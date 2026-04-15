'Budi novi svijet' u Zagrebu: Kroz filmove mladi promišljaju identitet, tijelo i društvo

Program nosi snažnu poruku da identitet nije unaprijed zadan, već da se on stalno oblikuje i pregovara kroz osobno iskustvo i društvene okolnosti. Upravo kroz filmske projekcije, diskusije i participativne formate, cilj je potaknuti mlade na kritičko promišljanje, argumentiranu raspravu i aktivno sudjelovanje u društvenim temama.

Autorica programa je umjetnička voditeljica Danijela Stanojević, producentica i kreativna direktorica Ženskog filmskog festivala, u suradnji s dr. sc. Željkom Jelavić. Program je do sada održavan u Muzeju suvremene umjetnosti, Domu sv. Ane, na Fakultetu političkih znanosti te u Kulturnom centru Ribnjak, gdje je već otvorio važne razgovore o pripadanju, identitetu i društvenim normama.

Ovogodišnje izdanje u Zagrebu donosi dvije filmske projekcije koje na različite načine propituju odnos osobnog i društvenog identiteta. Prvog dana, 15. travnja u 12 sati, bit će prikazan hrvatski film “Zečji nasip” iz 2025. godine, redateljice Čejen Černić Čanak, nastao prema scenariju Tomislava Zajeca. Film je svoju svjetsku premijeru imao na Berlinaleu, a bavi se intimnim odnosima, unutarnjim konfliktima i granicom između privatnog i društvenog identiteta.

Nakon projekcije održat će se razgovor s redateljicom pod nazivom “Autorski identitet i osobna borba”, u kojem će se otvoriti pitanja o tome kako nastaje filmski lik, gdje prestaje osobno, a počinje društveno te na koji način film postaje prostor artikulacije intime i unutarnjih sukoba.

Drugog dana, 16. travnja u 10 sati, prikazuje se film “Kosa slobode” (Freedom Hair) iz 2024. godine redateljice Dianne Houston, koji je temeljen na istinitoj priči o Melony Armstrong, ženi koja pokreće vlastiti posao kako bi ostvarila ekonomsku neovisnost za sebe i druge žene, unatoč institucionalnim i društvenim preprekama.

Film otvara pitanja kontrole nad tijelom, standarda ljepote, diskriminacije te prava na samodefiniranje. Nakon projekcije održava se razgovor pod nazivom “Društvo, tijelo i otpor”, u kojem će sudjelovati i predstavnici Europskog parlamenta te Veleposlanstva Kraljevine Belgije, a fokus će biti na ženskim pravima, odnosu osobne slobode i institucionalnih okvira te ulozi institucija u njihovoj zaštiti i oblikovanju.

Program uključuje i stručno vodstvo kroz izložbu “Moja koža – kultura tetoviranja”, koja dodatno otvara pitanje tijela kao nositelja identiteta, kulturnog zapisa i osobne ekspresije. Time se filmski sadržaj povezuje s muzejskim prostorom i širim antropološkim promišljanjem tijela.

Cijeli program moderiraju i oblikuju Danijela Stanojević i dr. sc. Željka Jelavić, koje kroz razgovore s mladima povezuju filmske sadržaje, muzejski kontekst i društvene teme, stvarajući prostor za otvoreni dijalog i kritičko promišljanje.

“Budi novi svijet” nadovezuje se i na povijesni kontekst razvoja ženskih studija u Zagrebu, koji su započeli upravo u prostoru Etnografskog muzeja, čime se dodatno naglašava njegova uloga kao mjesta znanja, dijaloga i društvene promjene.

Program se realizira u suradnji s Etnografskim muzejom u Zagrebu, Brussels International Women Film Festivalom, Veleposlanstvom Kraljevine Belgije, Europskim parlamentom, Blitz filmom, Kinoramom te Prvom privatnom umjetničkom gimnazijom u Zagrebu, kojoj je program i posebno edukativno usmjeren.

Sudjelovanje je besplatno, a program je zatvorenog tipa. Svi zainteresirani mogu se prijaviti putem e-maila kucazenskogfilma@gmail.com, najkasnije do utorka.

*kreirano uz pomoć AI-ja*