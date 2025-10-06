Obavijesti

Burek boysi: Makedonci rade najbolji burek u Zagrebu...

Piše Emirat Asipi,
Burek boysi: Makedonci rade najbolji burek u Zagrebu...

Tijesto, nadjev, način pečenja, sve mora biti savršeno. Ako preskočiš korak, burek više nije onaj pravi, objašnjava Abdulah Bajrami iz burekdžinice Jarun. Neki su im stalni gosti od '80-ih

Na jarunskoj tržnici u Zagrebu od jutarnjih sati miriše na “zlatno” pečeni burek. Miris koji mami prolaznike da zastanu, udahnu i kupe komad tog hrskavog užitka dolazi iz male ali legendarne buregdžinice Abdulaha Bajramija. On i danas, unatoč desetljećima iskustva, brižno razvlači tijesto i priprema nadjev, pokazujući kako nastaje pravi, domaći burek.

20 savjeta za bolji seks u braku
ZAČINITE STVARI U SOBI

20 savjeta za bolji seks u braku

Poznate su mnoge zdravstvene dobrobiti seksa i njegova važnost u sretnom i zdravom braku, tako da je vrijeme da razmislite kako da on postane bolji za obje strane
Tajne sklonosti svakog znaka Zodijaka: Zavirite im u dušu
Što se u njima skriva?

Tajne sklonosti svakog znaka Zodijaka: Zavirite im u dušu

Svaki znak u sebi skriva nešto što nije odmah na prvu vidljivo. Primjerice, Strijelci su brutalno iskreni, Jarcu ne treba puno za sreću, a Rakovi ne odustaju tako lako od ljudi s kojima su uspostavili dobar odnos
Mrlje na staklenim čašama nestat će ovim super trikom
BIT ĆE KAO NOVE

Mrlje na staklenim čašama nestat će ovim super trikom

Tvrda voda uzrokuje naslage poput kamenca na vašim čašama i čini da izgledaju mutno te je uvijek borba kako ih oprati da budu čiste i svjetlucave - ne više uz ovaj kućanski sastojak

