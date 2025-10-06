Tijesto, nadjev, način pečenja, sve mora biti savršeno. Ako preskočiš korak, burek više nije onaj pravi, objašnjava Abdulah Bajrami iz burekdžinice Jarun. Neki su im stalni gosti od '80-ih
Burek boysi: Makedonci rade najbolji burek u Zagrebu...
Na jarunskoj tržnici u Zagrebu od jutarnjih sati miriše na “zlatno” pečeni burek. Miris koji mami prolaznike da zastanu, udahnu i kupe komad tog hrskavog užitka dolazi iz male ali legendarne buregdžinice Abdulaha Bajramija. On i danas, unatoč desetljećima iskustva, brižno razvlači tijesto i priprema nadjev, pokazujući kako nastaje pravi, domaći burek.
