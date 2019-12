Budite oprezni s pirotehnikom: Prskalica gori na čak 1000°C

Petarde i pirotehnika su problem u čitavom svijetu, a posebno su u fokusu ove godine.

- Obilježili smo 7. 12. Dan svjesnosti i opeklinama u djece u više od 80 zemalja svijeta s naglaskom na ozljede nastale pirotehnikom. Samo u Klinici za dječje bolesti Zagreb imali smo 2017. godine 17 ozljeda izazvanih pirotehnikom, a 2018. njih šest, pa se nadamo da će se nastaviti trend pada broja ozljeda - pojašnjava prim. Zoran Barčot, voditelj OHBP-a Klinike za dječje bolesti Zagreb i liječnik na odjelu za traumatologiju, opekline i plastično-rekonstrukcijsku kirurgiju.

Ističe kako su uglavnom žrtve nestručnog rukovanja pirotehnikom dječaci u tinejdžerskoj dobi, a djevojčice rjeđe dolaze i najčešće stradaju kao promatračice. Najmlađe dijete koje je liječio bila je djevojčica stara oko godinu dana s ozljedom šake.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

- Djed joj je dao petardu da je baci, no ljudi ne znaju da tako mala djeca refleksno stisnu šaku kad uhvate predmet. To je bilo prije desetak godina - opisao je dodajući kako težina ozljeda može varirati od opeklina do trajnog invaliditeta gdje djeca mogu izgubiti jedan ili više prstiju na ruci, zadobiti dublje ozljede tkiva, živaca, tetiva i kostiju te teške opekline na rukama i licu.

- Pirotehnika je eksplozivno sredstvo i kao takvo ga treba tretirati. Nije namijenjen djeci. Valja imati na umu da čak i bezopasne prskalice mogu biti potencijalno opasne, jer dostižu temperaturu od čak 1000 stupnjeva Celzijevih, upozorio je kirurg.

Kazao je i kako su posebno opasne situacije u kojima djeca sama kupuju petarde, vade barut iz njih te stvaraju vlastita eksplozivna sredstva iz kućne radinosti.

- Taj barut stavljaju u metalne ili staklene posude, pa prilikom eksplozije dobijete krhotine koje stvaraju još teže ozljede, upozorio je. Foto: Ivica Galovic/PIXSELL

No žrtve petardi nisu samo ljudi, nego i kućni ljubimci te druge životinje

Eksplozije i svjetlosni efekti kod njih će pobuditi strah i fobije.

- U takvim situacijama kod starijih pasa ili onih sa srčanim tegobama, kao i kod manjih životinja može doći do infarkta. Bilo je slučajeva da su psi u strahu iskakali kroz prozor pokušavajući pobjeći od buke, opisuje dr. vet. Mario Babić iz zagrebačke ambulante Vet Vision.

Savjetuje da ljubimcima pripremite mirno mjesto u kući ili stanu koje je zaštićeno od buke koja dopire izvana.

- To su obično kupaonice ili ormari. Možete pojačati glazbu kako biste neutralizirali zvukove eksplozija, a u ekstremnim situacijama uz konzultacije s veterinarom životinje mogu dobiti i određene lijekove za smirenje, zaključio je.

Imali smo lani situaciji gdje je dječak nosio petarde u džepu uz šibice, pa su se petarde zapalile i eksplodirale, Prim. Barčot savjetuje oprez pri rukovanju s pirotehnikom

Ozljede zbog peteradi

Foto: Klinika za dječje bolesti Zagreb

opekline

otrgnuća prsta ili šake

ozljede oka i lica

ozljede glave

Kako pružiti prvu pomoć

ovisno o stupnju ozljede, opeklinu ohladiti pod hladnom vodom ili oblogom desetak minuta i uputiti se liječniku

Što učiniti ako se raketa ili petarda nije aktivirala

nipošto ne prilaziti sredstvu bez adekvatne odjeće i zaštitnih naočala, a obavezno ponijeti nekoliko litara vode te njome dobro natopiti raketu ioli petardu kako se ne bi aktivirala

Kako pomoći životinjama

osigurati mirno mjesto u kući te zatvoriti vrata i prozore da se smanji buka

uključiti televizor ili radio te pojačati zvuk

nabaviti feromonsku oglicu ili feromone u obliku osvježivača zraka za prostore

u pet shopovima možete nabaviti posebne kaputiće za pse

lijekove za smirenje životinjama nipošto ne treba davati bez prethodnih konzultacija s veterinarom

POGLEDAJTE VIDEO SERIJAL 'ZENZACIJA' S IVANOM ŠARIĆEM: