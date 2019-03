Budite 'zločesti': Vodite ljubav u javnosti, to ‘podgrijava’ vezu

Prekomjerno reagiramo kad nam partner predloži da pokušamo nešto novo. Obično pratimo isti obrazac kad se seksamo, a to lako postaje dosadno, kaže seksualna terapeutkinja Tracey Cox u knjizi intimnih ispovijesti “Dare: What Happens When Fantasies Come True”.

- Ako se partner vratio kući i rekao: ‘Znaš što, dušo? Jeo sam sendvič s piletinom svaki dan za ručak posljednja dva mjeseca, kako bi bilo da sutra probam onaj od tune?’, pomislili biste ‘Kako je uspio svaki dan jesti isto jelo, i to toliko dugo?’ - kaže Cox i pita se zašto je onda većina paranoična kad se partner usudi sugerirati promjenu svog, odnosno našeg seksualnog menija, pita se Cox.

- Istina je da većina parova jede sendviče od piletine svaki dan, iz godine u godinu. Takvo ponašanje u seksu dovodi u jednoj točki do želje za promjenom i to nije ništa što bi nas trebalo ugrožavati. To je ljudska potreba za isprobavanjem novog - kaže.

Ipak, napominje pazite o čemu fantazirate. Na temelju iskustva žena koje je intervjuirala za knjigu, pronašla je fantazije koje će unijeti vatromet u vaš život, bez negativnih posljedica.

- Seks u javnosti je na prvome mjestu. Da, to je protuzakonito, ali ako ste razumni i diskretni, pažljivo procijenite situaciju i zadržite dio odjeće na sebi, vjerojatno nećete upasti u nevolje. Malo ćete biti zločesti, a mogućnost da vas netko otkrije dodaje uzbuđenje i pravu avanturu. Tu je i igra uloga. Možda ćete biti nesigurni na početku, no većina parova se dobro zabavi - kaže.

I igre vezanja su odlična zabava. Razradite što ćete učiniti kad partnera zavežete, a topla je preporuka - zadirkujte ga. Pljuskanje po guzi još je jedan od oblika oživljavanja strasti.