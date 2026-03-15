Dnevni horoskop za nedjelju 15. ožujka: Lavovi budite aktivniji, Ribe bližnji vaš teško razumiju

Ovan 21. 3. - 20. 4.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 5

Moguće je ugodno putovanje, a nećete se moći požaliti ni na manjak sretnih ljubavnih prilika. Neke očekuje posjet rodbine iz drugog grada ili ćete sresti nekog s kime dugo niste u kontaktu. Godit će vam društvo djece ili partnera u čijem ćete zagrljaju vratiti životni optimizam. Mlađi neka ne propuštaju večernji provod - bit ćete glavni !

Bik 21. 4. - 21. 5.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Ovisit ćete o raspoloženju i odlukama drugih. Preuveličat ćete probleme, a sve će to biti posljedica nezadovoljstva. Najbolje se pritajiti, smireno i otvoreno razgovarati i tako omogućiti bližnjima da vas shvate. Višak energije utrošite baveći se sportom ili obavljajući manje popravke oko kuće.

Blizanci 22. 5. - 21. 6.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 4

Uživat ćete naklonost prijatelja i djece, a osjetit ćete i svježu motivaciju za ljubav i vezivanje. Nešto ćete privesti kraju, a drugo započeti. Večer neće biti lišena uzbuđenja, osobito ako je provodite u dobru društvu. Muči li vas kakav problem, napravite odmak od situacije - rješenje će vam sinuti spontano.

Rak 22. 6. - 23. 7.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 2

Zdravlje: 5

Što god da počnete raditi, odustajat ćete već na pola puta, a kućne ćete poslove ostavljati nedovršenima. Mnogo bolje će vam ići društveni kontakti, pa se bez grižnje savjesti posvetite prijateljima. Upustite li se s nekim u raspravu, ne dopustite da vas isprovocira. Stavite do znanja da niste zainteresirani za daljnje nadmetanje.

Lav 24. 7. - 22. 8.

Ocjena dana: 2

Ljubav: 3

Posao: 2

Zdravlje: 2

Morat ćete biti aktivniji u obiteljskim obavezama i pomagati onima koji o vama ovise. Trenuci provedeni u samoći, bit će vam potrebni za unutarnju ravnotežu. Zaštitit ćete se od tuđe znatiželje ili pitanja na koja nećete imati strpljenja odgovarati. Pozovite dobrog prijatelja koji vas poznaje u dušu i koji će vas znati oraspoložiti.

Djevica 23. 8. - 22. 9.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 4

Posao: 3

Zdravlje: 3

Vješto ćete riješiti nesporazume s bližnjima ili poboljšati kvalitetu odnosa. Ukućani će uživati vašu potporu, ali će je i uzvraćati. Pozvat ćete prijatelje u dom, okupiti članove obitelji na ručku i vrijeme provoditi u igri s djecom. Kućni poslovi bit će polovično odrađeni, ali se zbog toga nećete živcirati.

Vaga 23. 9. - 23. 10.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Sve će se odvijati baš onako kako priželjkujete. Ako ste u vezi, shvatit ćete da ste sve zaljubljeniji. Partner će osjećati isto. Slobodni će imati uspjeha u osvajanju. Iskoristite priliku za druženje, putovanje, šetnju prirodom. Posjetite i nazovite vama drage osobe za koje tijekom tjedna nemate vremena.

Škorpion 24. 10. - 22. 11.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 4

Posao: 3

Zdravlje: 3

Odgodit ćete dogovore i otkazati neke susrete. Uživat ćete u svom miru, čitanju i opuštanju. Morate li se s nekim družiti, izabirat ćete teme koje nisu vezane uz vašu svakodnevicu, a koje u vama bude znatiželju. Neki će biti pod dojmom svađe s partnerom, no nećete biti motivirani za pomirbe pa će šutnja zavladati odnosom.

Strijelac 23. 11. - 21. 12.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 5

Posao: 4

Zdravlje: 3

Vaša iskrenost bit će zaslužna za povoljan obrat situacija koje su krenule nizbrdo. Neki će zaključiti da je krajnji trenutak za rješavanje nedorečenih situacija. Bilo da je riječ o simpatiji, bivšem partneru ili prijatelju, odlučit ćete se za otvoreni razgovor. Ustrajte na odgovorima, ma koliko god se druga strana okoliša.

Jarac 22. 12. - 20. 1.

Ocjena dana: 4

Ljubav: 4

Posao: 5

Zdravlje: 3

Prionut ćete na čišćenje doma i u tome uživati. Bit ćete nadahnuti pa će ukućani pohvaliti preinake koje ste napravili. Nećete imati strpljenja za duge analize ljubavnih zbivanja. Za razliku od partnera koji je okrenut prošlosti, vaše su misli okrenute budućnosti - obzirno mu stavite do znanja gdje griješi.

Vodenjak 21. 1. - 19. 2.

Ocjena dana: 5

Ljubav: 5

Posao: 5

Zdravlje: 5

Smirenije ćete obavljati poslove koji vam inače idu na živce. Odnos s ljubavnim partnerom postaje sve bolji, iako problema još ima. Njegova prezaposlenost ili nemirni mališani neće vam dopuštati da svoje vrijeme provedete onako kako ste planirali. No vaša prednost bit će u odličnoj snalažljivosti u svakoj situaciji.

Ribe 20. 2. - 20. 3.

Ocjena dana: 3

Ljubav: 2

Posao: 3

Zdravlje: 3

Bližnji će vas teško razumjeti, dok će se vama činiti da s njima nemate ništa zajedničkog. Bit ćete subjektivni i pretjerivati. Iako u ljubavi sve ide kako treba i dalje osjećate nezadovoljstvo, čemu najviše kumuje vaše loše raspoloženje. Nemojte odbiti pomoć ili savjet koji vam nudi netko vama blizak.