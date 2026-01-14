Budite u trendu: Evo što će se nositi u 2026., a što će biti 'out'

IN: Jedan opušten i jedan krojeni komad. U 2026. naglasak je na ravnoteži. Kombinira se jedan ležeran komad s jednim strukturiranim, poput širokih hlača uz pripijeni top ili oversized sakoa uz uske traperice. Cilj je izgledati stilizirano, a ne „izgubljeno“ u odjeći. | Foto: DREAMSTIME