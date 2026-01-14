Budite u trendu: Evo što će se nositi u 2026., a što će biti 'out'

Trendovi dolaze i odlaze, pojave se iznenada, neko vrijeme nas čine fantastičnima, a zatim ustupe mjesto novima. No zadržavanje stilova kojima je vrijeme prošlo može i najdražu kombinaciju učiniti zastarjelom, upozorava slavna stilistica Melissa Rivers
OUT: Hiperoversized komadi od glave do pete
Godinama su dominirali preveliki krojevi, široke hlače, boxy majice i voluminozni puloveri. Iako udobni, takvi outfiti često djeluju neuredno i bez jasne siluete, kao da styling nije bio promišljen.
| Foto: Pinterest
OUT: Hiperoversized komadi od glave do pete
Godinama su dominirali preveliki krojevi, široke hlače, boxy majice i voluminozni puloveri. Iako udobni, takvi outfiti često djeluju neuredno i bez jasne siluete, kao da styling nije bio promišljen. |
Foto: Pinterest
OUT: Hiperoversized komadi od glave do pete
Godinama su dominirali preveliki krojevi, široke hlače, boxy majice i voluminozni puloveri. Iako udobni, takvi outfiti često djeluju neuredno i bez jasne siluete, kao da styling nije bio promišljen.
| Foto: Pinterest
IN: Jedan opušten i jedan krojeni komad.
U 2026. naglasak je na ravnoteži. Kombinira se jedan ležeran komad s jednim strukturiranim, poput širokih hlača uz pripijeni top ili oversized sakoa uz uske traperice. Cilj je izgledati stilizirano, a ne „izgubljeno“ u odjeći.
| Foto: DREAMSTIME
OUT: Prozirno „naked“ odijevanje koje otkriva donje rublje.
Ultra-prozirni komadi kroz koje se vidi donje rublje sve češće djeluju neprimjereno za svakodnevne prilike i više kao kostim nego kao modna izjava.
| Foto: Pinterest
IN: Suptilno otkrivanje kože.
Umjesto potpunog razotkrivanja, 2026. donosi diskretne detalje, prozirne rukave, slojevite materijale ili male izreze. Koža se pokazuje promišljeno, elegantno i nosivo.
| Foto: Pinterest
OUT: Poderane i jako iznošene traperice.
Traperice s velikim rupama i izraženim oštećenjima ostaju u prošlom desetljeću i sve češće djeluju zastarjelo.
| Foto: Pinterest
IN: Uređen, elegantan traper.
U fokusu su čisti krojevi, tamniji isprani traper i kvalitetni materijali. Ravne ili široke nogavice jasne strukture lako se uklapaju u dnevne i večernje kombinacije.
| Foto: Pinterest
OUT: Ekstremni cut-out detalji i neudobne bodycon siluete.
Pretjerani izrezi i jako uska odjeća koja zahtijeva stalno popravljanje gube popularnost jer nisu praktični ni udobni.
| Foto: Pinterest
IN: Strateški, nosivi „peekaboo“ detalji.
Zamjenjuju ih diskretni, ali efektni detalji, mali izrezi, otvorena leđa, mašne, čipka ili decentni prorezi. Seksi izgled ostaje, ali u verziji koja omogućuje udobnost i samopouzdanje.
| Foto: Pinterest