Obavijesti

Lifestyle

Komentari 0
SVAKA ČAST!

Bruno Šimleša obavlja najtežu planinarsku rutu svijeta: Još 'samo' 500 km za tuđe snove

Piše Karolina Krčelić,
Čitanje članka: 2 min
Bruno Šimleša obavlja najtežu planinarsku rutu svijeta: Još 'samo' 500 km za tuđe snove

Bruno Šimleša je blizu cilja Pacific Crest Traila! Ova avantura nije samo fizički izazov, već humanitarno putovanje za Zakladu 'Živi svoje snove'. Cilj je prikupiti 15.000 eura

Manje od 500 kilometara dijeli Brunu Šimlešu, poznatog hrvatskog sociologa, pisca i humanitarca, od završetka Pacific Crest Traila (PCT) – jedne od najzahtjevnijih planinarskih staza na svijetu, duge više od 4.200 kilometara. No, za Brunu ovo nije samo fizički izazov, već duboko humanitarno putovanje – ispunjeno ljubavlju, empatijom i posvećenošću onima kojima je pomoć najpotrebnija.

POGLEDAJ VIDEO: Planinari na Kleku

Pokretanje videa...

Planinari na Kleku 00:59
Planinari na Kleku | Video: 24sata/pixsell

Nakon što je prvi dio puta posvetio Udruzi „SVE za nju“, koja pruža psihološku podršku ženama oboljelima od raka, i pritom prikupio 12.500 eura za više od 300 sati terapijske pomoći, završnicu ovog epskog hoda posvećuje Zakladi „Ljiljana Pranjić – Živi svoje snove“.

Hod za snove – i one koji ih sami ne mogu dosegnuti

„Mnogi bez podrške drugih nikad ne dožive ispunjenje nekog sna“, poručuje Bruno Šimleša dok nastavlja posljednjih 20-ak dana putovanja prema kanadskoj granici. Svaki korak posvećuje uspomeni na svoju prijateljicu Ljiljanu Pranjić – iznimnu ženu koja se više od 20 godina borila s rakom, zračeći nevjerojatnu snagu, hrabrost i ljubav prema životu.

Upravo je u njezino ime osnovana Zaklada „Živi svoje snove“, čiji je cilj pomoći onima koji zbog životnih okolnosti ne mogu ostvariti svoje snove – bilo da se radi o edukaciji, terapiji, sportskim aktivnostima, glazbenim željama ili jednostavno – odlasku na izlet. Svaka ostvarena želja Zaklade nosi snažnu poruku: snovi su vrijedni življenja, a podrška čini čuda.

U KOLICIMA NA VRH DINARE FOTO Slaven je uz HGSS-ovce ostvario san: 'Bio sam na najvišem vrhu u Hrvatskoj'
FOTO Slaven je uz HGSS-ovce ostvario san: 'Bio sam na najvišem vrhu u Hrvatskoj'

6 milijuna koraka za tuđe snove

Bruno ističe da će tijekom ovog putovanja napraviti oko 6 milijuna koraka, ali naglašava kako to nije ni blizu borbi koju svakodnevno vode ljudi bez adekvatne podrške, posebno oni koji se nose s teškim bolestima ili životnim preprekama.

„Ljiljana je živjela svoje snove svim srcem, ali iza svakog njezinog koraka stajali su ljudi — njezini najbliži, prijatelji, pa i potpuni neznanci, vođeni dobrotom i ljubavlju. Njezina Zaklada danas želi isto — biti oslonac i ruka koja snove pretvara u stvarnost“, rekao je Šimleša.

Cilj je ove akcije prikupiti 15.000 eura, a donacije se prikupljaju putem platforme Čini pravu stvar. Svaki doprinos ide u ostvarivanje nečijeg sna – onog koji se bez pomoći drugih možda nikada ne bi ostvario.

PROMO Gdje planine dišu punim plućima: Istražite ljepote Sjevernog Velebita
Gdje planine dišu punim plućima: Istražite ljepote Sjevernog Velebita

Humanitarni put koji traje godinama

Ovo nije prva Šimlešina avantura u službi humanosti. U prethodne dvije godine, Bruno je prošao više od 1.000 kilometara planinarskih ruta kroz Hrvatsku, od Istre do Prevlake, te prikupio 75.000 eura za Udrugu „SVE za nju“. Svaki projekt bio je više od fizičkog izazova – bio je to hod za dostojanstvo, podršku i život.

Inspiracija koja pokreće

Brunina priča dokaz je da jedan čovjek, vođen iskrenom željom da pomogne, može učiniti puno. Njegov put je podsjetnik da snovi nisu privilegija, nego pravo – a ponekad je sve što nam treba da ih dosegnemo upravo podrška drugih ljudi.

Ako ne možete hodati s njim, možete hodati uz njega – donacijom, riječju, dijeljenjem ove priče. Jer svaki san zaslužuje šansu da postane stvarnost.

ZA ENTUZIJASTE Highlander okupio oko 300 planinara na Medvednici: 'Ovo iskustvo me potpuno osvojilo'
Highlander okupio oko 300 planinara na Medvednici: 'Ovo iskustvo me potpuno osvojilo'

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Bujna i iskusna: S 18 su mi govorili da sam debela, a s 58 godina sam 'bomba'
ZARAĐUJE VIŠE NEGO IKAD

FOTO Bujna i iskusna: S 18 su mi govorili da sam debela, a s 58 godina sam 'bomba'

Elaina St. James je 58-godišnja Amerikanka koja je postala uspješni model. Nakon što je 2021. otvorila OnlyFans, brzo je stekla popularnost i sada zarađuje više nego ikad
Dnevni horoskop za utorak 2. rujna: Ovan neka se čuva loših ljudi, Lavu treba društvo...
ZVIJEZDE DONOSE...

Dnevni horoskop za utorak 2. rujna: Ovan neka se čuva loših ljudi, Lavu treba društvo...

Pročitajte dnevni horoskop za utorak 2. rujna i saznajte koga očekuje uspjeh na poslu ili u financijama, kakva je situacija na ljubavnom planu, ali i tko mora pripaziti na zdravlje
Ovo su mračne strane znakova Zodijaka: Jeste li lažljivac, diktator ili neizlječivi pesimist?
GRUBE ISTINE

Ovo su mračne strane znakova Zodijaka: Jeste li lažljivac, diktator ili neizlječivi pesimist?

Svaki znak Zodijaka ima svoju tamnu stranu koju ne može zatomiti, a zbog koje često pucaju prijateljstva, ljubavne veze pa čak i brakovi... Saznajte tko je škrt, ljubomoran, lažljiv, neizlječivi pesimist ili krajnje posesivan

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025