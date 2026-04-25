Bube napadaju: Naučite kako prepoznati i tretirati ugrize i ubode raznih vrsta insekata

Proljeće je vrijeme odlaska u prirodu i samim time povećanog rizika od uboda ili ugriza insekata. To može biti zabrinjavajuće, posebno ako niste sigurni što ga je uzrokovalo ili ako dovodi do zabrinjavajućih simptoma.

Profesorica Claire Anderson, predsjednica Kraljevskog farmaceutskog društva, objašnjava kako ih učinkovito liječiti i razlikovati, a treba se držati i nekih općenitih preporuka.

Kako tretirati ugriz

Uklonite ubod, krpelja ili dlačice ako su još u koži. Operite područje sapunom i vodom te stavite hladni oblog ili led na najmanje 10 minuta. Podignite zahvaćeno područje kako biste smanjili oteklinu i nemojte grebati ili pucati mjehure jer to može povećati rizik od razvoja infekcije.

Obratite se liječniku ako se simptomi ne počnu poboljšavati unutar nekoliko dana. Također ako je ugriz ili ubod u ustima, grlu ili blizu očiju. Treba reagirati i ako veliko područje (10 cm ili više) oko ugriza postaje crveno i otečeno te se oko rane pojave simptomi infekcije poput gnoja, sve veće boli ili vrućice. Nazovite hitnu ako se pojavi brza alergijska reakcija, unutar 30 minuta uključujući otežano disanje, i obavijestite ih da je to zbog ugriza ili uboda.

Ubodi i ugrizi mrava

Većina vrsta mrava je potpuno bezopasna, uključujući običnog crnog vrtnog mrava, crvenog šumskog te žutog livadnog mrava. No, postoje neke vrste koje su spremne ugristi ili ubosti. U Hrvatskoj možete naići na vatrenog mrava, a ove godine je u Njemačkoj zabilježena i pojava azijskog igličastog mrava, invazivne vrste čiji ubod može izazvati ozbiljne alergijske reakcije, uključujući i životno opasan anafilaktički šok.

Ubod se osjeti kao da vas je opekla kopriva te je popraćen ružičastim, izdignutim prištićem. Operite mjesto uboda i stavite hladni oblog kako biste smanjili oteklinu. Mogu pomoći i antihistaminici. Većina ugriza mrava je bezopasna i poboljšava se u roku od nekoliko dana, iako se ponekad mogu inficirati ili uzrokovati ozbiljnu alergijsku reakciju.

Ugriz stjenice

Stjenice su paraziti 's darom za putovanje' jer se šire iz jedne zemlje u drugu pričvršćujući se na sve, od kofera i odjeće do rabljenog namještaja, prije nego što pronađu nove žrtve. Odrasle stjenice duge su do 7 mm i variraju od smeđe do tamnocrvene ako su se nedavno najele ljudske krvi, dok su mlade blijede, prozirne i vrlo male.

Mnoštvo crvenih ugriza ili kvržica koje svrbe na područjima koja su izložena tijekom spavanja mogu ukazivati ​​na to da bi stjenice mogle biti u blizini. Možda ćete se probuditi i pronaći ugrize na licu, vratu i rukama. Drugi znakovi zaraze stjenicama su male, smeđe mrlje na posteljini od mjesta gdje su obavile nuždu, kao i male mrlje krvi od mjesta gdje su vas ugrizle.

Iako kod nekih ljudi mogu uzrokovati bolno oticanje, obično se same povuku unutar tjedan dana. Teška alergijska reakcija na njih je rijetka.

Da biste ih se riješili neće biti dovoljno samo usisavanje. Temperature više od 45 °C tijekom najmanje 30 minuta pokazale su se učinkovitima u uklanjanju stjenica, stoga stavite odjeću i posteljinu u perilicu, osušite ih u sušilici i tretirajte zahvaćeno područje čistačem na paru.

Ubod pčele

Ovo je posebno često tijekom toplijeg vremena. Vjerojatno će vas ubosti medonosna pčele koja se pokušava zaštititi od prijetnje, uključujući udarac ili otiranje. Bumbari rijetko bodu.

Ubod pčele probija kožu bodljikavim žalcem i ispumpava otrov iz vrećice, uzrokujući oštru bol na mjestu uboda, praćenu podignutom oteklinom i naknadnim oticanjem te osjećajem žarenja. Uklonite i žalac i vrećicu što je brže moguće tako da ih povučete prema gore nečim tupim poput nokta ili kreditne kartice, a zatim riješite oteklinu i simptome boli ledenim oblogom i paracetamolom.

Većina ljudi osjeća bol, nelagodu i crvenilo, nakon čega slijedi oteklina koja bi trebala nestati za nekoliko sati ili nakon nekoliko dana. Ako postoji teška alergijska (anafilaktička) reakcija, obično unutar 30 minuta od uboda, nazovite hitnu.

Ubod gusjenice

Iako gusjenice nemaju konvencionalni žalac, neke imaju bodljikave dlačice ili bodlje koje se mogu odlomiti u koži pri kontaktu i osloboditi toksine koji uzrokuju iritaciju. Jedna od najčešćih je gusjenica hrastovog moljca, a mogu se naći u skupinama na hrastovima krajem proljeća i početkom ljeta.

Manje teške alergijske reakcije mogu se pojaviti kod drugih dlakavih gusjenica, uključujući gusjenice smeđerepog moljca, koje se češće nalaze u živicama poput gloga i kupine. Ubod gusjenice uzrokuje crvene, izdignute mrlje uz bol i svrbež, a ponekad čak i mjehuriće i oticanje. Teže alergijske reakcije mogu se pojaviti ako dlačice dospiju u oči ili usta.

Nježno uklonite gusjenicu pincetom ili olovkom prije nego što isperete kožu tekućom vodom i ostavite da se osuši na zraku. Ljepljivom trakom pokupite preostale dlačice s kože, stavite zahvaćenu odjeću na vruće pranje i uzmite lijekove protiv bolova poput paracetamola ili ibuprofena plus oralne antihistaminike za ublažavanje svrbeža, ali nemojte koristiti kremu s antihistaminikom.

Ugriz buhe

Pripazite na male ugrize oko gležnjeva i nogu, ali možete ih pronaći i na ruci, ako ste mazili kućnog ljubimca. Ugrizi izgledaju kao male, crvene kvržice promjera oko 5 mm i pojavljuju se u skupinama od tri do četiri ili u ravnoj liniji, ponekad razvijajući crveni uzdignuti osip oko ugriza.

Intenzivan svrbež dolazi od tijela koje oslobađa histamin dok gradi imunološki sustav protiv sline buhe – pokušajte se ne češati jer bi to moglo dovesti do infekcije. Oblog s ledom i antihistaminik mogu pomoći u ublažavanju oteklina.

Ubod stršljena

Iako su manje agresivni od osa, stršljeni će vas i dalje više puta ubosti ako im prijetite gnijezdu ili ih na neki način iritirate – a kada to učine, ubod je oštar i bolan. Kada pčele ubodu, ostavljaju žalac i vrećicu s otrovom, što ih ubija, dok stršljeni i ose imaju žalac nalik koplju koji se može više puta koristiti za ubod.

Stršljeni su veći od osa i pčela i imaju tamnosmeđe i žute pruge, a ne crno-žute kao kod osa (ili crno tijelo s malo žute na kraju u slučaju azijskih stršljena). Ubodna rana će razviti oteklinu oko nje koja može trajati nekoliko sati, a riječ je o blagoj alergijskoj reakciji koja obično nije razlog za brigu. Uklonite otrov četkanjem ili struganjem sa strane kreditnom karticom, plastičnim ravnalom ili noktom prije nego što operete područje sapunom i vodom kako biste isprali sav otrov.

Ugriz obada

Ove velike muhe koriste nazubljene donje čeljusti kako bi grubo prepilile kožu dok ne dođu do krvi koju trebaju konzumirati prije nego što počnu proizvoditi jaja. Iako se obično goste kravama ili konjima, nisu protiv ugriza ljudi, a vjerojatnije je da će to činiti po vrućem vremenu.

Ugrizi obada uzrokuju podignuto, crveno područje kože koje može svrbjeti, biti upaljeno i bolno na dodir, iako će u većini slučajeva čišćenje rane i nanošenje antiseptičke kreme pomoći da zacijeli za nekoliko dana. Međutim, u nekim ekstremnim slučajevima ugriz može dovesti do mjehura ispunjenih tekućinom koji se inficiraju, stoga se posavjetujte s liječnikom kako biste vidjeli trebate li liječenje antibioticima.

Ubod komaraca

Aktivni su od travnja do listopada i često se mogu naći u blizini sporo tekuće ili stajaće vode, poput dječjih bazena. Ovo su i najčešće vrste uboda, a imaju prepoznatljiv svrbež i upaljenu kvržicu koja se formira brzo nakon uboda. Djeca imaju veću vjerojatnost da će imati tešku reakciju na ubode komaraca nego odrasli.

Koristite hladan oblog za uklanjanje otekline, uzmite tablete antihistaminika za više uboda i kremu s antihistaminikom za olakšanje.

Ugriz pauka

Iako su svi pauci sposobni gristi, samo broj ima očnjake koji mogu probiti ljudsku kožu. U Hrvatskoj je najopasnija crna udovica, a ugrist će ako se osjećaju ugroženo. Kao i kod mnogih uboda insekata, možete smanjiti oteklinu hladnim oblogom i antihistaminicima.

Pojavit će bol na mjestu ugriza, crvenilo i oteklina. Ako je riječ o otrovnom pauku mogu se pojaviti stezanje i pritisak u prsnom košu, teško disanje, zimica, drhtavica, grčenje mišića, žarenje tabana, glavobolja, umor i slabost.

Ugriz krpelja

Ova mala, crvenkastosmeđa stvorenja ne skaču niti lete, već se učinkovito penju na ljude i životinje u šumama, vrtovima i parkovima prije nego što se pričvrste za kožu i hrane se krvlju. Nakon ugriza važno je pratiti područje kako biste uočili znakove infekcije jer neki krpelji prenose lajmsku bolest koja može imati dugoročne posljedice.

Ugrizi krpelja obično nisu bolni, ali mogu rezultirati stvaranjem crvene kvržice na mjestu ugriza, a u nekim slučajevima mogu uzrokovati oticanje, svrbež, stvaranje mjehura ili modrica. Za sigurno uklanjanje krpelja upotrijebite pincetu s tankim vrhom ili alat za uklanjanje krpelja i, uhvativši krpelja što bliže koži, povucite ga prema gore pazeći da ga ne stisnete ili zgnječite.

Očistite ugriz antiseptikom ili sapunom i vodom te se obratite liječniku ako se u danima, tjednima ili mjesecima nakon ugriza pojave simptomi poput ružičastog osipa, temperature od 38°C ili više, okruglog ili ovalnog osipa, otečenih limfnih čvorova i drugih simptoma sličnih gripi.

Ubod ose

Motanje osa oko sladoleda ili bezalkoholnog pića može navesti ljude da pomisle da ih namjerava ubosti. Međutim, one rijetko napadaju. Na mjestu uboda vidjet ćete podignutu oteklinu i možda mali bijeli trag u sredini gdje je koža bila probušena. Iako je ubod prilično bolan, nelagoda i oteklina trebali bi nestati u roku od nekoliko sati. Međutim, potražite hitnu pomoć ako se pojavi anafilaktička reakcija.

Liječenje uboda ose isto je kao i kod uboda stršljena. Uklanjanje otrova nečim s tvrdim rubom, pranje područja kako bi se otrov isprao i uzimanje antihistaminika za smanjenje otekline.