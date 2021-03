Studenti Ekonomskog fakulteta i studentskog 'laboratorija' u sklopu kojega je provedeno istraživanje o stavovima mladih Z generacije (rođenih između 1996. i 2010. godine) prema životnim osiguranjima, njih smatraju izuzetno važnima (95,2 posto), vjeruju da im je potrebno (81,2 posto) i žele ga koristiti (78 posto), no 93 posto njih još uvijek nema nikakvu policu osiguranja.

Pokazalo je to istraživanje na uzorku od 126 studenata od prve do četvrte godine, koje je proveo profesor Ekonomskog fakulteta dr. sc. Jakša Krišto, u suradnji sa studentima Karlom Kelava i Lukom Draganić.

POGLEDAJTE VIDEO:

Rezultati su predstavljeni u srijedu, u okviru Hanfine konferencije 'Budućnost životnog osiguranja: Novi koncepti za okruženje dinamičnih promjena', na kojoj su stručnjaci osigurateljima poslali poruku o tome kako mladima ponuditi te proizvode.

- Mladi vole vizualne i jako jednostavne poruke, a zanimljivo je da se najviše informiraju putem Reddita i Twittera, dok su ostale društvene mreže slabije zastupljene - kazao je Luka Draganić, dodavši kako poruka koja im se upućuje mora biti što jednostavnija, s manje teksta, a više konkretnih informacija.

Većina od 126 studenata koji su sudjelovali u istraživanju kažu kako planiraju štedjeti, jer im je sigurnost važan segment budućnosti. Pokazalo se da većina njih ima osnovna znanja o životnom osiguranju i planiraju štedjeti, no tek kada se zaposle, odnosno kada budu imali stalna primanja. Naime, većinu još uvijek financiraju roditelji, pa nemaju osnove za početak štednje.

Iako je istraživanje primarno ispitivalo stavove Z generacije o životnom osiguranju, valja naglasiti kako se pokazalo da su planovi o štednji vezani i uz druge vrste proizvoda, primjerice kombinaciju osiguranja i ulaganja u investicijske fondove, ili ulaganja u mirovinske fondove.

No, posebna je zanimljivost istraživanja to da, unatoč činjenici da primarno koriste digitalne tehnologije, te da je to primarni način prikupljanja informacija, ipak iskazuju da bi u trenutku ugovaranja police osiguranja htjeli ući u poslovnicu i biti u prilici da porazgovaraju sa savjetnikom za osiguranja, kako bi bili sigurni da će izabrati baš onaj proizvod koji doista odgovara njihovim potrebama.