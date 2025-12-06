Dnevni horoskop za subotu 6. prosinca: Lav je promjenjiv, Djevica organizira druženje...

Ovan 21. 3. - 20. 4.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Uputno bi bilo sputati sklonost nepromišljenim postupcima, osobito tijekom jutra. Planovi vam se neće ostvarivati na predviđeni način, što će vas ljutiti. Gužva na cesti, dugi redovi u trgovinama ili dječji hirovi pridonijet će nervozi. Poželjet ćete malo mira za sebe, no bit ćete svjesni da ukućani mnogo toga očekuju od vas.

POGLEDAJ VIDEO: horoskop

Pokretanje videa... 01:26 horoskop | Video: 24sata Video

Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 3

Zdravlje: 4

Pronađite vremena za opuštanje ili za malo poslijepodnevnog sna. Ako ste zaljubljeni i želite pridobiti simpatijinu naklonost, budite nasmiješeni i vodite opuštene razgovore. Povećana je mogućnost da zbog krive procjene svojih financijskih mogućnosti budete prisiljeni posuditi novac ili zatražiti kredit.

Foto: ANDOR BUJDOSO

Blizanci 22. 5. - 21. 6.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 4

Vaš će šarm biti zaslužan za simpatije koje ćete stjecati. Postat će vam jasnije neke situacije. Mogli biste putem interneta doći u posjed traženih informacija ili riješiti problem vezan uz rodbinske odnose. U društvu ćete malo koga ostavljati ravnodušnim. Bit ćete veseli i bezbrižni pa ćete stjecati simpatije suprotnog spola.

Rak 22. 6. - 23. 7.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Odnosi s ukućanima postat će jednostavniji i bliskiji zbog vaše iskrenosti i otvorenosti. Spretno ćete raščistiti većinu nesporazuma i unijeti sklad u odnose. Mogući su iznenadni preokreti u ljubavnom životu. Neka će zbivanja biti gotovo dramatična ali i pozitivna, u čemu ćete uživati. Imat ćete osjećaj da je vaša ljubav posebna.

Lav 24. 7. - 22. 8.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 3

Zdravlje: 2

Bit ćete promjenjivog raspoloženja, što ćete prenositi i na svoju okolinu. Stoga ni ozračje oko vas neće biti opušteno i prisno onoliko koliko bi moglo biti. Pazite komu se povjeravate i pričate o sebi. Razgovarajte s partnerom o problemima, o onome što osjećate i što vam se događa. Dopustite mu da i on iznese svoje mišljenje.

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 3

Posao: 4

Zdravlje: 5

Budući da će odmor i društveni život biti vaši prioriteti, kućne obaveze bit će zapostavljene ili barem polovično odrađene. Neki će pozivati prijatelje u svoj dom, okupljati članove obitelji ili provoditi vrijeme uz dobru glazbu ili film. Naoružajte se strpljenjem kad budete rješavali probleme sa susjedima, rodbinom.

Foto: Dreamstime_/ILUSTRACIJA

Vaga 23. 9. - 23. 10.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 3

Zdravlje: 2

Zamarat će vas mnogo toga: od zvonjave telefona, uvijek istih razgovora pa do zahtjeva ukućana koji će od vas mnogo tražiti. U nezgodnom trenutku mogao bi iskrsnuti nesporazum s partnerom ili prijateljem. Izbjegnite uplitanje trećih osoba u vaš bračni život, makar se radilo i o onima koji su vam jako bliski.

Škorpion 24. 10. - 22. 11.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Željni ste promjene, ali ne znate točno što biste trebali učiniti. Razmislite što želite, donesite odluku i izbjegavajte se bilo kome opravdavati. Mogli biste dobiti vijest iz daleka koja će vas razveseliti, čak i oživjeti plan od kojeg ste nedavno sa žaljenjem odustali. Dan je općenito dobar za putovanja i rodbinske odnose.

Strijelac 23. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 4

Posao: 3

Zdravlje: 3

Nedostatak zanimanja za ono što se događa oko vas udaljit će vas od vanjskih zbivanja. Bit ćete usmjereni na sebe, svoje misli i interese. Drugima ćete djelovati neaktivno, no to će biti samo privid – u vašoj nutrini vodit će se maštom bogat život. Sanjarit ćete o simpatiji i pokušati joj diskretno naslutiti da vam se sviđa.

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 2

Posao: 2

Zdravlje: 3

Partner će se u vašoj blizini osjećati sputano. Kada poželi izreći svoje mišljenje, prekidat ćete ga u pola rečenice i nametati mu svoje stavove. Netko od ukućana mogao bi vas upozoriti da imate pogrešan pristup. Imate li tinejdžere, mogli biste im uskratiti večernji izlazak zbog neposlušnosti ili loše ocjene.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:57 Namještaju horoskopske znakove djeci | Video: 24sata/pixsell

Vodenjak 21. 1. - 19. 2.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 3

Posao: 3

Zdravlje: 4

Nećete se moći pohvaliti viškom slobodnog vremena. Često ćete biti odsutni pa će ukućani biti željni vašeg društva. Ako ste mlađi, odnos s roditeljima mogao bi biti narušen zbog nekih odluka ili izbora koji će biti u suprotnosti s njihovim uvjerenjima. Težit ćete samostalnosti, no teško ćete se za to odlučiti.

Ribe 20. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Pred vama je dan povećanih obaveza koje ćete uspješno riješiti. Unatoč tome, pronaći ćete vremena za zajedničke obiteljske trenutke i igru s mališanima. Nova ljubavna priča razvija se munjevito, pri čemu se ne snalazite baš najbolje. Nemojte previše razmišljati, pustite osjećajima da vas vode.

Foto: 123RF - ilustrativna fotografija