životnih okolnosti ne mogu ostvariti svoje snove – bilo da se radi o edukaciji, terapiji, sportskim aktivnostima, glazbenim željama ili jednostavno – odlasku na izlet. Svaka ostvarena želja Zaklade nosi snažnu poruku: snovi su vrijedni življenja, a podrška čini čuda.

6 milijuna koraka za tuđe snove

Bruno ističe da će tijekom ovog putovanja napraviti oko 6 milijuna koraka, ali naglašava kako to nije ni blizu borbi koju svakodnevno vode ljudi bez adekvatne podrške, posebno oni koji se nose s teškim bolestima ili životnim preprekama.

„Ljiljana je živjela svoje snove svim srcem, ali iza svakog njezinog koraka stajali su ljudi — njezini najbliži, prijatelji, pa i potpuni neznanci, vođeni dobrotom i ljubavlju. Njezina Zaklada danas želi isto — biti oslonac i ruka koja snove pretvara u stvarnost“, rekao je Šimleša.

Cilj je ove akcije prikupiti 15.000 eura, a donacije se prikupljaju putem platforme Čini pravu stvar. Svaki doprinos ide u ostvarivanje nečijeg sna – onog koji se bez pomoći drugih možda nikada ne bi ostvario.

Humanitarni put koji traje godinama

Ovo nije prva Šimlešina avantura u službi humanosti. U prethodne dvije godine, Bruno je prošao više od 1.000 kilometara planinarskih ruta kroz Hrvatsku, od Istre do Prevlake, te prikupio 75.000 eura za Udrugu „SVE za nju“. Svaki projekt bio je više od fizičkog izazova – bio je to hod za dostojanstvo, podršku i život.

Inspiracija koja pokreće

Brunina priča dokaz je da jedan čovjek, vođen iskrenom željom da pomogne, može učiniti puno. Njegov put je podsjetnik da snovi nisu privilegija, nego pravo – a ponekad je sve što nam treba da ih dosegnemo upravo podrška drugih ljudi.

Ako ne možete hodati s njim, možete hodati uz njega – donacijom, riječju, dijeljenjem ove priče. Jer svaki san zaslužuje šansu da postane stvarnost.