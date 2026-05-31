Budi Novi Svijet 2026.: Pag je na tri dana postao mjesto susreta filma, mladih i zajednice

Nakon tri dana ispunjena filmovima, razgovorima, učenjem, smijehom i susretima koji se ne zaboravljaju, spušten je zastor na prvo paško izdanje filmsko-edukativnog programa „Budi Novi Svijet“. No ono najvažnije nije završilo. Ostale su uspomene, nova prijateljstva, filmski kadrovi koje su stvorili mladi i osjećaj da je Pag na nekoliko dana postao mjesto susreta različitih generacija, kultura i ideja.

Završni dan programa započeo je razgovorom producenta Dragana Jurića iz Kinorame i direktorice programa Danijele Stanojević sa srednjoškolcima koji su tijekom festivala sudjelovali u filmskim radionicama. Mladi su govorili o svojim iskustvima, o tome kako su doživjeli proces stvaranja filma, što su naučili i kako sada drugačije gledaju na filmsku umjetnost.

Poseban trenutak bio je onaj kada su prvi put vidjeli vlastite filmove na velikom platnu Kina Jadran. Za mnoge od njih to je bio prvi susret s osjećajem koji poznaju svi filmski autori – trenutak kada se ugase svjetla, a publika počne gledati nešto što je nastalo iz njihove mašte.

Nakon projekcija uslijedila je analiza filmova koju su vodili Marie Vermeiren, direktorica Međunarodnog ženskog filmskog festivala u Bruxellesu, producent Dragan Jurić, mentor radionica Matija Kralj i direktorica programa Danijela Stanojević. Razgovaralo se o idejama, filmskom jeziku, kadrovima i kreativnim odlukama koje su mladi autori donosili tijekom rada.

Na kraju su Vedrana Maržić i Danijela Stanojević polaznicima uručile diplome za uspješno završenu Filmsku školicu „Budi Novi Svijet“. Diplome nisu bile samo potvrda sudjelovanja, nego i simbol jednog iskustva koje će mnogi pamtiti dugo nakon što se ugase posljednja festivalska svjetla.

Popodne su srednjoškolski filmovi imali svoju javnu premijeru pred Pažankama i Pažanima. Publika je s osmijehom pratila radove mladih autora, a posebno su se istaknule dvije potpuno različite, ali jednako iskrene priče.

Djevojke su snimile film koji slavi različitosti i pokazuje kako prijateljstvo može biti snažnije od svih razlika, dok su mladići pokazali svoju razigranu stranu, unijeli humor u film i čak iznenadili publiku beatbox izvedbom.

Dan je obilježio i dolazak Williama De Baetsa, veleposlanika Kraljevine Belgije u Republici Hrvatskoj, koji je zajedno sa Stipom Žunićem, gradonačelnikom Grada Paga, obišao grad u organizaciji Turističke zajednice Grada Paga i upoznao njegove znamenitosti, povijest i kulturnu baštinu.

U Domu kulture potom je održan razgovor o zajednici, obrazovanju, Europi i budućnosti malih sredina. Uz veleposlanika De Baetsa sudjelovali su profesorica Maja Fabijanić iz Srednje škole Bartula Kašića Pag, stručna suradnica za vođenje projekata Maja Fabijanić Šelebaj iz Grada Paga te Marie Vermeiren, direktorica Međunarodnog ženskog filmskog festivala u Bruxellesu.

Razgovor je moderirala Danijela Stanojević, dok je Vedrana Maržić prevodila s engleskog jezika.

Atmosfera je bila opuštena, prijateljska i neposredna. Posebno su se istaknule učenice Srednje škole Bartula Kašića koje su pokazale zavidno znanje o Europskoj uniji te izrazile koliko im znači što upravo u njihovoj zajednici imaju priliku upoznati europske dužnosnike, kulturne djelatnike i goste iz drugih zemalja. Njihove riječi podsjetile su sve prisutne da i mali gradovi mogu biti mjesta velikih susreta.

Tijekom programa svoju je ideju predstavio i Elvis Šmit, koji je govorio o mogućnosti digitalizacije školskog filma prethodnih godina kako bi se povijest Osnovne škole Jurja Dalmatinca Pag trajno sačuvala i prenijela budućim generacijama.

Kako bi izrazile zahvalnost svima koji su pomogli ostvarenje programa, Danijela Stanojević i Vedrana Maržić uručile su zahvalnice partnerima, suradnicima i prijateljima festivala koji su svojim radom, podrškom i povjerenjem pomogli da „Budi Novi Svijet“ postane stvarnost.

Filmski dio festivala zatvoren je projekcijom filma „Kosa slobode“, inspirativne istinite priče o mladoj ženi iz Mississippija koja se bori za pravo da njeguje vlastitu kulturu, identitet i tradiciju kroz pletenje afričkih pletenica.

No najemotivniji dio večeri tek je slijedio.

Na glavnom gradskom trgu, među kamenim kućama i večernjim svjetlima Paga, održan je Filmski stol Paškinja, jedinstveno okupljanje žena različitih generacija, iskustava i životnih priča.

Uz podršku i organizaciju Udruge žena za otok Pag, za istim stolom sjedile su učenice, majke, bake, poduzetnice, umjetnice, profesorice i prijateljice. Na stolu su ih čekale paške delicije, vrhunski paški sir Paške sirane, najstarije sirane na otoku, domaći kolači koje su pripremile članice Udruge žena za otok Pag, belgijska piva koja je osiguralo Veleposlanstvo Kraljevine Belgije te pokloni Solane Pag.

Bio je to prizor kakav se rijetko viđa - stol koji nije dijelio ljude nego ih povezivao.

U vremenu kada se često govori o podjelama, Filmski stol Paškinja pokazao je koliko je važno sjesti zajedno, razgovarati, slušati jedni druge i graditi zajednicu.