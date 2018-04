Bundekom se širi miris roštilja: Zabava je i službeno počela...

Počeo je drugi Zagreb Chill&Grill festival na zagrebačkom Bundeku. Vrijeme je savršeno, a atmosfera još bolja. Roštilji su se zagrijali, prefine craft pive rashladile, a svoje kulinarske sposobnosti iskušala je i pročelnica Gradskog ureda za gospodarstvo, energetiku i zaštitu okoliša Mirka Jozić. Ona je na roštilj "bacila" prve komade carskog mesa uz asistenciju vrsnog kuhara Zorana Delića.

- Najbitnije je da je roštilj dobro zagrijan - prokomentirala je uz osmijeh.

Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Zrakom se odmah proširio fini miris kojem je bilo teško odoljeti. Polaznici koji i nisu imali namjeru doći na festival, jednostavno su skretali sa svojih planiranih puteva i odlučili se malo opustiti. I najizbirljiviji gurmanski znalci pali su u iskušenje.

Nakon što se prvo meso fino ispeklo, pozornicu je preuzeo Zoran Delić pripremivši svoju omiljenu deliciju - primorski burger od svježe orade. Nadopunio je to dresingom od majoneze, senfa, meda, peršina, Vegete, papra i konjaka.

Pljeskavice već cvrče na Bundeku! Chef Zoran Delić priprema Primorski burger: “Idealan je za petak, meso je od domaće ribe” Objavljuje 24sata u 27. travnja 2018

Za osvježenje se, između ostalih, pobrinuo i Krešo Marić, majstor pivar zaslužan za sve vrste piva 5thELEMENT.

- Moram uputiti kritiku organizatorima. Priča se samo o grillu pa je vrijeme da popričamo malo i o chillu - rekao je i nasmijao okupljene.

Pivovara 5thELEMENT je premijerno predstavila Bohemian Pilsner, pivo s 4,2 posto alkohola, lagano pivo kojim se pivovara vraća svojim korijenima. Krešo Marić je rekao kako je pivo strast i da mu je drago vidjeti kako je sve više ljudi spremno riskirati i otvoriti svoju pivovaru, i to iz čiste strasti, ne iz komercijalnih razloga.

Foto: Damir Špehar/PIXSELL

Okupljene željne dobre hrane i pića zabavlja DJ Don Tom.

Festival traje čak pet dana, do utorka 1. svibnja, i to na više od 4.000m2. Najveći je to festival klope, cuge i mjuze u Zagrebu.

Pogledajte detaljni program festivala OVDJE.

Dva fantastična recepta Zorana Delića

Inače, poznati hrvatski kuhar Zoran Delić je već 17 godina član Podravkinog tima, a ove godine je i grill majstor na Zagreb Chill&Grill festivalu.

Podijelio je s nama svoja dva recepta:

PRIMORSKI BURGER

Sastojci:

1 kg bijele morske ribe – svježe ( brancin-lubin, orada, može i svježi bakalar )

200 g očišćenih repova škampa ili kozica

3 češnja češnjaka

4 bjelanjka

150 g sira ribanca

100 g pšeničnog griza ( Podravka )

Mješavina sušenog mediteranskog bilja (bosiljak,ružmarin,lovor,peršin..) (Podravka )

Bijeli papar ( Podravka )

Sol

100 ml maslinovog ulja

0.05 l konjaka

0.1 l prošeka

Foto: Facebook

Dresing:

2 limete

2 naranče

Senf ( Podravka )

Kečap ( Podravka )

150 g majoneze

200 ml maslinova ulja

2 žlice meda

Prilog povrće :

2 komorača

1 kg mrkve

500 g celera

1 češnjak

2 ljubičasta luka

Mini ( cherry ) rajčice 250g

Matovilac ili rukola 250 g

10 manjih peciva za posluživanje

Postupak:

Ribu očišćenu od kostiju i kože sitno nasjeckati pa pomiješati sa svim sastojcima da se dobije kompaktna smjesa koja se može oblikovati u kosane odreske željene veličine. Za dresing izmiješati sok citrusa ( može i korica limete ) sa malo senfa, kečapa i majoneze te maslinovim uljem.

Po želji obogatiti sa mediteranskim biljem i žlicom meda. Povrće očistiti i narezati na deblje štapiće. Poželjno ga je kratko prije i blanširati samo da omekša a može se i odmah sirovo nabosti na štapiće te peći na roštilju. Začiniti prema želji ili preliti dresingom.

AROMATIČNA JANJETINA

Sastojci:

2 kg janjećih kotleta

1 žličica Vegeta Maestro dimljene paprike

½ žličice Vegeta Maestro kima

1 žličica Vegete mediteran

sol

Vegeta Maestro crni papar mljeveni

4 žlice maslinova ulja

2 žlice pinjola

2 žlice nasjeckanog lišća korijandera

Limun harrisa:

½ žličice sjemenki komorača

1 žličica sjemenki korijandera

½ žličice Vegeta Maestro kima

1 žličica Koncentrata rajčica Podravka

½ žličice Vegeta Maestro dimljene paprike

1 žličice meda od bagrema

½ žličice Vegeta Maestro chilija

1 žlica nasjeckanog lišća korijandera

naribana korica 1 limuna

sok ½ limuna

75 ml maslinova ulja

30 ml vode

300 g kus-kus- a Zlato polje

2 povrtna temeljca

100 g sušenih marelica

100 g sušenih brusnica

100 g sjeckanih badema

Foto: Marko Prpic/PIXSELL

Postupak:

Janjeće kotlete začiniti sa mješavinom začina i pustiti da se mariniraju barem pola sata. Pecite ih na srednje jakoj vatri. Umak (preljev) napraviti od ostalih sastojaka tako da ih sve zajedno stavite u električnu sjeckalicu i miksate dok ne dobijete glatki gusti umak.

Kus-kus zajedno sa sjeckanim suhim marelicama i brusnicama staviti u 1 l kipuće vode u kojoj ste otopili dva povrtna temeljca. Poklopite i ostavite 15 minuta dok kus-kus ne nabubri i omekša. Bademe nasjeckajte na sitno i pospite po pripremljenom kus –kus-u.

Organizator festivala Zagreb Chill&Grill je Gastro.hr, glavni medijski partner 24sata, generalni pokrovitelj Podravka, ostali partneri: su: Pevec, Jamnica službena voda festivala,Tele2, Kisko i Permetal, President, Zvijezda, Jack Daniel’s, Mesna industrija Ravlić, Nescafe, Jadransko osiguranje i Toi Toi.

Tema: Zagreb Chill&Grill 2018.