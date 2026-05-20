'Budi novi svijet' u Pagu: Tri dana zajedništva, druženja i filma za cijeli otok

Na otoku gdje se kamen ne zaobilazi nego svladava, gdje se zemlja stvara strpljenjem, a more vraća onima koji ga poštuju – stoji Grad Pag. Grad koji nije samo mjesto, nego uporište. Srce otoka. Od 27. do 29. svibnja 2026., upravo ovdje, u Pagu, održava se „Budi novi svijet” – trodnevno edukativno filmsko događanje koje okuplja cijelu zajednicu: djecu, mlade, roditelje i starije. Jer Pag nije samo prostor – Pag je način života.

Ovdje se iz kamena rađa vrijednost. Ovdje nastaju sir i sol. Ovdje se znanje prenosi, a djeca odrastaju u ljude koji ime grada nose s ponosom – i to ne slučajno, jer upravo su oni među najboljim maturantima, dokaz da ovaj otok ima budućnost. Zato ovaj događaj pripada svima. Kroz filmske radionice za mlade, koje se održavaju svakoga dana od 10 do 14 sati u suradnji sa Srednjom školom Bartula Kašića, otvara se prostor za nove generacije – one koje neće samo naslijediti otok, nego ga znati i voditi.

Programu će se pridružiti i OŠ Jurja Dalmatinca kroz radionicu „Osmisli svoj otok”, u kojoj će najmlađi kroz kreativni rad promišljati vlastiti odnos prema otoku, zajednici i prostoru u kojem odrastaju.

Radionice vode Željka Crljenko Mihlin, Danijela Stanojević, Hana Lukas Midžić i Matija Kralj. Produkcijsku koordinaciju programa vodi Vedrana Maržić kao asistentica produkcije i bliska suradnica autorice programa. Autorica koncepta, scenaristica i redateljica programa je Danijela Stanojević kroz produkciju Ženskog filmskog festivala – Kuće ženskog filma. Vizualni identitet programa oblikovala je Karla Jelenić iz Pule, uključena kroz edukativni program koji projekt provodi s mladima. Upravo je povezivanje mladih ljudi, uključivanje u kreativni rad i stvaranje osjećaja smisla i pripadanja zajednici jedan od važnih ciljeva cijelog projekta.

Program „Budi novi svijet” započeo je u Etnografskom muzeju u Zagrebu prikazivanjem filma „Zečji nasip”, u suradnji s Privatnom umjetničkom gimnazijom i suradnicom dr. sc. Željkom Jelavić.

Program u Pagu započinje u srijedu, 27. svibnja, radionicom za najmlađe „Osmisli svoj otok” u parku ispred kina Jadran, u suradnji s OŠ Jurja Dalmatinca. Istoga dana u 16 sati održava se fotografiranje Udruge Žene za otok Pag, koje svojim radom i prisutnošću čuvaju identitet otoka i povezuju zajednicu. U večernjim satima Kino Jadran postaje mjesto susreta kroz film „Uzbuna na Zelenom vrhu” i razgovor s redateljicom Čejen Černić Čanak.

Četvrtak, 28. svibnja, donosi film „Ljeto kada sam naučila letjeti”, u program uključen u suradnji s Kinorama, kao i posebno istaknuti masterclass koji vodi Marie Vermeiren iz Belgije, direktorica Međunarodnog ženskog filmskog festivala Bruxelles. Upravo je ona izabrala film „Sloboda kose” za program u Pagu te je suradnica od samog početka pokretanja Ženskog filmskog festivala u Hrvatskoj, čiji je dio i „Budi novi svijet”.

Petak, 29. svibnja, donosi američki film „Sloboda kose” (Freedom Hair), uz razgovor u kojem sudjeluju:

William De Baets, veleposlanik Kraljevine Belgije

Marie Vermeiren, direktorica Međunarodnog ženskog filmskog festivala u Bruxellesu

Maja Fabijanić, profesorica u Srednjoj školi Bartula Kašića Pag

Stipe Žunić, gradonačelnik Grada Paga

Susret je to lokalne zajednice i međunarodnih perspektiva, s naglaskom na vrijednosti dijaloga, razumijevanja i funkcioniranja institucija.

Program završava u 20 sati na Pijaci u Trapuli uz Filmski stol Paškinja, uz sudjelovanje gradonačelnika Stipe Žunića i pokroviteljstvo Grada Paga. Za stolom će sjediti članice Udruge Žene za otok Pag, gosti i građani – zajedno, kao zajednica koja još uvijek razumije vrijednost okupljanja, razgovora i blizine.

Jer na otoku se najvažnije stvari i dalje događaju za stolom – u zajedništvu, dijeljenju hrane, priča i vremena. U onom jednostavnom osjećaju povezanosti koji je stoljećima držao obitelji, mjesta i otoke na okupu.

Ono što ovaj događaj čini posebnim nije samo film. To je način na koji Grad Pag stoji iza njega – ne samo kao podrška, nego kao glavni partner, s razumijevanjem da se identitet ne čuva sam od sebe. Čuva se ljudima, radom i zajedništvom.

I upravo zato „Budi novi svijet” nije samo kulturni program – to je podsjetnik da se otok mora razvijati mudro. Da treba čuvati more, ribu, kamen i zemlju. Da treba misliti unaprijed, ali ne zaboraviti tko smo.

Grad Pag to razumije.

I zato ovu priču podržava srcem.

Pozivamo vas da dođete.

Da sjednete.

Da pogledate film.

Da ostanete na razgovoru.

Jer otok se ne čuva riječima.

Otok se čuva ljudima.

Ulaz je slobodan. Svi su dobro došli.

Za cijeli Grad Pag i cijeli otok Pag.

PROGRAM 'BUDI NOVI SVIJET/BE THE NEW WORLD' – PAG 2026

27. – 29. svibnja 2026. Pag

ULAZ SLOBODAN – SVI STE DOBRO DOŠLI!

Djeca, mladi, roditelji, bake i djedovi. Za cijeli Grad Pag i cijeli otok Pag – jer film je najljepši kad ga gledamo zajedno.

FILM. RAZGOVOR. ZAJEDNICA.

Svaki dan: 10:00 – 14:00 Filmske radionice (Srednja škola Bartula Kašića)

SRIJEDA 27.5.

Dom kulture Pag / Park ispred Kina „Jadran“

10:00 – 12:00: „Osmisli svoj otok“ (radionica za djecu – OŠ Jurja Dalmatinca, Željka Crljenko Mihlin)

16:00: Fotografiranje: Žene za otok Pag (Matija Kralj)

17:00: Kino Jadran

Digitalizacija školskog filma (Elvis Šmit)

Razgovor s redateljicom Čejen Černić Čanak

PRIKAZIVANJE FILMA: „Uzbuna na Zelenom vrhu“

ČETVRTAK | 28.5.

Dom kulture Pag / Kino Jadran

16:00: "Buđenje u Šimunima“ – projekcija kratkog filma

MASTERCLASS: „Kako film putuje svijetom – od ideje do festivala“ (Marie Vermeiren, direktorica Međunarodnog ženskog filmskog festivala u Bruxellesu)

PROJEKCIJA FILMA: „Ljeto kada sam naučila letjeti“

PETAK | 29.5.

Dom kulture Pag / Kino Jadran

17:00: Razgovor:

William De Baets, veleposlanik Kraljevine Belgije

Marie Vermeiren, direktorica Međunarodnog filmskog festivala u Bruxellesu

Maja Fabijanić, profesorica u Srednjoj školi Bartula Kašića Pag

Stipe Žunić, gradonačelnik Grada Paga

PROJEKCIJA FILMA: „Sloboda kose (Freedom Hair)“

20:00: Pijaca – Wine & Cheese Bar „Trapula“

Filmski stol Paškinja (zajedničko druženje uz hranu i priče) – Udruga Žene za otok Pag

DOĐI. SJEDNI. POGLEDAJ. OSTANI.

Film je razlog. Ljudi su smisao.

Partneri i podrška: Grad Pag, Turistička zajednica Grada Paga, Dom kulture Pag, Kino Jadran, Srednja škola Bartula Kašića, OŠ Jurja Dalmatinca, Udruga Žene za otok Pag, Jedna nova poruka, Kinorama, Belgijsko veleposlanstvo u Hrvatskoj, NEETik@ Ministarstvo znanosti, obrazovanja i mladih, Hrvatski audiovizualni centar (HAVC), Ženski filmski festival – Kuća ženskog filma, Wallonie-Bruxelles International, Europski parlament, Solana Pag, Paška sirana.